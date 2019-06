90 Fazit:

In einer am Ende hitzigen Partie mit vielen kleinen Fouls gewinnt Italien verdient mit 3:1 gegen Belgien. Trotz des Sieges, müssen sie mit dem zweiten Platz leben, denn Spanien gewinnt im Parallelspiel deutlich mit 5:0 gegen Polen und wird Gruppenerster. Italien muss nun bangen und die Ergebnisse aus den anderen Gruppen abwarten, um vielleicht doch noch als bester Gruppenzweiter in das Halbfinale einzuziehen. Insgesamt geht der Sieg gegen Belgien auch in der Höhe in Ordnung, da die Südeuropäer vor allem in der ersten Halbzeit das dominantere Team waren und sich kurz vor der Pause mit dem Treffer durch Nicolò Barella belohnten. Nach der Pause legte Patrick Cutrone schnell den zweiten Treffer nach, musste in der Schlussphase aber zusehen, wie sein Team etwas die Kontrolle verlor. Yari Verschaeren erzielte den Anschlusstreffer Belgiens, bevor Federico Chiesa mit seinem schönen 3:1 endgültig den Deckel zumachte.

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Gianluca Mancini (Italien)



90 Gelbe Karte für Giuseppe Pezzella (Italien)



90 Gelb-Rote Karte für Isaac Mbenza (Belgien)

Isaac Mbenza grätscht Federico Chiesa als letzter Mann zu Boden und muss nun den Platz schon wieder verlassen.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

90 Gelbe Karte für Federico Chiesa (Italien)

Wegen des Trikot-Ausziehens sieht der Torschütze noch den Gelben Karton.

90 Einwechslung bei Italien -> Federico Dimarco

90 Auswechslung bei Italien -> Nicolò Barella

89 Tooor für Italien, 1:3 durch Federico Chiesa

Chiesa setzt den Deckel auf die Partie! Tonali spielt den Flügelspieler auf links außen an, der dann nach innen zieht und wuchtig ins obere rechte Eck einschießt.

87 Federico Bonazzoli holt mit vereinten Kräften einen Eckball für sein Team heraus. Die Flanke wird scharf von Sandro Tonali in die Mitte gebracht, wo Gianluca Mancini am höchsten steigt und den Ball an den linken Pfosten köpft.

86 Es ist ruhig geworden hier in Reggio Emilia! Bei den Italienern geht fast nichts mehr nach vorne.

83 Isaac Mbenza mit einem Schussversuch aus dem Rückraum. Doch der Schuss war viel zu schwach getreten, um den italienischen Keeper wirklich vor Probleme zu stellen.

81 Die Belgier lassen sich nicht hängen und kommen vor allem über die eingewechselten Orel Mangala und Yari Verschaeren des öfteren nach vorne.

80 Einwechslung bei Italien -> Federico Bonazzoli

80 Auswechslung bei Italien -> Lorenzo Pellegrini

79 Tooor für Belgien, 1:2 durch Yari Verschaeren

Traumtor vom jungen Spielmacher! Siebe Schrijvers legt ab auf Yari Verschaeren, der sich das Leder zurecht legt und dann aus 20 Metern ins obere rechte Eck jagt.

78 Durch die Wechsel und die vielen Unterbrechungen ist der Spielfluss der Italiener etwas verschwunden. Es ähnelt jetzt eher einem Trainingsspiel.

76 Gelbe Karte für Isaac Mbenza (Belgien)

Unfaire Aktion des Stümers: Er tritt Alessandro Bastoni an der Seitenlinie auf den Fuß, obwohl der Ball schon längst weg war.

75 Bereits der letzte Wechsel bei den Belgiern: Der groß gewachsene Isaac Mbenza von Huddersfield Town soll anstelle des eher schmächtigen Alexis Saelemaekers für mehr Durchschlagskraft sorgen.

74 Einwechslung bei Belgien -> Isaac Mbenza

74 Auswechslung bei Belgien -> Alexis Saelemaekers

73 Erster Wechsel von Italiens Trainer Johan Walem: Für Manuel Locatelli kommt positionsgetreu Sandro Tonali in die Partie.

72 Einwechslung bei Italien -> Sandro Tonali

72 Auswechslung bei Italien -> Manuel Locatelli

71 Gelbe Karte für Yari Verschaeren (Belgien)

Der erst 17-jährige Verschaeren hat im Zweikampf mit Chiesa das Bein zu hoch und sieht deshalb die nächste Verwarnung.

