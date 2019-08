Liverpool widersteht dem Kaufrausch

Ohnehin wichtiger, sportlich als auch als Zeichen an die Konkurrenz, sind die Vertragsverlängerungen der Liverpool-Stars. Alexander-Arnold, Salah, Firmino und Mané haben allesamt in den letzten Wochen und Monaten neue Verträge in Liverpool unterschrieben. Es ist nicht lange her, da war es für Liverpool ein Ding der Unmöglichkeit, echte Weltstars in ihren Reihen zu behalten. Ob Fernando Torres oder Philippe Coutinho – der LFC erwies sich vor ein paar Jahren noch zu klein für das Konzert der ganz Großen. Unter Klopp hat sich das geändert.



"Du hast einen Spieler, er ist gut, du willst ihn behalten. Wenn er dann einen neuen Vertrag unterschreibt, dann bedeutet es für einige Leute nur, dass er bei einem Verkauf teurer wird. Aber in unserem Fall sind das unsere Transfers. Diese Jungs zu halten, ist ein starkes Signal an den Rest der Welt", so Klopp. Und wer weiß, vielleicht gehört Sepp van den Berg in ein paar Jahren auch zu dieser Art vereinsinterner Transfers.