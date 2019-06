Auf der Überholspur

Stefan Kuntz lobte Alexander Nübel in den höchsten Tönen. Besonders der Torwart habe beim hart erkämpften 1:1 zum Vorrundenabschluss gegen Österreich am vergangenen Sonntag in Udine "Stressresistenz" unter Beweis gestellt, sagte der Trainer der deutschen U21-Auswahl. Zunächst hatte Nübel ungewohnt viele schwache Abspiele in der Spieleröffnung gezeigt und einen Elfmeter verursacht, der zum 1:1 Ausgleich geführt hatte. Dann aber rettete er mehrfach das Remis, besonders in 34. Minute, als er den Ball nach einem Kopfball des österreichischen Mittelstürmers Sasa Kalajdzic aus drei Metern abwehrte.