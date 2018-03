Gruppe 5 mit Deutschland (2. der FIFA-Weltrangliste>), Tschechien (37.), Island (21.), Färöer (69.), Slowenien (58.)

So stehts in der Gruppe 5>



Aus den sieben europäischen Gruppen qualifizieren sich jeweils die Gruppenersten direkt für die WM in Frankreich. Die vier besten Gruppenzweiten ermitteln im Oktober und November 2018 in einer Playoff-Runde den achten und letzten europäischen WM-Teilnehmer.



Insgesamt werden 24 Nationen an der WM-Endrunde in Frankreich teilnehmen: Acht Teams aus Europa plus Gastgeber Frankreich, fünf aus Asien, jeweils drei aus Asien sowie Nord- und Mittelamerika, zwei aus Südamerika und eine aus Ozeanien. Um den letzten freien WM-Platz kämpfen der Drittplatzierte der südamerikanischen Qualifikationsrunde und der Vierte der nord- und mittelamerikanischen Gruppe.



Mehr zur WM-Qualifikation (Endrunde 2019 in Frankreich)>