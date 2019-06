90 Spielfazit:

Obwohl Dänemark mit 2:0 gegen Serbien gewinnt, ist für die Skandinavier Schluss bei der U21-Europameisterschaft. Am Ende fehlt ihnen ein Tor, um die Chance zu wahren, als bester Gruppenzweiter ins Halbfinale einzuziehen. Im Stadion in Triest waren die Dänen die insgesamt bestimmende Mannschaft und gingen in der ersten Hälfte verdient durch Jacob Bruun Larsen in Führung (21.). Nach dem Seitenwechsel folgte zügig der zweite Treffer durch Jacob Rasmussen (51.), den der Schütze des ersten vorbereitete. Daraufhin zerfloss das Spiel etwas, aber Serbien konnte an Initiative gewinnen und kam zu ein paar Abschlüssen. Insgesamt war das Team um Luka Jovic - der die vollen 90 Minuten auf der Bank saß - aber unterlegen und verabschiedet sich so mit null Punkten aus Italien. Dänemark sammelt durch seinen zweiten Sieg heute sechs Zähler, muss sich aber ebenfalls verabschieden.

90 Spielende

90 Zwei Minuten noch. Dänemark drückt auf das 3:0, das sie im direkten Vergleich über die Italiener aus der Gruppe A stellen würde.

90 Die Nachspielzeit, die der weißrussische Schiedsrichter gibt, beträgt fünf Minuten. Eine davon ist schon rum.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

90 Gelbe Karte für Dejan Joveljić (Serbien)

Für eine hartes Einsteigen gegen Mæhle gibt es noch die Gelbe Karte für den Neu-Frankfurter.

88 Die allerletzten Minuten laufen. Schafft Dänemark noch das benötigt dritte Tor oder kommt Serbien zum Anschluss?

85 Latte! Serbien fährt einen Konter durch die Mitte, von wo Adžić den Ball in die Tiefe erhält. Er nimmt ihn kurz auf und schließt dann sofort ab. Sein Schuss gewinnt an Höhe und klatscht schließlich ans Alu.

84 Niels Frederiksen hat offensiv gewechselt und einen Stürmer für einen Verteidiger gebracht. Das ist verständlich, denn Dänemark braucht noch einen Treffer, um den direkten Vergleich um den besten Zweiten gewinnen zu können.

82 Einwechslung bei Dänemark -> Jonas Wind

82 Auswechslung bei Dänemark -> Asger Sørensen

82 Bei den Serben ist nun der neue Stürmer von Eintracht Frankfurt mit dabei: Dejan Joveljić wird für Ivan Šaponjić eingewechselt und bekommt noch gut zehn Minuten Spielzeit.

81 Einwechslung bei Serbien -> Dejan Joveljić

81 Auswechslung bei Serbien -> Ivan Šaponjić

78 Trotz der aussichtslosen Lage versucht Serbien das Spiel zu machen und sich Chancen zu erarbeiten. Dänemark steht aber mit acht Mann am eigenen Sechzehner und macht die Räume und Passwege zu. So kommt es nur zum Hin- und Hergeschiebe des Balls im Mittelfeld.

75 Einwechslung bei Dänemark -> Mikkel Duelund

75 Auswechslung bei Dänemark -> Andreas Olsen

74 Etwa eine Viertelstunde bleibt noch in Triest. Dänemark ist in der Blitztabelle immer noch Zweiter aufgrund des Remis bei Deutschland gegen Österreich. Das würde bedeuten, dass sie morgen auf die Ergebnisse der Gruppe C schauen müssten.

71 Billing und Ranđelović gehen im Zweikampf gemeinsam zu Boden, aber der Serbe bekommt den Freistoß zugesprochen. Nach einer kurzen Behandlung wird der Standard flach in Richtung Mittelkreis ausgeführt.

