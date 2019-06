Die deutsche U21-Nationalmannschaft startet am 17. Juni in Udine gegen Dänemark in die Mission Titelverteidigung. Am 20. Juni trifft die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz in Triest auf Serbien. Am 23. Juni folgt das Gruppenspiel gegen Österreich, wieder in Udine. Alle Spiele der deutschen Mannschaft werden live bei ARD und ZDF übertragen, weitere Spiele überträgt zdfsport.de im Livestream.