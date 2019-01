Ferstl: "Hatte keine Ahnung, was es wird"

90 Fazit:

Mit dem Patzer von Michael Rensing nahm das Unheil aus Düsseldorfer Sicht seinen Lauf. Doch nicht nur der Keeper stand in der zweiten Minute neben sich. Die gesamte Mannschaft von Friedhelm Funkel fand 25 Minuten lang überhaupt nicht statt. RB Leipzig nutzte die eklatante Überlegenheit und schoss sich mit drei Toren in der Anfangsphase auf die Siegerstraße. Danach verwalteten die Sachsen ihren Vorsprung über weite Strecken. Nach gut einer Stunde folgte eine der wenigen Phasen, wo die Rasenballer nochmals etwas anzogen – und prompt den vierten Treffer markierten. Viel mehr war nicht zu tun. Die Fortuna bäumte sich in der zweiten Hälfte zumindest auf, bemühte sich um einen Ehrentreffer. Zwei, drei Gelegenheiten dafür waren da, doch letztlich bildet der 4:0-Erfolg der Gäste das Geschehen auf dem Platz richtig ab. Die Roten Bullen waren vor 34.294 Zuschauern in der Merkur Spiel-Arena die klar bessere Mannschaft.

90 Spielende

89 Emil Forsberg bereitet praktisch das fünfte Leipziger Tor vor. Dort vorn ist man sich auch einig, wer den Ball übernehmen soll und nicht im Abseits steht. Matheus Cunha ist es vorbehalten, den Angriff zu Ende zu bringen. Der gerade eingewechselte Mann geht auch noch rechts an Michael Rensing vorbei, stoppt dann den Ball und kann sich die Ecke aussuchen. Nur noch Matthias Zimmermann steht dort irgendwo in der Gegend herum und den schießt Cunha tatsächlich an.

88 Mittlerweile weint der Himmel auch wieder, was irgendwie zum Gemütszustand der Düsseldorfer passt. Es ist zum Heulen, was in den ersten 20 Minuten dieser Begegnung passiert ist.

87 So plätschert die Partie in der Schlussphase vor sich hin. Das Bemühen der Fortuna um einen Ehrentreffer gestaltet sich eher verhalten. Sonderlich viel Zug ist nicht drin in den Aktionen.

85 Damit sind wir für heute mit den Wechseln durch. Marcel Sabitzer hätte übrigens nicht zwingend runter gemusst, scheint also nicht ernsthaft verletzt.

85 Einwechslung bei RB Leipzig -> Matheus Cunha

85 Auswechslung bei RB Leipzig -> Marcel Sabitzer

84 Einwechslung bei RB Leipzig -> Jean-Kévin Augustin

84 Auswechslung bei RB Leipzig -> Timo Werner

82 Und dann kehrt Sabitzer auf den Rasen zurück. Das Problem scheint behoben, der 24-Jährige bewegt sich ganz geschmeidig und läuft rund.

81 Sabitzer humpelt erst einmal an die Seitenlinie, wo die Behandlung fortgesetzt wird. Anschließend kann der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden.

79 Marcel Sabitzer geht nach einem Zweikampf mit Takashi Usami nahe der Mittellinie zu Boden und bleibt liegen. Offenbar hat der Österreicher Schmerzen. Die Partie wird unterbrochen, die Leipziger Betreuer eilen auf den Platz.

77 Damit schöpft Friedhelm Funkel sein Wechselkontingent restlos aus.

77 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Aymane Barkok

77 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Dodi Lukebakio

74 So richtig muss man sich jetzt nicht mehr weh tun. Es gilt, die Partie locker runter zu spielen. Rouwen Hennings tut noch etwas für die Fortuna, zielt mit dem linken Fuß aber am Kasten von Péter Gulácsi vorbei.

73 Ralf Rangnick sieht also die Zeit für das Comeback von Emil Forsberg nach mehr als drei Monaten Verletzungspause gekommen.

73 Einwechslung bei RB Leipzig -> Emil Forsberg

73 Auswechslung bei RB Leipzig -> Diego Demme

70 Für die Fortuna kann es nun nur noch um Schadensbegrenzung gehen. Einzig unverbesserliche Träumer glauben jetzt noch an eine wundersame Wende.

68 Tooor für RB Leipzig, 0:4 durch Konrad Laimer

Marcel Sabitzer feuert aus halbrechter Position. Den Distanzschuss pariert Michael Rensing mit Mühe, wehrt den Ball aber nicht gut genug zur Seite ab. So bekommt Konrad Laimer auf Höhe des linken Pfostens die Chance, reagiert schneller als Matthias Zimmermann und drückt die Kugel aus sieben Metern mit dem linken Fuß ins kurze Eck. Der erste Bundesligatreffer des Österreichers macht hier endgültig den Deckel drauf.

67 Gelbe Karte für Marvin Ducksch (Fortuna Düsseldorf)

Marvin Ducksch bekommt ein Foul gegen Diego Demme abgepfiffen und regt sich tierisch darüber auf. Dieses Protestieren bringt ihm seine erste Verwarnung dieser Saison ein.

65 Im Anschluss an die Ecke zieht Marcel Sabitzer aus der zweiten Reihe ab. Der Rechtsschuss aus etwa 19 Metern streicht haarscharf am rechten Pfosten vorbei.

64 RB kontert, das wird gefährlich. Aus halbrechter Position sucht Marcel Sabitzer den mitgelaufenen Poulsen. Im allerletzten Moment geht Marcin Kamiński dazwischen, rettet für Düsseldorf zur Ecke und bügelt seinen Abspielfehler von eben wieder aus.

63 Friedhelm Funkel wechselt offensiv. Die Kapitänsbinde reicht Oliver Fink gleich an den neuen Mann weiter. Rouwen Hennings streift sich das gute Stück umgehend über den Arm.

63 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Rouwen Hennings

63 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Oliver Fink

60 Auf die größeren Spielanteile dürfen die Hausherren im zweiten Durchgang verweisen. Die Männer von Friedhelm Funkel wirken jetzt auch etwas zielstrebiger. Dagegen befinden sich die Rasenballer inzwischen vollends im Verwaltungsmodus.

58 Ein baldiges Erfolgserlebnis könnte vielleicht noch einmal für Düsseldorfer Aufbruchstimmung sorgen. Dafür aber muss die Pille ins Leipziger Tor - und zwar schleunigst.

56 Im Anschluss an den Eckstoß nimmt Marvin Ducksch aus halblinker Position mit dem rechten Fuß Maß, visiert das lange Eck an. Der Ball liegt richtig gut, doch Yussuf Poulsen steht letztlich im Weg und klärt per Kopf.

55 Dann taucht Marcin Kamiński links im Sechzehner auf, dringt fast bis zur Grundlinie vor und spielt den Ball flach in die Mitte. Dort möchte Oliver Fink in die Hereingabe grätschen, verpasst diese aber. Marcel Halstenberg klärt im Torraum zur Ecke.

54 Zu Ende gespielt bekommen es die Gäste derzeit nicht. Da fehlt es an der letzten Konsequenz.

51 Auf der Gegenseite legen die Gäste keinen gesteigerten Wert auf sonderlich große Eile. Spielkontrolle genügt den Männern von Ralf Rangnick fürs Erste. Und dann schauen die Gäste einfach, was sich so ergibt, was der Gegner anbietet.

49 Noch also mag die Fortuna nicht aufstecken. Die Gastgeber sind es natürlich auch ihrem Publikum schuldig und sollten sich sehr wohl noch aufbäumen. Das ist schließlich die Mindestanforderung an einen Fußballprofi.

