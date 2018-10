Der Livechat aus Hawaii mit Daniel Unger

Daniel Unger. Quelle: imago/HochZwei

Der Countdown zum diesjährigen Ironman Hawaii läuft, die Nervosität bei den Teilnehmern am härtesten Triathlon der Welt steigt: ZDF-Experte Daniel Unger berichtet am Freitag ab 8.30 Uhr in einem Livechat aus Hawaii über die aktuelle Situation in Kona und beantwortet Ihre Ironman-Fragen.



Den Livechat können Sie hier verfolgen, Ihre Fragen können Sie auf der Facebook-Seite des ZDFsport stellen.