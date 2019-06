UEFA U21-EM: Spanien - Frankreich, die Highlights

90 Fazit:

Spanien dominiert das Geschehen über 90 Minuten und gewinnt am Ende verdient mit 4:1 gegen Frankreich. Nach einer spektakulären ersten Hälfte mit zahlreichen Chancen und Fouls sowie zwei Elfmetern ging es mit einer 2:1-Führung für Die Iberer in die Katakomben. Im zweiten Durchgang wollten die Franzosen wieder zurückkommen, doch die Spanier markierten direkt die dritte Bude. Danach war von den Männern aus dem Weltmeisterland nicht mehr viel zu sehen, sodass Spanien das Duell lässig runterspielen konnte. Das 4:1 markierte Mayoral nach einem schönen Schuss aus kürzester Distanz. Damit darf Spanien auf eine Revanche hoffen und duelliert sich am Sonntag gegen Deutschland um die europäische Krone. Danke für die Aufmerksamkeit und einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Stark! Carlos Soler marschiert halbrechts auf Paul Bernardoni zu und lupft das Runde aus dem Lauf über den Keeper. Der Spanier will schon zum Jubeln abdrehen, doch Fodé Ballo-Touré zieht nochmal einen Sprint an und kratzt die Murmel kurz vor der Linie weg.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Gelbe Karte für Núñez (Spanien)

Núñez räumt Dembélé auf der linken Außenbahn ab und holt sich zum Schluss nochmal verdient den Gelben Karton ab.

88 Olmo versucht sich nochmal aus 20 Metern zentraler Position, donnert die Pille allerdings knapp am linken Pfosten vorbei.

88 Spanien lässt das Leder durch die eigenen Reihen zirkulieren, während die Fans auf den Rängen mit den Feierlichkeiten beginnen.

85 Einwechslung bei Spanien -> Mikel Merino

85 Auswechslung bei Spanien -> Fabián Ruiz

82 Gelbe Karte für Martín (Spanien)

Martín diskutiert anschließend mit dem Unparteiischen und bekommt dafür auch noch den Gelben Karton. Da fließt sicher der ein oder andere Euro in die Mannschaftskasse.

81 Gelbe Karte für Marcus Thuram (Frankreich)

Unnötiges Foul! Thuram holt sich im Mittelfeld die nächste Gelbe Karte ab, da er Martín am Trikot zu Boden reißt.

78 Zwölf Minuten vor dem Ende gibt es nochmal eine Trinkpause für die 22 Akteure.

77 Die Luft scheint etwas raus zu sein. Spanien hat hier deutlich den Fuß vom Gas genommen, während die Franzosen selbst nicht mehr an eine Aufholjagd zu glauben scheinen.

74 Einwechslung bei Spanien -> Carlos Soler

74 Auswechslung bei Spanien -> Dani Ceballos

71 Einwechslung bei Frankreich -> Marcus Thuram

71 Auswechslung bei Frankreich -> Jean-Philippe Mateta

70 Nicht schlecht! Auf der halbrechten Seite legt sich Ikoné einen Freistoß zurecht. Der Franzose hämmert das Leder auf die Torwartecke und hätte Sivera fast überrascht. Der Keeper setzt zur Flugparade und kratzt die Murmel aus dem oberen linken Eck.

69 Spanien dominiert auch den zweiten Durchgang und hat sich den 4:1-Vorsprung vollkommen verdient. Offensiv finden die Franzosen bislang überhaupt nicht statt, sodass es am Sonntag wohl Deutschland gegen Spanien im Finale heißt.

66 Tooor für Spanien, 4:1 durch Borja Mayoral

Deckel drauf! Nach einer Ecke bekommen die Franzosen das Leder nicht geklärt. Über Umwege gelangt der Ball zu Pablo Fornals, der die Kugel mit dem rechten Außenrist an die rechte Fünferecke flankt. Dort kommt Borja Mayoral an den Ball und donnert das Spielgerät unhaltbar in den linken Winkel.

63 Einwechslung bei Spanien -> Borja Mayoral

63 Auswechslung bei Spanien -> Mikel Oyarzabal

61 Die Spanier fangen so langsam an, merklich an der Uhr zu drehen. Bei Einwürfen und Standardsituationen wird auf Seiten der Iberer ordentlich durchgeschnauft.

58 Einwechslung bei Frankreich -> Moussa Dembélé

58 Auswechslung bei Frankreich -> Lucas Tousart

56 Ballo-Touré zieht auf der linken Seite bis zur Grundlinie und flankt die Kugel im Fallen an den kurzen Pfosten. Dort kommt Mateta angehetzt und stochert die Pille per Aufsetzer am Kasten vorbei.

55 Bei Frankreich fehlt weiterhin der letzte Wille im letzten Drittel. Die Pässen kommen bislang überhaupt nicht an, sodass die Spanier keine Probleme damit haben, den Ball vom eigenen Kasten fernzuhalten.

52 Auf der halblinken Seite lässt Pablo Fornals Dayot Upamecano ganz lässig stehen und zieht in den Sechzehner ein. Dort legt sich der Spanier die Kugel etwas zu weit vor und scheitert am Ende am herauseilenden Paul Bernardoni.

50 Jetzt haben die Franzosen natürlich eine Mammut-Aufgabe vor sich. Angesichts des Chancenübergewichts der Spanier ist auch der 3:1-Vorsprung nicht gerade unverdient. Bleibt abzuwarten, ob Frankreich hier nochmal zurückkommt.

47 Tooor für Spanien, 3:1 durch Dani Olmo

Überragendes Tor der Spanier! Mikel Oyarzabal macht auf der halblinken Seite einige Meter und passt das Leder durch die Schnittstelle zu Fabián Ruiz, der die Murmel im Sechzehner sofort nach innen passt. Dort kommt Dani Olmo angerauscht, der das Runde aus etwa elf Metern mittig ins Tor jagt.

46 Weiter geht's mit dem zweiten Abschnitt! Beide Mannschaften kehren unverändert auf das grüne Parkett zurück.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Zum Pausentee führt Spanien verdient mit 2:1 gegen Frankreich. Die Männer von der Iberischen Halbinsel drängten sofort auf den Führungstreffer, scheiterten allerdings an der eigenen Chancenverwertung. Eine Minute nachdem den Spaniern ein Elfmeter, den man hätte geben müssen, verweigert wurde, wurde den Franzosen ein klarer Strafstoß zugesprochen, den Mateta sicher verwandelte. 60 Sekunden später hatte der Torschütze die dicke Chance aufs 2:0, scheiterte allerdings an Bernardoni. Anschließend drängten die Spanier wieder auf den Ausgleich und wurden nach zahlreichen Chancen belohnt, als Roca den Ball über die Linie drückte. Danach verflachte das Spiel, doch kurz vor dem Ende der Nachspielzeit bekamen die Spanier einen schmeichelhaften Elfmeter zugesprochen, den Oyarzabal sicher verwandelte. So darf es gerne weitergehen. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tooor für Spanien, 2:1 durch Mikel Oyarzabal

Auch Mikel Oyarzabal läuft lässig an, lässt Paul Bernardoni nach rechts fliegen und schiebt unten links ein. Über die Entstehung des Elfmeters muss allerdings nochmal gesprochen werden.

45 Elfmeter für Spanien! Ganz komisches Ding! Mikel Oyarzabal hebt an der rechten Sechzehnerkante ab und holt einen Elfmeter raus. In der Zeitlupe sieht es allerdings so aus, als hätte Konaté den Angreifer gar nicht berührt.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

45 Haarscharf! Diesmal wird Firpo von Fornals geschickt. Der Spanier zieht bis zur linken Fünferecke und visiert dann die rechte untere Ecke an. Der Ball zischt nur wenige Zentimeter am langen Pfosten vorbei.

43 Nach der Ecke von der linken Fahne geht Núñez mit der Hacke zum Ball und wuchtet das Leder knapp über den linken Winkel.

42 Ceballos steckt auf der linken Seite sehenswert auf Firpo durch, der den Ball sofort nach innen flanken will. Diesmal stellt Tousart seinen Körper dazwischen und klärt zur Ecke.