48 Auf dem linken Flügel arbeitet sich Takashi Usami an Ibrahima Konaté vorbei. Die Flanke landet rechts in der Box bei Dodi Lukebakio, der mit dem linken Fuß den linken Torwinkel anvisiert, diesen aber um einen halben Meter verfehlt.

46 Ohne personelle Veränderungen schickt Ralf Rangnick seine Mannschaft in den zweiten Spielabschnitt.

46 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Marvin Ducksch

46 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Benito Raman

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Einen völligen Fehlstart erlebte Fortuna Düsseldorf in der heimischen Merkur Spiel-Arena. 25 Minuten waren die Hausherren praktisch gar nicht anwesend. Gut eine Viertelstunde genügte RB Leipzig, um drei Tore zu schießen. Vor allem der böse Schnitzer von Michael Rensing in der zweiten Minute und der daraus resultierende Gegentreffer warfen die Rheinländer total aus der Bahn. Das stellte beinahe schon den Anfang vom Ende dar. Die Rasenballer dominierten das Geschehen nach Belieben, entließen den Gegner anfangs überhaupt nicht aus dem Klammergriff. Erst im Angesicht der komfortablen Führung fingen die Gäste an, in den Verwaltungsmodus zu wechseln. Erst dadurch bekam auch die Fortuna etwas von dieser Partie ab. Das Team von Friedhelm Funkel sammelte Spielanteile und kam sogar zu einer Torchance. Über ein zaghaftes Aufbäumen jedoch gelangte man nicht hinaus. Sofern sich die Sachsen nicht völlig dilettantisch anstellen, werden sie die drei Punkte heute mit nach Hause nehmen. Alles andere scheint schwer vorstellbar und würde an ein Wunder grenzen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43 Optisch schaut das momentan recht ausgeglichen aus, was da auf dem Rasen passiert. Würde da nur nicht das tatsächliche Ergebnis von der Videotafel grüßen.

41 Im Spielaufbau leistet sich Marcin Kamiński einen Fehlpass. Die Rasenballer schwärmen aus. Doch Tyler Adams trifft die falsche Enscheidung. Statt das Spiel breit zu machen, passt der Neuzugang ins Zentrum und spielt zudem in den Rücken eines Kollegen.

39 Überdies spielen die Düsseldorfer inzwischen auch Fußball. So holt Takashi Usami die erste Ecke für die Hausherren heraus. Deren Ausführung jedoch ist ungenügend und beschwört keinerlei Gefahr herauf.

37 Seit gut zehn Minuten nehmen die Gastgeber am Spiel teil. Das ist doch schon mal ein Fortschritt - auch wenn sich das Zwischenergebnis aus ihrer Sicht nach wie vor irgendwie aussichtslos anfühlen muss.

35 Dann intensivieren die Leipziger ihre Bemühungen mal wieder, nähern sich beinahe spielend dem Strafraum. Es folgt eine Flanke von der rechten Seite. Und jetzt greift Michael Rensing sicher zu.

32 Die Kontrolle hat unvermindert der Gast aus Sachsen. Jederzeit könnten die Männer von Ralf Rangnick den Fuß aufs Gas setzen. Derzeit halten sie das nicht für nötig, lauern eher auf eine passende Gelegenheit.

30 Längst dosieren die Rasenballer ihren Einsatz, wollen den Ball gar nicht mehr dauerhaft haben. Das ermöglicht der Fortuna mehr Spielanteile. Und so wirkt das jetzt zumindest ansatzweise wie ein Fußballspiel. Und die Rheinländer halten nun auch in den Zweikämpfen dagegen.

28 Dann starten die Männer von Friedhelm Funkel tatsächlich eine Aktion zum Tor. Benito Raman flankt von der linken Seite. Oliver Fink schraubt sich zum Kopfball hoch und setzt diesen um einen halben Meter am rechten Pfosten vorbei.

27 Zumindest sind die Gastgeber jetzt etwas häufiger am Ball, dürfen ein klein wenig mitspielen. Dann taucht Takashi Usami rechts am Sechzehner auf. Dessen flache Hereingabe findet keinen Mitspieler.

26 Knapp 25 Meter vor dem Tor - so weit sind die Düsseldorfer bislang noch nicht vorgedrungen. Doch dann landet der Pass von Niko Gießelmann in den Füßen von Ibrahima Konaté. Und schon geht es wieder in die andere Richtung.

25 Ernüchterung macht sich seit geraumer Zeit auch auf den Rängen breit. Nur sporadisch werden Unterstützungsgesänge fürs Heimteam angestimmt, die aber nicht sehr lange anhalten.

23 Zumindest zappelt nicht jeder Leipziger Schuss im Netz. Gerade zieht Diego Demme halbrechts in Strafraumnähe mit dem linken Fuß ab. Den Aufsetzer hält Michael Rensing sicher.

20 Mit Ballgeschiebe weit hinten am eigenen Strafraum versucht die Fortuna, etwas Sicherheit zu erlangen. Doch so bald der Gegner etwas intensiver drauf geht, schlottern den Düsseldorfern die Knie.

18 Was sollen die Düsseldorfer tun? Guter Rat ist teuer. Doch derart neben der Spur können sich die Hausherren doch nicht dauerhaft bewegen. Da muss irgendwann eine Trotzreaktion folgen. Zu verlieren gibt es jetzt schließlich nichts mehr.

16 Tooor für RB Leipzig, 0:3 durch Yussuf Poulsen

Das geht so einfach. Von der linken Seite passt Marcel Halstenberg flach ins Zentrum. In Strafraumnähe darf Konrad Laimer den Ball kontrollieren und steckt diesen auf halblinks in den Sechzehner durch. Dort lässt sich Yussuf Poulsen nicht stoppen, wuchtet die Pille mit dem linken Fuß ins kurze Eck und netzt zum zweiten Mal am heutigen Abend ein. Die Rasenballer treffen, wie sie wollen. Es riecht nach einer ganz frühen Entscheidung.

14 Es spielt nur RB. Fortuna schafft es kaum in die gegnerische Hälfte. Den Strafraum hat man noch überhaupt nicht gesehen.

12 Immerhin darf Michael Rensing jetzt einen Ball halten - einen Rechtsschuss von Timo Werner rechts aus dem Strafraum. Diese Aktion sollte dem Torhüter etwas Sicherheit verleihen. Seinen Patzer aber macht er damit längst nicht gut, da muss noch mehr kommen.

11 Für die Männer von Friedhelm Funkel läuft das hier massiv in die falsche Richtung. Die Gastgeber sind noch gar nicht im Spiel angekommen und liegen bereits 0:2 zurück. Bislang geht den Rheinländern alles daneben.

9 Tooor für RB Leipzig, 0:2 durch Ibrahima Konaté

Was macht Ibrahima Konaté denn dort vorn? Der Innenverteidiger bekommt den Ball von Marcel Halstenberg und sieht, wie sich plötzlich Raum auftut, weil Kaan Ayhan unmotiviert ins Leere läuft. Takashi Usami ist dann zu spät dran. Auch Alfredo Morales bekommt das Loch nicht mehr geschlossen. Rechtsverteidiger Matthias Zimmermann rückt nicht nach innen. Konaté spaziert auf halblinks in den Strafraum, trifft den Ball mit der linken Innenseite gar nicht richtig. Die Kugel jedoch rollt aufs lange Eck zu, landet am rechten Innenpfosten und springt über die Linie zum ersten Bundesligatreffer des Franzosen.

6 Noch erlangen die Hausherren überhaupt keine Spielanteile, haben stattdessen alle Hände voll zu tun, ihre Reihen zu sortieren. Der Gegentreffer hinterlässt deutliche Spuren.

4 Erneut taucht Yussuf Poulsen aussichtsreich im Sechzehner auf, steht beim Zuspiel von Timo Werner allerdings im Abseits.

3 Für Yussuf Poulsen bedeutet dieses frühe Erfolgserlebnis den neunten Saisontreffer in der Bundesliga. Und die Leipziger wollen gegen die verunsicherten Düsseldorfer gleich nachsetzen.

2 Tooor für RB Leipzig, 0:1 durch Yussuf Poulsen

Früh erarbeiten sich die Sachsen einen ersten Eckstoß, den Marcel Halstenberg von der rechten Seite hereinbringt. Der hohe Ball muss eine leichte Beute für Michael Rensing sein - ist es aber nicht. Unbedrängt lässt der Keeper die Kugel fallen. Seine Teamkollegen schaffen es mehrfach nicht, die Situation zu bereinigen. Die Gäste wollen ee wissen. Mit seinem ersten Versuch bleibt Yussuf Poulsen noch hängen, hat dann aber die Nerven, das Spielgerät aus sechs Metern mit dem rechten Fuß in die Maschen zu setzen.

2 Es ist feuchtkalt im Rheinland. Bei Temperaturen um fünf Grad drohen im Spielverlauf durch das geöffnete Dach sehr wohl Niederschläge. Dafür dürfen sich die Profis auf einem frisch verlegten Rasen beweisen. Der Untergrund darf also nicht als Ausrede für irgendwelche Unzulänglichkeiten dienen.

1 Spielbeginn

Unterdessen tummeln sich die Hauptdarsteller auf dem Rasen. Die beiden Mannschaftskapitäne Oliver Fink und Willi Orban stehen zur Platzwahl bereit. Ersterer gewinnt die Seitenwahl, damit bekommen die Gäste den Ball und dürfen anstoßen.

Mit der Spielleitung wurde Robert Hartmann betraut. Der 39-jährige Referee pfeift sein 92. Bundesligaspiel. Unterstützung erhält er dabei von den Assistenten Christian Leicher und Florian Badstübner.

Übrigens endete die Hinrundenpartie vom zweiten Spieltag mit einer Punkteteilung. Nach Toren von Matthias Zimmermann und Jean-Kévin Augustin trennte man sich Anfang September in der Red Bull Arena 1:1.

Ralf Rangnick erwartet "eine Mannschaft, die – individuell betrachtet – nicht zu den Abstiegskandidaten zählt. Vor allem in der Offensive ist Fortuna Düsseldorf stark besetzt. Wenn wir aber so spielen, wie gegen den BVB ab der 20. Minute, sehe ich gute Chancen, auswärts drei Punkte zu holen. Das ist unser Ziel." Dafür erscheint es dem RB-Coach wichtig, "den Gegner früh zu attackieren und auf allen Positionen vorwärts zu verteidigen."

Friedhelm Funkel interessiert dieser Rekord nur am Rande. Ihm steht eher die Sinn danach, das Augenmerk auf den Gegner zu richten, geht es doch "gegen eine der laufstärksten und aggressivsten Mannschaften der Bundesliga. Die Leipziger Offensive ist außergewöhnlich gut besetzt. Das wird eine ganz schwierige Aufgabe. Wir benötigen erneut eine Leistung wie in den letzten Spielen, um vielleicht etwas Zählbares zu holen."

Dagegen steht die Fortuna nach den Erfolgen gegen Freiburg, Dortmund, in Hannover und in Augsburg vor der Einstellung eines Vereinsrekordes. Fünf Siege in Folge gelangen im Fußball-Oberhaus zuletzt in der Saison 1973/74. Ihre letzten Niederlagen kassierten die Düsseldorfer Anfang Dezember in Bremen und Ende November daheim gegen Mainz.

Zuletzt verloren die Roten Bullen auswärts drei Partien in Folge, blieben dabei in Wolfsburg, Freiburg und München ohne eigenen Treffer. Anfang November brachten die Sachsen letztmals etwas von einem Bundesligagastspiel mit nach Hause – ein 3:0 aus Berlin.

Und zu Hause gegen die Rasenballer ist für die Jungs von Friedhelm Funkel was drin. Zwar stellt RB zusammen mit Borussia Mönchengladbach die beste Abwehr der Liga (18 Gegentreffer), doch gerade auswärts verbreiteten die Leipziger im bisherigen Saisonverlauf kaum Schrecken. Zwei Siege, sieben Tore, acht Punkte stellen in der Fremde eine überaus magere Ausbeute dar.

Tabellarisch begegnen sich der Vierzehnte und der Fünfte. Zehn Punkte liegen zwischen beiden Mannschaften. Während die Sachsen gleichauf mit der viertplatzierten Eintracht an der Champions League schnuppern, weisen die Rheinländer mit zehn Zählern ein ganz stattliches Polster zu einem direkten Abstiegsplatz auf. Selbst der Relegationsrang ist sieben Punkte entfernt. Eine komfortable Situation für den Aufsteiger!

Bayern München schlägt den VfB Stuttgart mit 4:1. Die Schwaben lieferten eine couragierte Leistung ab und hielten das Spiel lange offen, mussten sich aber schlussendlich der Qualität der Münchner geschlagen geben. Nach einem nicht unverdienten Remis zur Pause kam der FCB zuerst gut aus der Kabine, Stuttgart stabilisierte sich aber wieder. In dieser Phase viel das unglückliche Gegentor, als Gentner einen Schuss von Gnabry unhaltbar abfälschte. Stuttgart traf den Pfosten und im Gegenzug holte Lewandowski einen Elfmeter raus. Er verschoss, konnte aber wenige Minuten später den entscheidenden Treffer von Goretzka bejubeln. Die Bayern spielten das Spiel souverän zu Ende und kamen durch Lewandowski noch zum 4:1, der somit seinen Fehlschuss vom Punkt ausbesserte. Der Rekordmeister schiebt sich mit dem Sieg wieder auf den zweiten Platz und liegt sechs Punkte hinter Dortmund, Stuttgart ist weiter 16. der Tabelle. Vielen Dank fürs Mitlesen und einen schönen Abend!

Auf Seiten der Leipziger fehlt Dayot Upamecano – einerseits wegen einer Gelbsperre, der Abwehrspieler zog sich aber zudem im Training eine Knieverletzung zu. Kevin Kampl muss wegen Sprunggelenksproblemen passen. Die zwei freien Plätze in der Anfangsformation gehen an Willi Orban und mit Tyler Adams einen der zwei Winterneuzugänge. Amadou Haïdara fehlt dagegen im Kader – genau wie Bruma (Knöchelverletzung). Der genesene Emil Forsberg sitzt dafür zumindest schon mal wieder auf der Bank.

90 Spielende

90 Rodríguez schlenzt die Kugel über die Mauer und knapp am rechten Pfosten vorbei!

90 Einwechslung bei VfB Stuttgart -> Borna Sosa

90 Auswechslung bei VfB Stuttgart -> Alexander Esswein

89 Hummels tanzt sich durch die Stuttgarter Reihe vor dem Strafraum und holt einen Freistoß heraus.

88 Didavi bekommt bei Stuttgart noch ein paar Minuten.

87 Einwechslung bei VfB Stuttgart -> Daniel Didavi

87 Auswechslung bei VfB Stuttgart -> Steven Zuber

86 Bayerns Neuzugang Alphonso Davies kommt nun zu seinen ersten Pflichtspielminuten für den Rekordmeister. Kingsley Coman macht für ihn Platz.

86 Einwechslung bei Bayern München -> Alphonso Davies

86 Auswechslung bei Bayern München -> Kingsley Coman

84 Tooor für Bayern München, 4:1 durch Robert Lewandowski

Jetzt wird es doch noch eine Klatsche für den VfB! Kimmich zieht von der rechten Seite in die Mitte und legt in den Lauf von Lewandowski. Der polnische Torjäger geht rechts an Zieler vorbei und drischt die Kugel in die Maschen!

82 Gentner lässt sich bei seiner Flankenvorbereitung auf der rechten Seite viel Zeit und befördert die Kugel schließlich an den langen Pfosten. Neuer ist zur Stelle und plückt das Ding sicher herunter.

80 Zieler schimpft mit seinem Vordermann! Eine Flanke in den Lauf von Gnabry hat Zieler eigentlich schon sicher, doch Kempf stellt sich unnötig dazwischen und macht das Leder wieder scharf. Gnabry scheitert am Außennetz!

Im Vergleich zur Vorwoche nimmt Friedhelm Funkel zwei Veränderungen vor. Anstelle von Kenan Karaman und Marvin Ducksch, die heute beide auf der Bank Platz nehmen werden, rücken Oliver Fink und Benito Raman in die Düsseldorfer Startelf. Mit Jaroslav Drobný ist einer von zwei Neuverpflichtungen Ersatz, Markus Suttner hingegen fehlt im Aufgebot.

78 Alaba packt aus der zweiten Reihe den Hammer aus, doch Zieler pariert!

77 Nun plätschert das Spiel so vor sich hin. Stuttgart hat erkannt, dass heute wahrscheinlich nichts mehr zu holen ist.

75 Die Bayern sind nun nach Standards äußerst gefährlich! Hummels verschafft sich im Anschluss an eine Ecke durch eine geschickte Drehung Platz in der Box und zieht ab - der Ball rauscht über das Gebälk!

75 Wechselzeit in der Münchner Arena: Thommy kommt für Donis, Rodríguez ersetzt Müller.

Herzlich willkommen zum Abschluss des 19. Spieltages in der Bundesliga! Das Programm des letzten Januar-Wochenendes beschließen Fortuna Düsseldorf und RB Leipzig, die ab 18 Uhr gegeneinander antreten.

74 Einwechslung bei Bayern München -> James Rodríguez

74 Auswechslung bei Bayern München -> Thomas Müller

74 Einwechslung bei VfB Stuttgart -> Erik Thommy

74 Auswechslung bei VfB Stuttgart -> Anastasios Donis

74 Müller tankt sich rechts durch den Strafraum, verzögert mehrmals, scheitert dann aber an Zieler!

71 Tooor für Bayern München, 3:1 durch Leon Goretzka

Ein Torwartfehler ermöglicht den Münchnern den dritten Treffer! Bei einer Ecke von der rechten Seite entwischt Goretzka in zentraler Position seinem Bewacher Kabak. Zieler segelt unter dem Flankenball hindurch und der Ex-Schalker kann unbedrängt einköpfen. Das war wohl die Entscheidung!

68 Lewandowski! Die Bayern wollen den Sack zumachen. Alaba tanzt Beck an der linken Grundlinie aus und passt pfeilschnell in die Mitte. Der polnische Stürmer spritzt dazwischen und setzt den Ball knapp neben den linken Pfosten!

66 Gelbe Karte für Christian Gentner (VfB Stuttgart)

Gentner hat seinen Kredit beim Schiedsrichter aufgebraucht. Er zieht Coman von hinten die Beine weg und sieht die Gelbe Karte.

65 Elfmeter verschossen von Robert Lewandowski, Bayern München

Lewandowski läuft in seiner bekannten, dynamischen Art an, knallt die Kugel aber mit Wucht gegen den rechten Pfosten. Das Spiel bleibt offen!

64 Elfmeter für Bayern! Kempf verfolgt Lewandowski im Strafraum und trifft den Polen von hinten an den Beinen. Schiri Willenborg zögert nicht lange und zeigt auf den Punkt!

64 Pfostentreffer der Stuttgarter! Beinahe können die Schwaben den Ausgleich bejubeln! González steht nach einem quer gespielten Ball im Strafraum sträflich frei und schießt auf das Tor. Er scheitert aus sieben Metern an Neuer, der Ball prallt vom Münchner Keeper kommend am Stuttgarter ab und tickt an den rechten Pfosten! Das war knapp.

63 Alaba trifft Esswein unglücklich mit dem Ellenbogen. Der Stuttgarter bleibt kurz liegen, kann aber weiterspielen.

62 Kommt bald die Zeit für Mario Gomez? Nach dem erneuten Rückstand für die Schwaben wird irgendwann der Moment kommen, in dem sie etwas aufmachen müssen. Dann könnte ihnen ein Einsatz vom Ex-Münchner Gomez durchaus gut tun.

59 Das wäre sicher eine gute Gelegenheit für den VfB geworden. Nicolás González wird beim recht freien Gang in Richtung des linken Strafraumecks aufgrund einer Abseitsstellung abgepfiffen, die Zeitlupe lässt an dieser Entscheidung jedoch einige Zweifel aufkommen...

57 Kurz nach dem Gegentor kommt Lewandowksi von der zentralen Strafraumgrenze zum Schuss, setzt die Kugel aber knapp drüber! Machen die Bayern nun fix den Sack zu?

55 Tooor für Bayern München, 2:1 durch Christian Gentner (Eigentor)

Bitteres Gegentor für die Gäste! Von links segelt eine Hereingabe der Münchner in den Sechzehner. Das Leder wird von einem Stuttgarter gefährlich rechts in die Box verlängert, wo Gnabry freisteht und abzieht. Gentner tritt in den Schuss und fälscht unhaltbar für Zieler in die kurze Ecke ab!

55 Müller schickt Lewandowski mit einem starken Pass bis kurz vor den Kasten, doch Zieler pariert stark gegen den Polen!

54 In Folge einer kurzen Eingewöhnungsphase sind die Schwaben nun wieder voll da und spielen ordentlich mit. Wer hätte vor dem Match damit gerechnet?

52 Teilweise hört man wieder einzelne Pfiffe, weil sich die Bayern hinten nicht herauskombinieren können. 40 Minuten vor dem Ende sollte man sicherlich noch die Kirche im Dorf lassen.

50 Gnabry bekommt an der rechten Strafraumgrenze die Kugel und legt diese blitzschnell entgegen der Laufrichtung an Insúa vorbei. Sein folgender Schlenzer rauscht deutlich links am Tor vorbei.

48 Die Bayern kommen durchaus engagiert aus der Kabine und drängen die Stuttgarter in die eigene Hälfte. VfB-Coach Weinzierl nimmt das zum Anlass, seine Jungs lautstark zum Rausrücken und Attackieren aufzufordern.

47 Direkt ist Gnabry mitten im Geschehen. Rechts an der Außenlinie legt er sich die Kugel zu weit vor und kommt mit seinem Sprint an die rechte Grundlinie nicht mehr rechtzeitig an das Bällchen.

46 Auf geht's in die zweite Halbzeit! Die Münchner haben einmal getauscht. Gnabry kommt für Javi Martínez in die Partie und macht somit das System der Hausherren offensiver.

