Görges: Viertelfinale fühlt sich nicht anders an

Julia Görges ist zum ersten Mal in ihrer Karriere ins Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers eingezogen. "Es fühlt sich genauso an wie jede andere Runde auch", sagte sie in Wimbledon nach ihrem 6:3, 6:2-Sieg über Donna Vekić.