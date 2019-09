Das alles ist aus dem Teenager mit schwindendem Augenlicht geworden, der sich mit zwölf Jahren in Nürnberg in einem Internat an einer Schule für Kinder mit Seebehinderung so furchtbar einsam und hilflos fühlte. Bis dahin hatte Elena Krawzow mit ihrer Familie schon einiges durchgemacht: Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion lernte die deutschstämmige Familie in Kasachstan absolute Armut kennen, floh schließlich nach Russland, erlebte, „wie unschön es ist, wenn man nicht willkommen ist“, und erhielt nach drei Jahren endlich die nötigen Papiere zur Einreise nach Deutschland. Wegen ihrer Augenerkrankung, der Erbkrankheit Morbus Stargardt, einer fortschreitenden Makula-Degeneration, war Krawzow in Russland in einem Internat untergebracht. „Das waren schreckliche Bedingungen“, sagt sie.