46 Einwechslung bei Bayern München -> Serge Gnabry

46 Auswechslung bei Bayern München -> Javi Martínez

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Unter einigen Pfiffen der Zuschauer ertönt das Signal zum Pausentee. Zwischen Bayern München und dem VfB Stuttgart steht es nach 45 Minuten 1:1. Der FCB legte durch das frühe Tor von Thiago einen echten Schnellstart hin, verpasste es in der Folge aber, das Spiel nachhaltig an sich zu reißen. Einige Ungenauigkeiten luden Stuttgart zum Spielen ein. So war es nicht unglaublich überraschend, dass die Schwaben in der 26. Minute durch Donis zum sehenswerten Ausgleichstreffer kamen. Bayern spielte weiter mit angezogener Handbremse und hatte Glück, dass Donis nicht das zweite Tor markierte. In den Minuten vor der Pause wurde der FCB wieder gefährlicher, muss sich aber vorerst mit einem Remis zufrieden geben. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Die Bayern greifen nicht mehr richtig an. Es geht in die Pause.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1 Eine Minute müssen die Gäste vor der Pause noch überstehen.

44 Beinahe! Viele Münchner Fans jubeln, doch der Ball ist nicht im Tor! Coman hat im Strafraum plötzlich zu viel Platz und zieht aus zehn Metern ab. Millimeter rauscht die Kugel links am Tor vorbei und hängt außen am hinteren Netz.

43 Nach einer Coman-Flanke flippert die Pille durch den Strafraum und Stuttgart kann klären. Kommt der FCB vor der Pause noch zu einem Treffer?

42 Gentner erobert im Anstoßkreis engagiert einen Ball gegen Lewandowski. Kurze Zeit später wird die Kugel mit Druck nach vorne gespielt, doch Neuer kann das Spielgerät problemlos aufnehmen.

40 Zieler lässt sich schon jetzt verdächtig viel Zeit beim Abschlag. Ein Punkt in München wäre für die Schwaben natürlich ein toller Erfolg.

37 Coman! Der Franzose legt sich den Ball an der linken Grundlinie stark auf den rechten Fuß und zieht kompromisslos ab. Zieler reißt die Arme hoch und klärt zur Ecke, die allerdings keine Gefahr einbringt.

36 Donis begibt sich gegen Süle ins Laufduell vor der linken Strafraumkante. Der Münchner grätscht und trifft Ball und Gegner. Der Schiri lässt die Szene weiterlaufen. Das ist vertretbar, auch wenn sich Süle über einen Freistoß aufgrund seiner ungestümen Herangehensweise nicht hätte beschweren dürfen.

35 Nun geht es richtig hin und her! Nach Kopfball-Kuddelmuddel am Stuttgarter Fünfer legt Gentner die Murmel beinahe in die Füße von Goretzka, doch der verpasst um Haaresbreite.

34 Großchance für Stuttgart! Beinahe muss Manuel Neuer ein zweites Mal hinter sich greifen. Eine Hereingabe von links erwischt Torschütze Anastasios Donis kurz vor dem Kasten mit dem rechten Schlappen. Beinahe tunnelt er den Münchner Keeper, doch Neuer kriegt rechtzeitig die Beine zusammen!

32 Gelbe Karte für David Alaba (Bayern München)

Eine Münchner Ecke fliegt von links in den Strafraum. Stuttgart bekommt das Leder nicht geklärt und Thiago zimmert von der Strafraumgrenze auf den Kasten. Zieler macht sich breit und wehrt nach vorne ab und der VfB kontert. Zuber wird von Alaba gefällt und der Österreicher sieht die fällige Gelbe Karte!

30 González probiert es mit einem schnellen Antritt auf der rechten Seite, doch Thiago und Javi Martínez bereinigen mit Teamwork und gutem Stellungsspiel.

28 Wie werden die Münchner nun reagieren? Nach dem frühen Führungstreffer sah alles nach einem entspannten Nachmittag für den FCB aus, doch nun wartet echte Arbeit auf den Rekordmeister.

26 Tooor für VfB Stuttgart, 1:1 durch Anastasios Donis

Drin das Ding! Donis trifft wunderschön zum Ausgleich: Gentner lupft einen Ball halblinks nach vorne, wo Donis die Kugel recht unbedrängt annehmen kann. Thiago bleibt weg und Süle geht nicht richtig ran, sodass sich der Offensivakteur die Pille auf den rechten Schlappen legt und aus 20 Metern in den rechten Winkel schlenzt. Tolles Tor!

25 Inmitten einer nachlässigen Phase des Rekordmeisters drehen die Mannen von Niko Kovač kurz auf. Alaba führt den Ball kurz vor der linken Grundlinie und findet Lewandowski in der Mitte, der stand jedoch im Abseits.

23 Guter Angriff der Stuttgarter! Esswein hebt das Leder schick über Hummels hinweg und zieht an die rechte Grundlinie. Er flankt in die Mitte, wo Zuber gegen Kimmich grenzwertig zu Werke geht. González kommt nicht richtig an die Kugel und schiebt diese eineinhalb Meter am linken Pfosten vorbei.

22 Es ist noch keine Glanzleistung, welche der FC Bayern hier und heute darbietet. Um es so deutlich zu sagen: Für den Gegner reicht das ohne Probleme.

21 Die Bayern leisten sich heute mehr Fouls als gewohnt. Sie wirken in den Zweikämpfen äußerst gallig und langen gerne mal zu.

19 Wirklich kommen die Schwaben nicht nach vorne. Kabak trabt in die Schalzentrale und sucht Insúa auf der linken Seite. Der nimmt die Kugel nicht sauber mit und dribbelt ins Aus.

17 Lewandowski glänzt heute als Torschussvorbereiter und legt einen in den Strafraum gespielten Ball elegant auf Goretzka ab. Sein folgender Schuss wird abgeblockt!

16 Stuttgart kann sich hinten nicht befreien, weil Esswein nach der Balleroberung einen Fehlpass spielt. Sie können aber doch kurz durchatmen, weil der Münchner Pass auf Kimmich zu lang angesetzt wurde.

14 Das Leder segelt vorerst an Freund und Feind vorbei. Auf der gegenüberliegenden Seite flankt Insúa in die Mitte, doch Neuer ist sicher zur Stelle.

13 Esswein probiert es mit einem Schuss aus der zweiten Reihe. Sein Schuss wird geblockt, was zumindest zu einer Stuttgarter Ecke führt.

11 Stuttgart muss aufpassen, nicht schnell das zweite Gegentor zu bekommen. Goretzka marschiert nach einem haarsträubenden Fehlpass von Esswein durch das offensive Mittelfeld und schickt Lewandowski vor das Tor. Der Pole stand bei der Ballabgabe jedoch im Abseits!

10 Ascacíbar hat die Chance, im Mittelfeld das Spiel schnell zu machen, spielt jedoch genau in die Füße von Javi Martínez. Der treibt das Leder nach vorne. Das Leder landet per Flanke im Strafraum, wird vom Stuttgarter Abwehrverbund jedoch herausgeköpft. Beim Konter über Esswein hat Alaba bei einem taktischen Foul Glück, nicht die Gelbe Karte zu sehen.

8 Nach einer guten Ablage von Müller in der rechten Strafraumhälfte drischt Kimmich aus dem Lauf auf den Kasten. Einen Meter geht die Pille links am Gehäuse vorbei!

7 Insúa wird mit einem steilen Pass auf die linke Außenbahn geschickt. Der Außenverteidiger setzt zum Sprint an, doch Süle ist mit einer guten Grätsche dazwischen.

