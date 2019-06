Last-Minute-Pleite für Dänemark

Die dänische U21-Nationalmannschaft hat fünf Tage vor ihrem Start in die Fußball-EM in Italien und San Marino (16. bis 30.Juni) eine Last-Minute-Niederlage kassiert. Mit den Deutschland-Legionären Jacob Bruun Larsen (Borussia Dortmund) und Andreas Poulsen (Borussia Mönchengladbach) in der Startelf unterlagen die Dänen in Pula Kroatien mit 0:1 (0:0). Toma Basic erzielte den entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit. Dänemark ist am kommenden Montag in Udine (21 Uhr) EM-Auftaktgegner Deutschlands in der Gruppe B.