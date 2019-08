Klopps Reds gewinnen UEFA Supercup

Klopp schien wegen der schwachen Abwehrleistung seiner Mannschaft in der Halbzeitpause die richtigen Worte gefunden zu haben. Liverpool spielte nach dem Seitenwechsel deutlich stärker. Der eingewechselte Roberto Firmino brachte viel Schwung und war direkt an Manés Tor beteiligt. Auch in der Folge blieben die Reds gefährlicher und hatten die zwingenderen Chancen. Kepa rettete in der 75. Minute mit Weltklasse-Paraden gegen Salah und Abwehrchef Virgil van Dijk. Doch nach Jorginhos Ausgleich hatte auch Chelsea mehrfach die Chance zum Sieg, am Ende musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen.