Hoffen auf den Knie-Airbag

Verletzte Skifahrer sind keine Seltenheit, doch in dieser Saison treten sie in einer Häufigkeit auf, die für Unruhe im Skizirkus sorgt. Nächste Station im alpinen Weltcup ist die Herren-Abfahrt in Kvitfjell am Samstag, 10 Uhr. Das Rennen am Freitag ist abgesagt worden.