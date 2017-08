Simon: "Es geht um die Besten der Welt"

Die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) hat Vorwürfe an der gegenwärtigen Doping-Bekämpfung zurückgewiesen, die im Zuge der Veröffentlichung der jüngsten Dopingstudie aufgekommen sind. Laut dieser sollen mindestens 30 Prozent aller Leichtathleten bei der WM 2011 in Daegu/Südkorea gedopt gewesen sein. Perikles Simon, Co-Autor der Studie, spricht im ZDF-Interview von einem systemischen Doping-Problem, das nicht nur in Russland sondern auch in weiteren Nationen vorherrschen müsse.