68 Einwechslung bei Dänemark -> Robert Skov

68 Auswechslung bei Dänemark -> Anders Dreyer

67 Bei einer klärenden Aktion ist der dänische Keeper Iversen mit seinem Abwehrmann Rasmussen zusammengestoßen, wobei Letzterer benommen zu Boden geht. Der Schiedsrichter unterbricht sofort, damit der Däne behandelt werden kann.

66 Das Spiel ist in den letzten Minuten zerfahrener geworden und wird von mehr Fouls unterbrochen. Insgesamt muss man aber sagen, dass sich Serbien leicht verbessern konnte. Eine echte Gefahr stellen ihre Aktionen aber nicht dar.

63 Gelbe Karte für Saša Lukić (Serbien)

Er räumt Dreyer von der Seite ab und bekommt die zweite Karte des Abends. Beide gingen an Serbien.

60 Einwechslung bei Serbien -> Luka Adžić

60 Auswechslung bei Serbien -> Nemanja Radonjić

60 Nach der Einsicht der Bilder entscheidet der Unparteiische auf Abseits. Im serbischen Sechzehner lag ein Däne auf dem Boden und mit seinem Kopf im Abseits und in der Schussbahn. Das war auf den ersten Blick nicht klar zu erkennen.

58 Der VAR schaltet sich ein und der Schiedsrichter schaut sich die Szene auf dem Bildschirm an.

57 Der Ball ist im Tor, aber Schiedsrichter Kulbakov gibt den Treffer nicht! Warum er die Szene abpfeift, ist nicht ersichtlich. Es lag definitiv keine dänische Abseitsstellung vor. Bruun Larsen bekam den Ball in die Box gesteckt und scheiterte zunächst am Keeper. Den Nachschuss setzte dann Olsen aus der zweiten Reihe ins Netz.

55 Knapp daneben! Bruun Larsen lässt den Ball von rechts durchrutschen und öffnet so den Raum hinter ihn. Aus der Bewegung heraus kommt Olsen an die Kugel und feuert aus 16 Metern am linken Pfosten vorbei.

53 Obwohl Kristensen verletzt am Boden liegt, spielen beide Mannschaften weiter. So fährt Serbien einen Konter über rechts, der aber bald auf die andere Seite verlagert wird. Zlatanović kommt am Sechzehner zum Schuss, doch kann Iversen nicht überwinden.

51 Tooor für Dänemark, 2:0 durch Jacob Rasmussen

Doch Dänemark erhöht die Führung! Eine Ecke von der rechten Seite kommt halbhoch in den Sechzehner und setzt am Elfmeterpunkte auf. Dort löst sich Rasmussen aus der Deckung und schiebt ein in die freie Torhälfte.

49 Serbien kommt engagiert aus der Kabine und dringt bis in den dänischen Strafraum vor. Obwohl sich vier Männer vor ihm aufbauen, versucht es Zlatanović mit dem Schuss, der aber misslingt. Er schlägt ein Luftloch und säbelt über den Ball.

46 Weiter geht's in Triest!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause führt Dänemark mit 1:0 gegen Serbien. Die Männer von der Nordsee kamen besser in die Partie und erspielten sich die ersten Chancen, die Serbien aber mit gemeinsamer Kraft verteidigen konnte. Der dänische Druck wuchs in den ersten zwanzig Minuten immer mehr an und zahlte sich aus, als Jacob Bruun Larsen den Ball im Netz versenken konnte (21.). Serbien fand sich nach dem Gegentor immer besser, konnte aber nicht zu klaren Tormöglichkeiten kommen. Lediglich ein Fernschuss von Nemanja Radonjić brachte das dänische Tor in Gefahr. Dänemark hat mit der Führung das Ziel bisher erreicht und muss nun auf die österreichische Hilfe hoffen, um noch Tabellenerster zu werden. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Bruun Larsen knapp am Doppelpack vorbei! Nach einem Doppelpass scheitert er aus zwölf Metern an Rosić.