68 Die Azzurini wollen mehr und gehen auf das dritte Tor. Auch weil jedes Tor im Kampf um den Gruppensieg entscheidend sein könnte.

66 Italiens Kapitän Rolando Mandragora probiert es mit einem guten Fernschuss aus 20 Metern. Doch Keeper Ortwin De Wolf pariert sehr stark.

66 Gelbe Karte für Manuel Locatelli (Italien)



65 Orel Mangala bringt frischen Schwung in das Offensivspiel seines Teams. Er fordert den Ball und tritt als Ballverteiler auf.

62 Gelbe Karte für Orel Mangala (Belgien)

Der gerade eingewechselte Mangala holt sich gleichmal den Gelben Karton ab, weil er Barella unfair mit dem Ellenbogen zu Fall gebracht hat.

62 Entlastung für die Roten Teufel: Ein Eckball von Kapitän Siebe Schrijvers wird aber nicht gefährlich.

60 Belgien muss aufpassen! Sie lassen sich tief in die eigene Hälfte drängen und machen zu wenig nach vorne. Deshalb wechselt Trainer Walem auch zweimal: Neu dabei sind der Stuttgarter Mangala und der Jungstar Verschaeren aus Anderlecht.

59 Einwechslung bei Belgien -> Orel Mangala

59 Auswechslung bei Belgien -> Samuel Bastien

59 Einwechslung bei Belgien -> Yari Verschaeren

59 Auswechslung bei Belgien -> Stéphane Oméonga

57 Gelbe Karte für Rocky Bushiri (Belgien)



56 Gelbe Karte für Dion Cools (Belgien)

Der Außenverteidiger bringt Cutrone an der Seitenauslinie zu Fall und sieht den Gelben Karton.

53 Tooor für Italien, 0:2 durch Patrick Cutrone

Das verdiente zwei Tor für Italien! Lorenzo Pellegrini flankt direkt auf den Kopf von Patrick Cutrone, der den Ball am ersten Pfosten ins obere linke Eck einköpft. Zwar wird der Treffer noch vom Videoassistenten überprüft, doch nach einigen Minuten gibt der Deutsche Assistent Christian Dingert das Okay.

52 Mit schnellen Pässen in die Tiefe versuchen die Hausherren die Belgier auszuspielen. Sie kommen dadurch oft hinter die Abwehrkette, die letzte Genauigkeit fehlt aber.

50 Belgien macht nur noch das Nötigste. Das Laufpensum ist insgesamt niedriger, als in der ersten Hälfte.

48 Mit Catenaccio hat das wenig zu tun: Die Italiener zeigen schöne Kombinationen und tricksen in der Offensive ihre Gegenspieler oft aus.

46 Es geht weiter in Reggio Emilio!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Nach einer intensiven ersten Halbzeit führt Italien mit 1:0 gegen Belgien und wäre trotzdem nur Gruppenzweiter. Denn im Parallelspiel führt Spanien mittlerweile mit 3:0, weshalb die Iberer das beste Torverhältnis aus den Spielen der ersten Drei besitzen. Für die Italiener gilt es trotzdem in der zweiten Hälfte den Sieg zu sichern, damit sie die Chance besitzen als bester Gruppenzweiter eine Runde weiter zu kommen. Das Spiel hatte eine klare Marschrichtung, und die war in Richtung belgisches Tor. Zwar hatten die Italiener eine Reihe von Torabschlüssen, Freistößen und Ecken, doch insgesamt fehlte es an der Genauigkeit im Abschluss. Belgien verteidigte im Kollektiv sehr stark und ließ den Gegnern erst kurz vor der Pause eine kleine Lücke, die dann Nicolò Barella mit einem Linksschuss souverän zur Führung ausnutzte.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Alexis Saelemaekers (Belgien)

Der Belgier geht etwas zu hart in den Zweikampf mit Chiesa und bekommt zurecht die erste Gelbe Karte.

44 Tooor für Italien, 0:1 durch Nicolò Barella

Nicolò Barella bringt seine Farben in Front! Aus wenigen Metern schießt der Mittelfeldakteur den Ball mit seinem linken Fuß ins linke untere Eck. Keeper Ortwin De Wolf ist machtlos.