5 Tooor für Bayern München, 1:0 durch Thiago

Das ging viel zu einfach! Kimmich chippt das Leder nach einem starken Dribbling von Coman an der linken Strafraumkante aus dem halbrechten Rückraum an den Fünfer. Coman will sich die Kugel erlaufen, Zieler ist aber vorerst dazwischen. Müller ist zur Stelle und spielt in die Mitte, wo Lewandowski ein paar Meter nach hinten auf Thiago ablegt. Der Spanier zimmert das Leder mapßgeschneidert aus zwölf Metern unten links in das Tor. Stuttgart rennt nun früh einem Rückstand hinterher!

3 Neuzugang Kabak schickt unter dem Einsetzen lauter "VfB"-Rufe der mitgereisten Fans Esswein rechts an die Strafraumkante. Der hohe Ball ist zu lang gespielt, sodass Neuer das Bällchen locker aufnehmen kann.

2 Nach einem frühen Ballverlust der anstoßenden Gäste schieben sich die Münchner vorerst das Leder locker durch die hinteren Reihen.

1 Das Spiel läuft! Wie lange kann Stuttgart das Spiel in München offen gestalten?

1 Spielbeginn

Die Mannschaften betreten den Rasen. Gleich kann das Spiel beginnen!

In der ewigen Bilanz führt der FCB mit 86 zu 36 Siegen der Schwaben. Zudem gab es 27 Remis.

Bei sieben Grad und bewölktem Himmel finden die Mannschaften gleich frisches, aber annehmbares Fußball-Wetter vor.

Bayerns Trainer Niko Kovač setzt übrigens auf die Aufstellung, welche zum Rückrundenauftakt in Sinsheim erfolgreich war. Das bedeutet auch, dass Rodríguez und Boateng nur auf der Bank sitzen.

Der Stuttgarter Neuzugang Ozan Kabak feiert heute sein Debüt im Dress des VfB. Der 18-jährige Innenverteidiger wurde bei Galatasaray ausgebildet und hat in der laufenden Saison für seinen Ex-Verein bereits vier Champions-League-Spiele absolviert.

Apropos Lewandowski: Der Pole ist mit elf Toren der beste Torschütze der Süddeutschen. Bei Stuttgart hat mit fünf Toren die Nase vorne, sitzt jedoch heute vorerst nur auf der Bank.

"Wir wollen das Spiel gewinnen, wir wollen dranbleiben. Wir müssen Druck machen!", lautete die klare Ansage von Bayerns Trainer Niko Kovač mit Blick auf die starken Dortmunder. Robert Lewandowski erwartet einen defensiv eingestellten Gegner: "Sie werden versuchen, die ganze Mannschaft nach hinten zu stellen und auf Konter zu spielen."

Ähnlich sieht es auch Trainer Markus Weinzierl: "Ich kann der Mannschaft attestieren, dass sie in der Vorbereitung sehr gut gearbeitet und im Trainingslager eine sehr positive Stimmung geherrscht hat. Wir haben intensiv trainiert, jeder hat mitgezogen. Natürlich ist der FC Bayern der klare Favorit. Die Bayern haben eine sehr gute Mannschaft, sind gut in Form und haben wenig Verletzte. Aber andere Mannschaften haben dort auch schon gepunktet."

"Wir werden alles daran setzen, dass wir unsere Situation drehen. Das wird in München natürlich äußerst schwer. Aber wir arbeiten daran gemeinschaftlich mit unglaublicher Wucht und sind fest davon überzeugt, dass wir die Liga halten werden", sagte VfB-Sportvorstand Michael Reschke vor der Auswärts-Aufgabe.

Der Schiedsrichter der Begegnung ist der gebürtige Osnabrücker Frank Willenborg. Der Unparteiische leitete im Oktober vergangenen Jahres das bittere 0:3 der Münchner gegen Gladbach. Seine Assistenten heißen Arne Aarnink und Norbert Grudzinski.

Gestern blickten die Münchner auf den Tabellenführer aus Dortmund, der seine Pflicht-Aufgabe gegen taumelnde 96er ziemlich souverän mit 5:1 erledigte. Können die Bayern nachziehen und den Rückstand auf den BVB wieder auf sechs Punkte verkürzen? Gestern wurden sie zudem von Gladbach überholt, die bedingt durch ein minimal besseres Torverhältnis vorbeizogen.

Deutlicher könnten die Vorzeichen kaum sein! Die Bayern haben nach ihrer Schwächephase im Herbst 2018 eine Serie von sechs Siegen in Serie hingelegt, wobei sie nur zwei Gegentore einstecken mussten. Das System von Niko Kovač scheint mittlerweile zu fruchten. Beim VfB Stuttgart läuten aktuell die Alarmglocken: Als 16. der Tabelle haben sie die letzten drei Partien verloren. Zudem stellen sie mit 14 Toren die schwächste Offensive der Liga.

Ein sportliches Hallo und herzlich willkommen zum Bundesliga-Spiel zwischen Bayern München und dem VfB Stuttgart am 19. Spieltag! Ab 15:30 Uhr werden wir erleben, ob der FCB in der heimischen Allianz Arena seiner Favoritenrolle gerecht werden kann.

Am Ende trennen sich Werder Bremen und Eintracht Frankfurt in einem nervenaufreibenden Spiel 2:2 Unentschieden. Nach einer ersten Hälfte, in der Bremen offensiv dominierte, seine Chancen aber nicht entschieden genug in Tore ummünzen konnte, stand es zur Pause 1:1 durch die Treffer von Maxi Eggestein (24.) auf der einen und Ante Rebić (35.) auf der anderen Seite. In Durchgang zwei waren es dann erneut die Werderaner, die durch das Tor von Martin Harnik (52.) die Führung erzielten, anschließend aber den Doppelschlag durch Kruse (57.) ausließen. Frankfurt fand in dieser Phase offensiv kaum statt. Erst ein dummes Handspiel von Augustinsson im Sechzehner brachte die Gäste zurück ins Spiel. Haller verwandelte den fälligen Strafstoß sicher (68.) und stellte das alte Ergebnis wieder her. Daran änderte sich auch in der Schlussphase nichts mehr, in der beide Teams das Visier nach oben schoben. Während Bremen von einem weiteren Handelfmeter nach der Aktion von Moisander verschont blieb, hatte die Eintracht Glück, dass in Bremens Offensive der Chancenwucher aus der ersten Hälfte zurückkehrte. Am Ende kann Frankfurt mit diesem Remis deutlich besser leben als die Bremer, die mit diesem einen Punkt auf Platz elf abrutschen.

90 Spielende

90 Verbannung auf die Tribüne, Werder Bremen -> Florian Kohfeldt

Bremens Trainer kriegt sich an der Seitenlinie überhaupt nicht wieder ein und wird von Schiri Schmidt auf die Ränge geschickt. Die Nachspielzeit ist inzwischen abgelaufen.

90 Gelbe Karte für Davy Klaassen (Werder Bremen)



90 Was für eine irre Schlussphase! Die Eintracht ist plötzlich ebenfalls voll da und verfehlt in Person von Haller das 2:3.

90 Fast im direkten Gegenzug hat Eggestein die nächste Chance zur Führung, lässt sich nach Anspiel Kruse zentral im Sechzehner aber zu viel Zeit und wird von Russ noch abgeblockt.

90 Kribblige Szene im Bremer Strafraum! Jovic hebelt die Pille im Sechzehner der Hausherren an die Hand von Moisander. Da kann man auf Elfmeter entscheiden.

90 Vier Minuten gibt's on top. Reicht das für eine der beiden Mannschaften, um noch den Lucky Punch zu erzielen?

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

89 Die letzten Minuten laufen und es geht rauf und runter. Aus zwanzig Metern Torentfernung rechter Hand fasst sich Maxi Eggestein ein Herz, haut die Pille aber über die Querlatte.

