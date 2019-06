UEFA U21-EM: Spanien - Belgien, die Highlights

38 Soler probiert sein Glück ohne großen Anlauf aus halblinken 21 Metern. Der unplatzierte Schuss mit dem rechten Innenrist ist leichte Beute für De Wolf.

36 Gelbe Karte für Bryan Heynen (Belgien)

Heynen reißt Olmo unweit des Mittelkreises zu Boden. Dieses Vergehen zieht eine erste Gelbe Karte in einem ziemlich fairen Match nach sich.

35 Ceballos gegen De Wolf! Soler zieht von links in den Sechzehner ein, schlägt einen Haken in Richtung Grundlinie und legt dann für den Real-Profi ab. Der visiert mit der rechten Fußspitze die lange Ecke an. De Wolf ist schnell unten und schnappt sich den Versuch im Nachfassen.

34 Ceballos scheitert am Außenpfosten! Der Madrilene behauptet den Ballbesitzt auf der halblinken Sechzehnerseite auf engstem Raum gegen zwei Verteidiger und spitzelt es aus schwierigem Winkel auf die kurze Ecke. Zum Torerfolg fehlen wenige Zentimeter, denn Torhüter De Wolf hätte den nicht gestoppt.

31 Cobbaut verzieht! Dem aufgerückten Linksverteidiger fällt eine Flanke vom rechten Flügel auf der ballfernen Sechzehnerseite vor die Füße. Er setzt zum Volleyschuss mit dem linken Spann an, trifft die Kugel aber nicht.

28 Nach gut 90 Sekunden rollt die Kugel wieder.

26 Da die Lufttemperatur 32° C beträgt, schickt der Schiri die Spieler für eine Trinkpause zu den Bänken.

24 Tooor für Belgien, 1:1 durch Sebastiaan Bornauw

... und der zieht den Ausgleich nach sich! Nach einer sehr hohen Ausführung vor den langen Pfosten macht Cools das Leder wieder richtig scharf, indem er es an die zentrale Fünferkante nickt. Dort ist Bornauw erst mit dem Kopf am Ball und stochert es dann gegen zwei Spanier aus kurzer Distanz über die Linie.

23 Mbenza holt auf der tiefen rechten Seite gegen Firpo einen Eckstoß heraus...

22 Für die Iberer ist es mittlerweile nicht mehr so einfach, in das letzte Felddrittel vorzustoßen, wie in der Anfangsphase. Belgien hat einen besseren Zugriff im Mittelfeld; die Abwehrkette hat mehr Verschnaufpausen.

19 Die Walem-Auswahl ist bisher nicht in der Lage, die Kugel länger in den eigenen Reihen zu halten. Positiv aus ihrer Sicht ist aber, dass der spanischen Abwehr durch steile Anspiele aus dem Mittelfeld durchaus Probleme bereitet werden können.

16 Da stimmte die Abstimmung nicht! Vallejo ist nach einem Steilpass, der für Lukebakio bestimmt ist, zwar deutlich vor dem Noch-Düsseldorfer an der Kugel. Er hat an der Sechzehnerkante jedoch nicht gesehen, dass Torhüter Sivera schon auf dem Weg nach vorne war und passt deshalb viel zu hart zurück. Der Schlussmann kann mit Mühe ins Seitenaus klären.

13 ... der Gefoulte will das Spielgerät mit dem rechten Fuß aus 26 Metern direkt in der oberen linken Ecke unterbringen. Er verfehlt die Stange deutlich.

12 Nach Foul an Ceballos bekommt Spanien einen Freistoß in zentraler Lage zugesprochen...

11 Mayoral mit der nächsten Direktabnahme! Der Ex-Wolfsburger ist im Strafraumzentrum Adressat eines flachen Oyarzabal-Anspiel von der linken Außenbahn. Er setzt es aus gut zwölf Metern mit dem linken Innenrist knapp über den linken Winkel.

8 Johan Walem stellt nach der 2:3-Pleite gegen Polen dreimal um. Ortwin De Wolf, Sebastiaan Bornauw und Samuel Bastien verdrängen Nordin Jackers, Casper De Norre, Aaron Leya Iseka ins zweite Glied.

6 Tooor für Spanien, 1:0 durch Dani Olmo

Spanien geht früh in Führung! Nach einer Kombination über die rechte Außenbahn spielt Soler auf Höhe des Elfmeterpunkts scharf nach innen. Olmo nimmt mit dem linken Innenrist aus 13 Metern direkt ab und befördert die Kugel präzise in die flache rechte Ecke.

