"Es tut mir wirklich leid für Richard. So hätte es nicht kommen sollen. Wir hätten Konkurrenten bleiben sollen bis zum Schluss", sagte Stoch im ZDF. Zweiter in Innsbruck wurde der Norweger Daniel-Andre Tande.



Die deutsche Mannschaft erzielte - abgesehen von Richard Freitags Sturz - ein gutes Ergebnis. Andreas Wellinger verbesserte sich in der Gesamtwertung auf den zweiten Platz. Markus Eisenbichler wurde in Innsbruck Achter, Stephan Leyhe Neunter und Karl Geiger Zwölfter. Auch Constantin Schmid schaffte es in die Top 30 und landete auf Platz 26.