87 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt -> Marc Stendera

87 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt -> Sebastian Rode

86 Der Altstar kommt in die Partie. Claudio Pizarro betritt den Rasen für Johannes Eggestein. Beim Eckball hat diese Einwechslung erstmal keinen positiven Effekt. Der Standard versandet wirkungslos.

86 Einwechslung bei Werder Bremen -> Claudio Pizarro

86 Auswechslung bei Werder Bremen -> Johannes Eggestein

85 Und wieder Bremen! Kruse, der heute an fast jeder guten Aktion bei Grün-Weiß beteiligt ist, gibt den Ball von links nach innen, wo Klaasen das linke untere Eck anvisiert. Noch abgefälscht trudelt der Ball zur Ecke über die Torauslinie.

84 Die SGE kann den Sturmlauf der Bremer vorerst unterbrechen und baut an der Mittelinie langsam auf. Im Spiel nach vorne fehlt heute weiterhin das gewisse Quäntchen Kreativität.

80 Ein Eggestein kommt selten allein! Nach der Chance für den jungen Johannes, ist es nun Bruder Maximilian, der nach Flanke von Kruse von der linken Seite zum Kopfball am langen Pfosten kommt. Trapp pariert und hat Glück, dass kein Bremer zum Nachschuss parat steht.

79 Der Standard bleibt ohne Folgen, doch der SVW will die drei Punkte. Die Grün-Weißen schieben unerbittlich nach vorne an. Auf links leistet sich Johannes Eggestein vorerst allerdings nur einen Pass ins Nichts.

77 Bremen lässt sich von dem erneuten Ausgleich nicht unterkriegen und drückt wieder aufs Gaspedal. Im Sechzehner kommt J. Eggestein über Umwege zum Abschluss, wird aber noch entscheidend abgefälscht. Es gibt nur eine Ecke.

75 Kruse versuchts aus der Drehung. Der Kapitän zieht kurz vor der Sechzehnerkante ab, findet seinen Meister aber in SGE-Keeper Kevin Trapp im rechten oberen Eck sicher zupackt.

72 Jovic packt den nächsten Seitfallzieher aus. Ein langer Ball landet beim Frankfurter Offensivmann im Sechzehner und der Serbe hebt ab. Der Top-Torjäger trifft die Pille nur unzureichend und Pavlenka kann das Leder unter sich begraben.

69 Einwechslung bei Werder Bremen -> Josh Sargent

69 Auswechslung bei Werder Bremen -> Martin Harnik

68 Tooor für Eintracht Frankfurt, 2:2 durch Sébastien Haller

Sébastien Haller lässt sich die Chance nicht nehmen. Der Franzose verzögert beim Anlauf und schickt den Ball dann flach in die rechte untere Ecke. Pavlenka fliegt nach links. 2:2!

67 Elfmeter für Frankfurt! Was ist das denn?! Augustinsson geht im eigenen Sechzehner zu Boden und nimmt gegen den einlaufenden Frankfurter die Hand zu Hilfe. Was den Schweden in dem Moment reitet, bleibt sein Geheimnis. Schmidt hat keine andere Wahl. Klares Handspiel und klarer Strafstoß!

67 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt -> Marco Russ

67 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt -> David Abraham

66 Möglichkeit für die SGE! Über Umwege kommt die Kugel nach einer Da Costa-Flanke von der rechten Seite zu Kostic im Zentrum, dessen Kopfball Pavlenka mit starker Parade aus dem rechten unteren Eck kratzt.

64 SGE-Trainer Adi Hütter setzt das erste offensive Zeichen. Der 48-Jährige nimmt Mittelfeldmann Jonathan de Guzmán runter und bringt mit Mijat Gaćinović einen deutlich offensiver ausgerichteten Mann in die Partie.

63 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt -> Mijat Gaćinović

63 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt -> Jonathan de Guzmán

63 Gelbe Karte für Philipp Bargfrede (Werder Bremen)

Harte Entscheidung vom Unparteiischen. Bargfrede steigt Jovic in der eigenen Hälfte auf den Fuß und bereitet Frankfurts Offensivmann Schmerzen. Gelb ist trotzdem übertrieben!

61 Pavlenka ist zur Stelle! Rebic wird in die Schnittstelle geschickt, kommt gegen den aus seinem Kasten sprintenden Bremer Schlussmann aber ein, zwei Schritte zu spät.

58 Gelbe Karte für Miloš Veljković (Werder Bremen)

Veljković hakt sich in der Rückwärtsbewegung bei Haller ein und bringt den Franzosen zu Fall. Dafür gibt's Gelb.

57 Kruse mit dem Heber! Fast gibt's den Doppelschlag aus Bremer Sicht. Jovic verliert den Ball gegen Eggestein in der eigenen Hälfte und letzterer leitet die Kugel sofort in den Lauf von Kruse weiter. Der Kapitän der Hausherren zieht auf links von dannen und setzt aus 18 Metern zum Lupfer an. Trapp steht einige Meter vor seinem Kasten, schraubt sich aber weit genug nach oben und klärt mit der linken Pranke.

55 Angesichts des Chancenübergewichts der Hausherren in Hälfte Eins ist dieser Treffer hochverdient. Frankfurt tut sich im Spiel nach vorne weiterhin schwer und läuft nun zum zweiten Mal in dieser Partie einem Rückstand hinterher.

52 Tooor für Werder Bremen, 2:1 durch Martin Harnik

Für Werder braucht es heute scheinbar Traumtore! Klaasen schickt den Ball in die Spitze zu Kruse, der auf halbrechts einen Zuckerpass in den Lauf von Martin Harnik präsentiert. Der Österreicher zieht davon, läuft alleine auf Trapp zu und hat die Muße und die Coolness den Ball noch locker und leicht rechts am Keeper vorbeizulegen und anschließend flach ins leere Tor zu vollenden.

50 Gelbe Karte für Sebastian Rode (Eintracht Frankfurt)

Rode hindert Kruse nach einem Fehler von Hasebe am Durchstarten und lässt den Bremer Offensivmann über die Klinge springen. Markus Schmidt hat keine andere Wahl und zückt den Gelben Karton.

49 Ähnlich wie in Hälfte Eins bleiben auch die ersten Minuten der zweiten Hälfte frei von Höhepunkten. Frankfurt bemüht sich um die Spielführung, findet gegen gut stehende Bremer allerdings nicht die nötigen Lücken.

46 Weiter geht's in Bremen! Schiri Markus Schmidt gibt die Kugel wieder frei und eröffnet den zweiten Durchgang, den beide Team vorerst personell unverändert angehen werden.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Eine turbulente erste Hälfte zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt geht zu Ende. Die beiden Teams gehen mit einem 1:1 Unentschieden in die Pause. Bei den Hausherren dürfte dieses Ergebnis für Zähneknirschen sorgen. Die Jungs von der Weser waren in der ersten Hälfte über weite Teile die bessere Mannschaft und ließen zahlreiche Chancen auf weitere Tore aus. In Minute 27 brachte Maxi Eggestein den SVW dank einer tollen Einzelaktion mit 1:0 in Front. Nur acht Minuten später sorgte Ante Rebić auf der Gegenseite für den Ausgleich. Für die SGE war es nach Hallers Kopfballchance aus Minute 18 erst die zweite richtig gute Gelegenheit. Bremen schüttelte das 1:1 schnell ab und drückte in der Folge auf das zweite Tor. Allerdings scheiterte Maxi Eggestein erst am Pfosten (39.) und sein jüngerer Bruder wenig später an Eintracht-Keeper Trapp. Für die zweiten 45 Minuten ist damit weiter alles offen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Es gibt zwei Minuten obendrauf! Bremen gibt in dieser Schlussphase des ersten Durchgangs nochmal alles, kann sich bislang aber nicht belohnen. Bei den Grün-Weißen grenzt das aktuell an Chancenwucher!

