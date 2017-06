Gnabry - mehr als ein Granätchen?

Er nimmt die Führungsrolle an und füllt sie auch aus. U21-Bundestrainer Stefan Kuntz

In der U21 dagegen hat der Tempodribbler seinen Platz gefunden. „Serge hat unter Beweis gestellt, dass er Akzente setzen kann“, sagte Trainer Stefan Kuntz nach dem ersten Spiel und schob ein dickes Lob hinterher: „Er nimmt die Führungsrolle an und füllt sie auch aus.“ Vom leichten Hang zum Bling-Bling, der ihm in Bremen „Gucci“-Hänseleien einbrachte, ist bei der DFB-Auswahl nichts zu merken - außer mal in der Mixed-Zone. Kuntz hat in ihm einen Leader gefunden, der „die richtige Mischung findet zwischen Spaß und Räson“.