Universum reloaded

Das neue Universum ist ein paar Nummern kleiner und verfügt noch nicht über Weltmeister und Weltmeisterinnen - dafür liegt es direkt am Hafen in Kieznähe und nicht draußen am Stadtrand in Wandsbek. "Universum is back", sagte Hausherr Ismail Özen-Otto, als er Anfang der Woche erstmals wieder mit dem alten Namen für ein Event trommeln konnte, das überregionale Beachtung findet.



Der Hauptkampf der Box-Nacht am 9. November wird live vom ZDF übertragen. Das war das letzte Mal 2010 der Fall. Acht Jahre lang hatte der Sender die Karrieren der Klitschko-Brüder, von Felix Sturm, Regina Halmich, Ina Menzer und vielen anderen begleitet. "Ich habe bei Universum und mit dem ZDF meine schönsten Jahre erlebt", sagte Halmich bei der letzten Übertragung gegenüber zdfsport.de.