44 Šaponjić verstolpert die Ballannahme im Sechzehner und vergibt so die Chance auf eine gute Schussposition. Dänemark will das Leder schnell weg haben und Sørensen grätscht es zur Ecke raus.

41 Langsam geht es auf die Pause zu. Dänemark hat im Vergleich zu den ersten zwanzig Minuten nun nachgelassen und ist nicht mehr so zielstrebig. Das könnte Serbien für eigene Aktionen nutzen, aber sie sind noch zu zurückhaltend.

38 Beste Möglichkeit für Serbien! Radonjić zieht von links in die Mitte und hält aus 18 Metern mit voller Wucht drauf. Der Ball kommt zentral aufs Tor, kann aufgrund seiner Geschwindigkeit aber nicht von Iversen gefangen werden. Der Keeper greift mit den Fäusten ein und lenkt zur Ecke.

36 Ein simpler Pass über gerade einmal drei Metern kommt nicht an: Rasmussen hatte damit gerechnet, dass Mæhle seinen Lauf fortsetzt. Da dieser aber abbricht, trudelt der Ball an ihm vorbei ins Aus.

34 Victor Nelsson ist inzwischen wieder auf dem Feld und kümmert sich darum, den Spielaufbau der Dänen zu steuern. Immer wieder gibt es hohe Pässe auf die rechte Seite, die von Kristensen bearbeitet wird. Danach fehlt es dann aber oft an weiteren Optionen.

31 Nach einer halben Stunde ist Dänemark die bessere Mannschaft, die sich mehr Chancen erarbeitet hat und damit verdient führt. Von Serbien gab es offensiv nur Ansätze und Halbchancen zu sehen, sie können sich noch steigern.

28 Der getroffenen Victor Nelsson muss zur Behandlung einer Wunde nach draußen, daher ist Dänemark nun in Unterzahl auf dem Platz.

26 Gelbe Karte für Ivan Šaponjić (Serbien)

Der Stürmer trifft Victor Nelsson im Luftduell mit dem Arm im Gesicht und ist der erste Spieler, der heute Abend verwarnt wird.

24 Durch den Treffer hat Dänemark seinen Punktestand auf sechs erhöht. Da es im Parallelspiel zwischen Deutschland und Österreich zurzeit Unentschieden steht, hat sich an der Gruppenkonstellation jedoch nichts geändert.

21 Tooor für Dänemark, 1:0 durch Jacob Bruun Larsen

Die gute Anfangsphase wird belohnt! Mæhle steckt den Ball auf dem linken Flügel durch in den Lauf von Bruun Larsen. Der Dortmunder legt sich das Gerät im Sechzehner zurecht und schlenzt dann hoch ins lange Eck.

20 Serbien kontert nach der Balleroberung im Mittelfeld über die linke Seite. Radonjić bringt das Leder flach an den Elfmeterpunkt, von wo Zlatanović drüberschießt.

17 Kristensen kommt zum Ende einer schönen Kombination innerhalb des serbischen Sechzehners zum Abschluss. Sein Versuch wird im letzten Moment noch geblockt auf Kosten einer Ecke.

14 Die Dänen machen weiter mit ihrem Offensivdrang: Nach einer Flanke von rechts, springt Jacob Bruun Larsen auf Höhe des Fünfers in den Ball und bugsiert ihn in der Luft knapp über die Latte.

11 Im Angriffsspiel ist Dänemark sehr zielstrebig und erarbeitet sich den nächsten Abschluss. Mæhle erhält den Ball im Sechzehner, doch sein Schuss wird von Serbien zu einer Ecke geblockt. Aus dem folgenden Standard ergibt sich nichts.

9 Dreyer vergibt die beste Chance bisher. Über die linke Seite wird er in den freien Raum hinter der Abwehr geschickt und kann alleine aufs Tor zulaufen. Dreyer will unten rechts einschieben, verfehlt den Kasten aber um einen guten Meter.

