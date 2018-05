Durchatmen erlaubt

Max Hoff - bei der EM nur im Zweier Quelle: imago

1000-Meter-Spezialist Max Hoff (Essen), der in Rio im Vierer seine lang ersehnte Goldmedaille holte, sitzt daher in dieser Saison mit Marcus Groß (Berlin) im Zweier. Dessen ehemaliger Partner Rendschmidt, mit dem er in Rio Gold im Zweier gewann, fährt dafür den 500-Meter Vierer. „Ich brauche in diesem Jahr mal eine Pause vom Einer, und dann blieb da ja nicht so viel, wo ich rein konnte“, sagte Hoff. In Plovdiv machten der Mannschaft im Moment Temperaturen von bis zu 40 Grad die meistern Probleme, so der ehemalige Wildwasser-Weltmeister. „Wir müssen jetzt erst mal mit der Hitze umgehen, und dann wollen wir natürlich vorn mitfahren.“