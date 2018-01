Veselin Vujovic (links) und Silvio Heinevetter Quelle: dpa

Im Falle des Anwurf-Versuchs von Paul Drux war die "Störung der Wurfausübung" durch den regelwidrigen Block der Slowenen durchaus gegeben, denn Drux war so nicht in der Lage, aufs freie Tor zu werfen.



Dennoch hatte der slowenische Handballverband bei der Europäischen Handball-Föderation Protest eingelegt. Die Slowenen argumentierten, die Spielzeit sei schon abgelaufen gewesen, als der Ball noch in Drux' Hand war. Am Dienstagmittag hat die EHF den Protest abgelehnt.