42 Hitzige Szene im Strafraum von Italien: Alexis Saelemaekers verliert den Ball, fordert einen Strafstoß und wird dann angegangen von mehreren Italienern. Ihm soll wohl jemand auf die Hand getreten sein, doch der Schiedsrichter beruhigt das Spiel und zeigt keine Karte.

40 Wieder ein Eckball für Italien: Diesmal faustet Keeper Ortwin De Wolf den Ball gerade noch vor dem anfliegenden Nicolo Barella zur Seite.

39 Stark, wie Belgiens gesamte Mannschaft die Defensivarbeit erledigt und immer wieder gut verschiebt. Bis auf Stürmer Lukebakio lauern fast alle Spieler am eigenen Strafraum.

37 Jedes Mal, wenn der belgische Keeper sich den Ball zum Abstoß bereit legt, pfeift das gesamte Stadion lautstark den Torhüter aus und fordert Zeitspiel.

35 Locatelli flankt scharf aus dem rechten Halbfeld. Am langen Pfosten verpasst Pellegrini nur knapp.

33 Lukebakio allein auf weiter Flur. Zwar hat er nur noch einen Gegenspieler vor sich, aber er legt sich das Spielgerät viel zu weit vor, sodass Italiens Keeper den Ball locker abfangen kann.

32 Fast 65 Prozent Ballbesitz für Italien sprechen eine klare Sprache. Trotzdem müssen sie im Angriff ein wenig geradliniger spielen, um die gegnerische Defensive bezwingen zu können.

29 Die Blau-Weißen probieren vieles, doch der letzte Tick Gefährlichkeit fehlt. Nun gibt es einen Freistoß von links außen für die Italiener: Pellegrinis Flanke versucht Cutrone mit einem Fallrückzieher auf das Tor zu ziehen, doch er trifft den Ball nicht voll, sodass es Abstoß für Belgien gibt.

27 Nächster Abschluss von Stürmer Cutrone! Einen hohen Chipball kann er irgendwie schnell verarbeiten und aufs Tor bringen. Torhüter De Wolf muss sich strecken und den Ball von der Linie kratzen.

26 Italien muss aufpassen: Wie schon in der vergangen Bundesliga-Saison, lauert der schnelle Dodi Lukebakio auf Konter-Gelegenheiten auf Höhe der Mittellinie. Noch ist aber viel Leerlauf im Spiel der Roten Teufel.

24 Da wäre mehr drin gewesen: Cutrone kann aber einen Steilpass in die Tiefe nicht richtig annehmen, sodass ihm das Leder verspringt und Belgien dazwischen funken kann.

22 Nach Foul an Barella gibt es einen Freistoß für Italien aus rund 30 Metern. Pellegrini hat das Selbstvertrauen und schießt direkt. Allerdings fliegt der Ball deutlich über die Querlatte.

20 Spanien führt mittlerweile im Parallelspiel! Für die Italiener würde das bei einem eigenen Sieg bedeuten, dass sie als Gruppenerster ins Halbfinale einziehen könnten.

18 Mandragora probiert es aus dem Rückraum und holt dadurch den nächsten Eckball heraus. Die Flanke von Pellegrini kann von der belgischen Hintermannschaft souverän nach vorne geklärt werden.

16 Aus einer solide stehenden Abwehr geht es für die Südeuropäer dann blitzartig nach vorne: Cutrone legt am Rand des gegnerischen 16-ers ab auf Chiesa, der direkt wuchtig auf das Tor schießt. Der Ball fliegt ein paar Meter am oberen linken Eck vorbei ins Aus.

13 Belgien wacht ein wenig auf: Lukebakio legt am Strafraumrand per Hacke ab auf Oméonga, der es aus 20 Metern einfach mal probiert. Sein Flachschuss wird von einem Abwehrbein zur Seite abgeblockt.

11 Im direkten Gegenzug schießen die Belgier zum ersten Mal auf das gegnerische Tor. Aus spitzem Winkel prüft Dodi Lukebakio den Keeper Alex Meret mit einem wuchtigen Schuss. Allerdings kann der Torhüter sicher zur Seite abwehren.

10 Die Roten Teufel aus Belgien haben kaum eine Chance überhaupt an den Ball zu kommen. Es gibt den nächsten Eckball für Italien, doch die Hereingabe fliegt über alle Köpfe hinweg ins Toraus.