7 Missverständnis: Asger Sørensen rechnet damit, dass sein Kapitän Kristensen die Linie entlang startet und spielt den Ball steil in die Tiefe. Allerdings hatte Kristensen andere Pläne und läuft in eine andere Richtung.

5 Serbien spielt mit vielen neuen Gesichtern, die in den beiden anderen Spielen nicht oder kaum zum Einsatz kamen. In den ersten Minuten liegt der Ball mehr bei den Männern vom Balkan.

2 Dänemark kommt schnell nach vorne und überbrückt mit einem langen das gesamte Spielfeld. Olsen erläuft sich den Ball und geht aus spitzem Winkel aufs Tor zu. Er sucht den Pass in den Rückraum, der aber nicht ankommt.

1 Der Ball rollt! Serbien spielt in weißen Trikots und hat den Anstoß. Dänemark trägt klassisch rot.

1 Spielbeginn

Die Mannschaften kommen auf den Rasen im Stadion von Triest. Angeführt werden sie vom weißrussischen Schiedsrichter Aleksey Kulbakov. Es folgen die Nationalhymnen.

Am Donnerstag erzielte Joakim Mæhle einen Doppelpack und war damit wichtiger Part beim Sieg. Vor dem Spiel gegen Serbien sagt er: "Wir haben viel Vertrauen in die Mannschaft. Wir wissen, dass wir gegen ein Team spielen, das noch nicht gewonnen hat, ein verwundetes Tier. Daraus müssen wir unsere Vorteile ziehen und zeigen, dass wir im Turnier bleiben wollen."

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Nationen auf U21-Ebene ist vier Jahre her. Bei der EM 2015 in Tschechien waren sie zusammen in einer Gruppe. Dabei gewann Dänemark mit Spielern wie Jannik Vestergaard oder Yussuf Poulsen in der Startelf mit 2:0 und sicherte sich den bisher einzigen Sieg über Serbien auf dieser Altersstufe.

Wie müssen die beiden Spiele ausgehen, damit am Ende Dänemark den ersten Platz belegt? Dazu müsste die DBU-Auswahl ihr Match gegen Serbien auf jeden Fall gewinnen, um punktetechnisch zu den Deutschen aufzuschließen. Die müssten gegen Österreich dann im parallel laufenden Match mit 2:0 verlieren.

Für Serbien endet das Turnier in Italien heute Abend. Nach der krachenden 6:1-Niederlage gegen Titelverteidiger Deutschland besteht keine Chance mehr aufs Weiterkommen. Schließlich steht das Team nach zwei Gruppenspielen immer noch punktlos und mit nur einem eigenen Treffer da. Gegen die DFB-Jungs lag die serbische Auswahl um Luka Jovic zur Halbzeit bereits mit 3:0 hinten und kam mit der deutschen Spielfreude nicht klar. Heute geht es für das Team von Balkan also nur noch um einen versöhnlichen Abschluss und man könnte das Weiterkommen der Dänen verhindern und so Österreich Schützenhilfe geben.

Dänemark hat sich durch den Sieg am Donnerstag gegen Österreich den zweiten Platz der Gruppe gesichert. Beim 3:1 zeigten sich das Team von Trainer Niels Frederiksen verbessert im Vergleich zur Auftaktniederlage gegen Deutschland. Die 1:0-Führung zur Pause wurde von den Österreichern zwar direkt nach dem Seitenwechsel ausgeglichen und hätte sogar noch gedreht werden können, doch Baumgartner vergab einen Elfmeter. In der Schlussphase wurden die Dänen noch einmal vom Rückenwind gepackt und konnten das Vorschieben Österreichs nutze, um mit zwei Treffern das Spiel zu entscheiden und drei Punkte einzufahren. Mit aktuell drei Zählern ist Dänemark zwar in dieser Hinsicht gleichauf mit dem ÖFB, liegt dank des gewonnenen direkten Vergleichs aber vorne und auf einem möglichen Quali-Platz.