41 Momentan dümpelt die Partie etwas vor sich her. Beiden Mannschaften haben die ersten 30 Minuten ordentlich Kraft gekostet, sodass aktuell erstmal durchgeschnauft werden muss.

38 Aouar sucht mit einem feines Pass am gegnerischen Sechzehner auf der halbrechten Seite Kollege Mateta. Doch Núñez hat den Braten gerochen und drängt den Mainzer entschlossen ab.

35 In den Zweikämpfen geht es weiterhin ordentlich zur Sache. Fast im Minutentakt muss der Referee in seine Trillerpfeife pusten, da sich die Protagonisten oft rustikal von den Beinen holen.

32 Nach den ersten 32 Minuten bittet der Unparteiische die beiden Mannschaften zur ersten Trinkpause. Das dürfte eine fette Nachspielzeit im ersten Durchgang geben.

31 Die Zuschauer dürfen sich bislang über sehenswerten Fußball freuen. Und das trotz 34 Grad um 21:30 Uhr. Nach der ersten halben Stunde geht der Ausgleich für die Spanier auch vollkommen in Ordnung. Bis zur Halbzeit darf es in dem Tempo gerne weitergehen.

28 Tooor für Spanien, 1:1 durch Marc Roca

Hochverdient! Nachdem Fornals zuvor aus kürzester Distanz das 1:1 verpasst, markiert Roca den wichtigen Ausgleich. Nach einer Ecke von der rechten Seite kommt Roca am zentralen Fünfer frei zum Schuss und scheitert ebenfalls am überragend parierenden Bernardoni. Die Kugel fällt allerdings erneut vor die Füße vom Spanier, der die Murmel rigoros mit dem linken Schlappen in die linke Ecke jagt.

25 Gelbe Karte für Fabián Ruiz (Spanien)

Hier wird ordentlich ausgeteilt! An der gegnerischen Eckfahne auf der rechten Seite räumt Fabián Ruiz Mattéo Guendouzi rustikal ab. Der Franzose bekommt Eisspray auf das linke Knie, kann dann aber zum Glück wieder weitermachen.

25 Spanien ist wieder da! Firpo will seinen Fehler wieder gutmachen und marschiert im Sechzehner auf der linken Seite bis zur Grundlinie. Der Spanier zimmert die Kugel in den Fünfer, wo kein Kollege an die Kirsche herankommt.

22 Einwechslung bei Frankreich -> Kelvin Amian Adou

22 Auswechslung bei Frankreich -> Colin Dagba

22 Nach einer Grätsche gegen Firpo liegt Dagba mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden. Der Franzose greift sich sofort ans Schienbein und muss mit der Trage vom Platz getragen werden.

20 Hier ist ordentlich Dampf drin! Frankreich geht mit der ersten Chance in Führung, vergeigt anschließend allerdings den zweiten Treffer. Die Spanier wirken weiterhin etwas angeknockt von dem nicht gegebenen Elfmeter und dem plötzlichen Rückstand.

18 Gelbe Karte für Jean-Philippe Mateta (Frankreich)



17 Das muss das 0:2 sein! Nach dem Anstoß verlieren die Spanier relativ flott das Spielgerät. Plötzlich ist Ikoné auf der halblinken Seite durch und passt die Murmel im Fallen ins Zentrum. Dort kommt Mateta angerannt, der aus zehn Metern völlig freistehend an Sivera scheitert.

16 Tooor für Frankreich, 0:1 durch Jean-Philippe Mateta

Mateta läuft lässig an, lässt Sivera ins linke Eck fliegen und schiebt die Murmel abgeklärt in die rechte Torhälfte. Während die Franzosen zum Jubeln abdrehen, beschweren sich die Spanier nochmals beim Referee.

14 Gelbe Karte für Junior Firpo (Spanien)



14 Elfmeter für Frankreich! Ist das bitter für Spanien! Reine-Adélaïde zieht halbrechts in den Sechzehner ein und bekommt einen klaren Stoß von Firpo mit. Der Franzose nimmt das Geschenk dankend an, sodass Mateta die Chance auf das 1:0 hat.

