Weiser (m.) jubelt mit Meyer (r.) und Toljan (l.). Quelle: reuters

In Rückstand war Spanien zum Agieren gezwungen, rannte sich jedoch immer wieder in der starken deutschen Abwehr fest. Wie angekündigt ließ das DFB-Team erst gar kein Tiki-Taka zu, sondern störte früh und energisch. Dennoch erhöhte "La Rojita" den Druck und hatte durch Saul Niguez die Chance zum Ausgleich, Pollersbeck klärte glänzend zur Ecke (58.). Nachdem Serge Gnabry (61.) die große Chance zum zweiten deutschen Tor vergeben hatte, entwickelte sich eine spannende Schlussphase, in der es hin und her ging. Besonders dem DFB-Team schwanden nun zusehends die Kräfte, ein Schuss von Dani Ceballos (72.) strich knapp am Tor vorbei, gegen Deulofeus Versuch rettete Niklas Stark zur Ecke (76.).