7 Riesen Chance zur Führung Italiens! Giuseppe Pezzella lässt auf links seinen Gegenspieler alt aussehen und flankt dann halbhoch in den Strafraum, wo Nicolò Barella aufgerückt ist und per Flugkopfball den Ball nur hauchdünn am linken Pfosten vorbeisetzt.

6 Manuel Locatelli von US Sassuolo erobert den Ball in der gegnerischen Hälfte und will dann scharf vors Tor flanken. Seine Flanke mutiert dann aber zum ungefährlichen Torschuss, da Patrick Cutrone wieder verpasst.

4 Konterversuch Italiens: Barella legt ab auf Chiesa, der auf rechts außen viel Platz hat und Tempo macht. Kurz vor der Grundlinie flankt er hoch auf den zweiten Pfosten, wo Crutone aber deutlich verpasst.

3 Italien macht von Beginn an Druck auf das belgische Tor. Die Marschrichtung ist klar zu erkennen: Der Sieg muss her.

1 Der Ball rollt in Reggio Emilia!

1 Spielbeginn

Als Referee fungiert heute der Serbe Srdan Jovanovic. Der 33-Jährige ist seit 2015 FIFA-Schiedsrichter und pfiff in der vergangen Saison unter Anderem mehrmals in der Europa League. Er wird für diese Partie von seinen Assistenten Uros Stojkovic und Milan Mihajlovic unterstützt.

Italiens Coach die Biagio muss im Endspiel um das Halbfinalticket auf den gesperrten Nicolo Zaniolo, dem Top-Talent von der AS Rom, verzichten. Aufgrund dieser Sperre und auch den zwei verletzten Bonifazi und Orsolini, baut der Trainer seine Startelf auf drei Positionen um: Anstelle von Federico Dimarco, Claud Adjapong und Ricardo Orsolini spielen Arturo Calabresi, sowie die zwei Turnierdebütanten Giuseppe Pezzella und Manuel Locatelli von Beginn an.

Trainer Johan Walem bringt trotz des vorzeitigen Turnieraus eine ähnliche Startelf auf den Platz, wie bei der Niederlage gegen Spanien. Wegen einer Sperre fehlt Innenverteidiger Wout Faes, weshalb Rocky Bushiri in die erste Elf rutscht. Ansonsten gibt es nur noch zwei Veränderungen: Stephane Oméonga und Alexis Saelemaekers dürfen anstelle von Orel Mangala und Isaac Mbenza starten.

Belgien, das laut di Biagio ein "großartiges Team mit viel Potenzial" sei, hat bei dieser Europameisterschaft wenig von diese Klasse zeigen können. Obwohl das Team von Trainer Johan Walem zwei Mal nur mit einem Tor Unterschied verloren hat, war vor allem im letzten Spiel gegen Spanien die technische Unterlegenheit unübersehbar. In dieser starken Gruppe mit den favorisierten Spaniern und Italienern, sowie dem Überraschungsteam Polen, scheint für Belgien nichts zu holen zu sein. Im Stadion Città del Tricolore in Reggio Emilia geht es somit für die bereits ausgeschiedenen Roten Teufel um nichts mehr.

Das Gerechne bringt allerdings nichts, wenn die Azzurrini ihre Hausaufgaben gegen Belgien nicht erledigen. "Wir müssen gewinnen und dürfen keine Berechnungen anstellen", fordert Italiens Trainer Luigi di Biagio vor dem entscheidenden Spiel. Zwar sitzt der Stachel nach der unglücklichen Niederlage gegen Polen noch tief, aber dennoch sieht er die vielen vergebenen Chancen als Ansporn für das heutige Spiel an: "Ich würde so spielen, wie beim letzten Mal, weil eine Mannschaft, die so viel schafft, am Ende belohnt wird. Dafür müssen wir aber unsere Präzision im Abschluss verbessern!"

Für Italiens Junioren-Nationalmannschaft könnte es heute bereits das letzte Spiel bei dieser EM sein. Durch die 0:1-Niederlage gegen Polen am letzten Spieltag, stehen die Azzurrini im letzten Gruppenspiel gehörig unter Druck. Der Gruppensieg wäre für sie nur noch möglich, wenn die Polen im Parallelspiel gegen Spanien verlieren würden und Italien selbst drei Punkte einfahren würde. In dieser Situation hätten Spanien, Italien und Polen alle sechs Punkte. Aufgrund der besseren Tordifferenz aus den Direktbegegnungen der betreffenden Mannschaften könnten sich die Italiener doch noch über den ersten Platz freuen.