13 Glück für Frankreich! Im Sechzehner hat Ballo-Touré den Arm weit vom eigenen Körper weg und führt den Ball unabsichtlich am Gegner vorbei. Trotz Videoassistent gibt es keinen Elfmeter.

12 Frankreich kommt bislang kaum aus der eigenen Hälfte raus, da die Spanier die gegnerischen Akteure in hohem Tempo anlaufen. Dementsprechend versucht man es mit langen Bällen, die ebenfalls noch nicht für die gewünschte Gefahr sorgen.

9 Spanien macht ordentlich Dampf! Diesmal marschiert Oyarzabal auf der linken Seite bis in den Sechzehner. Der Angreifer dreht sich einmal um die eigene Achse und bringt nur einen ungenauen Pass zustande, der genau in den Füßen der Franzosen landet.

7 Autsch! Mikel Oyarzabal will Mattéo Guendouzi auf der halblinken Seite übermotiviert vom Ball trennen und tritt dem Franzosen schmerzhaft auf die linke Eck. Das war mindestens Gelb, doch der Unparteiische lässt den Karton stecken.

4 Gefährlich! Auf der linken Seite zieht Firpo im Sechzehner zur Grundlinie und flankt die Kugel flach nach innen. Am zentralen Fünfer geht Oyarzabal zum Ball, verpasst die Murmel allerdings um wenige Zentimeter, da Konaté noch die Fußspitze dazwischenbekommt.

3 Auf der rechten Seite zündet Olmo das erste Mal den Turbo und marschiert Richtung Tor. Von hinten spritzt allerdings Ballo-Touré rustikal dazwischen und trennt den Spanier stark vom Ball.

1 Los geht's mit dem zweiten Halbfinale! Spanien agiert mit roten Trikots und blauen Hosen von links nach rechts, während Frankreich im weißen Dress daherkommt.

1 Spielbeginn

Beide Mannschaften befinden sich aktuell wieder in den Katakomben, sodass es hier in wenigen Augenblicken losgehen kann. Leiter des heutigen Kräftemessens ist Georgi Kabakov, der von seinen beiden Kollegen Martin Margaritov sowie Diyan Valkov unterstützt werden wird.

Frankreich startete dagegen mit einem knappen 2:1-Sieg über England in das Turnier und erkämpfte sich anschließend mit einem 1:0-Erfolg gegen Kroatien die nächsten drei Zähler. Nach dem 0:0 gegen Rumänien mussten sich die Franzosen allerdings einige an Kritik gefallen lassen. Den beiden Nationen reichte ein Unentschieden, um ins Halbfinale zu kommen. Leidtragender war ausgerechnet Gastgeber Italien, das als Gruppenzweiter den Einzug in die Runde der letzten Vier verpasste.

Die Spanier gehen als Favorit in das heutige Duell. Das untermauert die Bilanz zwischen den beiden Nationen nochmals. Frankreich konnte sich erst einmal gegen den vierfachen europäischen Champion durchsetzen. La Roja durfte sich dagegen über vier Siege und zwei Unentschieden freuen. Wenn es nach den Spaniern gehen würde, sollte heute der fünfte Erfolg gegen die Franzosen dazukommen.

Wie sah der Weg der Spanier bislang aus? Zum Auftakt setzte es direkt eine bittere 3:1-Schlappe gegen den Gastgeber Italien. Die Titelträume drohten schon früh zu platzen, doch die Männer von der Iberischen Halbinsel rissen sich zusammen, schlugen Belgien knapp mit 2:1 und zogen nach dem 5:0-Erfolg über Polen als Gruppenerster ins Halbfinale ein. Gleichzeitig wurde das Ticket für die Olympischen Spiele gelöst, sodass heute das Finale perfekt gemacht werden soll.

Wer folgt Deutschland ins Finale der Europameisterschaft? Der amtierende Champion setzte sich vor wenigen Augenblicken mit 4:2 gegen tapfer kämpfende Rumänen durch. Während sich die Deutschen erstmal zurücklehnen können, wollen die Spanier Revanche für das verlorene EM-Finale von 2017 nehmen. Frankreich will sich dagegen zum zweiten Mal nach 1988 die europäische Krone aufsetzen.