5 Lukebakio rennt über halblinks nach einem Steilpass aus dem Mittelfeld allein auf Torhüter Sivera zu und umkurvt diesen, um dann in den leeren Kasten einzuschieben. Als er dies tut, geht die Abseitsfahne hoch. Die Wiederholung zeigt: Der Linienrichter liegt richtig.

4 Über ihre linke Seite kommt die Rojita zu drei frühen Eckstößen. Wegen recht flacher Ausführungen führen diese jedoch nicht zu Abschlüssen in Richtung des gegnerischen Kastens.

3 Albert Celades hat im Vergleich zur 1:3-Niederlage gegen Gastgeber Italien vier personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Unai Simón, Aarón, Fabián Ruiz und Zubeldía beginnen Antonio Sivera, Junior Firpo, Mikel Merino und Dani Olmo.

1 Spanien oder Belgien – wer bleibt im Rennen um das Halbfinale?

1 Spielbeginn

Siebe Schrijvers gewinnt die Seitenwahl gegen seinen Kapitänskollegen Vallejo. Damit stoßen die Iberer an.

Es ist Zeit für die Hymnen.

Es ist angerichtet: Die Teams haben soeben den Rasen betreten.

Mit der Regeldurchsetzung des spanisch-belgischen Kräftemessens hat die UEFA ein Unparteiischengespann aus Lettland beauftragt, das von Andris Treimanis angeführt wird. Der 34-Jährige steht seit 2011 auf der FIFA-Liste, ist seit 2015/2016 in der Europa League unterwegs und durfte sich im letzten Herbst erstmals in der Königsklasse präsentieren. Die Linienrichter sind seine Landsleute Haralds Gudermanis und Aleksejs Spasjoņņikovs. Orel Grinfeld aus Israel ist der Vierte Offizielle.

Auch das Team von Coach Johan Walem erwischte trotz der späteren Niederlage eigentlich den deutlichen besseren Start und zeigte sich vor allem in Ballbesitz als ziemlich überzeugend, doch nach dem ersten Gegentor, das aus heiterem Himmel fiel, ließ sich die vorherige Spielkontrolle aufgrund der Verunsicherung nicht mehr aufrechterhalten. Der Übungsleiter sah seinen Torhüter Nordin Jackers nicht ganz unbeteiligt an der hohen Gegentoranzahl und setzt daher heute auf Ortwin De Wolf.

Die Belgier, die erstmals seit 2007 und zum dritten Mal bei der U21-Europameisterschaft vertritten sind, mussten sich am frühen Sonntagabend hier in Reggio Emilia der polnischen Auswahl mit 2:3 geschlagen geben. Sie erzielten nach 16 Minuten durch Aaron Leya Iseka den ersten Treffer, doch schon wenig später glichen die Biało-czerwoni aus (26.). Nach dem nächsten Gegentor zu Beginn des zweiten Abschnitts (52.) legte Polen in Minute 79 nach; Dion Cools‘ erfolgreicher Kopfball kurz vor dem Ende (84.) war nur noch Ergebniskosmetik.

Besonders ärgerlich ist die Auftaktpleite für die Mannschaft von Trainer Albert Celades, da sie gegen die Azzurri so vielversprechend begonnen hatte. Dani Ceballos, der bereits bei der EM vor zwei Jahren als Spieler des Turniers gekürt worden war, besorgte nicht nur den Führungstreffer, sondern zog auf der Spielmacherposition auch wunderbar die Fäden. Der Gegentreffer brachte die Rojita jedoch aus dem Takt, so dass die Italiener in einem durchgängig hart geführten Match nach dem Seitenwechsel spielbestimmend wurden und nicht unverdient siegten.

Die Rojita, die das Finale der Endrunde 2017 mit 0:1 gegen die deutsche Auswahl verlor und zuvor schon viermal U21-Europameister geworden war, unterlag dem Gastgeber Italien am Sonntagabend in Bologna mit 1:3. Sie war durch Dani Ceballos in der 9. Minute zunächst in Führung gegangen, kassierte noch vor der Pause den Ausgleich (36.) und geriet Mitte des zweiten Durchgangs in Rückstand (64.); für die Entscheidung sorgte schließlich ein durch Carlos Soler verschuldeter und dann verwandelter Strafstoß (83.).

Alle zwölf Teilnehmer der U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino haben ihre erste Partie hinter sich. Der Turniermodus, der vorsieht, dass nur die drei Gruppensieger sowie der beste Zweite in das Halbfinale einziehen, sorgt dafür, dass die Verlierer der Auftaktrunde schon fast aus dem Rennen um die Vorschlussrunde sind. Um die Chance auf das Weiterkommen zu wahren, die nur noch mit Schützenhilfe realisiert werden kann, ist ein dreifacher Punktgewinn für Spanien und Belgien Pflicht.