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43 Nächstes dickes Ding für Werder! Die Hausherren drücken auf das 2:1. In Überzahl stürmen die Grün-Weißen nach vorne, scheitern am Ende aber in Person von Johannes Eggestein an SGE-Keeper Trapp.

39 Gelbe Karte für Filip Kostić (Eintracht Frankfurt)



39 Pfostenkracher Eggestein! Bremen schnüffelt am neuerlichen Führungstreffer. Von links bekommt M. Eggestein die Pille in der Zentrale. Der Torschütze zum 1:0 fackelt nicht lange, sondern zieht sofort ab und setzt die Kugel an den linken Pfosten.

38 Für Langkamp geht's nicht weiter. Dem Innenverteidiger brummt nach dem Zusammenprall mit Haller immer noch der Schädel. Für ihn ist nun Miloš Veljković mit von der Partie.

37 Einwechslung bei Werder Bremen -> Miloš Veljković

37 Auswechslung bei Werder Bremen -> Sebastian Langkamp

35 Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:1 durch Ante Rebić

Die SGE sticht zurück und wieder ist es einer aus Frankfurts Top-Offensive. Maxi Eggestein klärt einen Ball vor dem Sechzehner unglücklich in den Fuß von De Guzman. Der Mittelfeldmann nimmt den Kopf hoch, sieht Rebic auf rechts blank stehen und setzt den Kroaten in Szene. Der WM-Finalist lässt erst Moisander ins Leere fliegen und setzt die Kugel dann präzise per Schlenzer ins lange Eck. Pavlenka ist chancenlos.

33 Kruse! Bargfrede steckt den Ball auf links für Augustinsson durch, der flach in den Rückraum ablegt. Dort taucht Kaptitän max Kruse ab, haut die Pille aber nur zentral in die Arme von Kevin Trapp.

30 Die bessere Mannschaft führt! Grün-Weiß ist offensiv bislang das gefährlichere Team. Von dem Dreiergestirn der SGE ist bis auf die Kopfballchance von Haller wenig zu sehen.

27 Tooor für Werder Bremen, 1:0 durch Maximilian Eggestein

Was für ein Sahnetor von Maxi Eggestein! Harnik setzt den offensiven Mittelfeldspieler kurz vor dem Sechzehner ein und Eggestein tanzt inklusive Drehung mal eben drei, vier Frankfurter Gegenspieler aus. Mit enger Ballführung zieht der 22-Jährige auf halbrechts in den Sechzehner und jagt den Ball flach mit Rechts in die Maschen.

25 Inzwischen hat Langkamp zurück den Weg auf den Rasen gefunden. Mit geklebtem Cut trabt der Defensivmann in die Innenverteidgung und schickt Ersatzmann Bargfrede zurück ins zentrale Mittelfeld.

23 Außennetz! Der SVW spielt sich in Bedrängnis über links in die Offensive und kommt nach den Stationen Kruse und Harnik in Person von Eggestein zum Abschluss. Der junge Sturm hat kaum Zeit zum Zielen und kann nur noch die Picke hinhalten. Statt im kurzen Eck landet der Ball im Außennetz.

22 Die Hausherren sind vorerst in Unterzahl, da Langkamp am Seitenrand behandelt werden muss. Miloš Veljković läuft sich vorsichtshalber schonmal warm.

21 Nach einem Frankfurter Eckball von der linken Seite bleibt Langkamp am Boden liegen. Der Bremer Innenvertetidiger hat sich beim Kopfballduell mit Haller einen Cut über dem linken Auge zugezogen.

18 Das muss das 0:1 sein! De Guzman zirkelt den fälligen Freistoß mit Schnitt auf den kurzen Pfosten, wo drei Frankfurter blank stehen und Haller das Leder hauchdünne neben das Aluminium setzt.

17 Gelbe Karte für Theodor Gebre Selassie (Werder Bremen)

Werders Außenverteidiger holt Filip Kostić in der eigenen Defensive auf der rechten Seite mit rabiatem Einsatz von den Beinen und sieht völlig zurecht die Gelbe Karte!

15 Da wäre mehr drin gewesen! Bremen spielt es schnell und direkt nach vorne und erarbeitet sich die nächste vielversprechende Szene. Über Kruse und Maxi Eggestein landet der Ball beim jüngeren Bruder von letzterem, der die Kugel auf links im Sechzehner aber nicht kontrollieren kann. Der Platz zum Abschluss wäre da gewesen.

12 Harnik! Auch der Bremer Flügelspieler beherrscht Flugeinlagen und probierts nach einer Ecke per Fallrückzieher. Der Rückkehrer trifft das Leder kurz vor der Linie nicht voll und Trapp begräbt die Kugel unter sich.

11 Nach knapp zehn Minuten ist das hier ein munterer Beginn beider Teams, die nach einer kurzen Abastphase nun immer besser unterwegs sind. Bremen ist dem Führungstreffer aktuell näher!

9 Auf der Gegenseite probierts Frankfurts Top-Torjäger Luka Jovic artistisch. Auf rechts im Sechzehner verzichtet der Serbe auf eine Ballannahme, sondern legt sich seitlich in die Luft und schickt die Pille per Seitfallzieher in Richtung Pavlenka. Der Bremer Keeper reißt die Hände nach oben und kann klären.

7 Auch dieser erste Standard hält Gefahr bereit! Haller klärt im Zentrum unzureichend in Richtung eigenes Tor und Keeper Trapp muss auf Kosten eines harten Zusammenpralls mit Hasebe mit der linken Pranke klären.

6 Erste gute Möglichkeit der Partie! Klaasen schlägt den Ball über die Verteidigung der Frankfurter in den Lauf des rechts startenden Harnik. Der ehemalige Stuttgarter hat viel freie Wiese vor sich, vermeidet jedoch selbst den Abschluss aus spitzem Winkel, sondern legt vor dem Tor nochmal quer. Abgeblockt landet die Pille zur ersten Ecke über die Torauslinie.

3 Das erste Abtasten läuft. Beide Teams kommen in diesen ersten Minuten noch nicht recht in Fahrt und schenken den Ball in der Vorwärtsbewegung zu leicht her.

1 Und damit rein in diese Partie! Schiedsrichter Markus Schmidt gibt die Kugel frei und eröffnet die Begegnung Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt.

1 Spielbeginn

Die Mannschaften kommen auf den Rasen! Bei frostigen Temperaturen und nasskaltem Wetter schreiten die Spieler aus dem Werder-Tunnel aufs Grün. In wenigen Minuten kann's losgehen!

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Markus Schmidt. Der 45-jährige Personalleiter aus Stuttgart absolviert heute sein 165. Bundesliga-Spiel und erhält dabei tatkräftige Unterstützung von seinen beiden Assistenten Christian Gittelmann und Markus Schüller.

Personell ändert Adi Hütter seine Aufstellung auf zwei Positionen. Für Evan N’Dicka und Gelson Fernandes rücken Simon Falette und Jonathan de Guzman neu ins Aufgebot. Auf Seiten der Bremer schickt Trainer Florian Kohfeldt Philipp Bargfrede und Johannes Eggestein für Nuri Sahin und Milot Rashica neu ins Rennen. Letzterer hatte in Hannover noch den goldenen Treffer zum 1:0-Sieg geschossen, fehlt heute aber aufgrund von Rückenproblemen.

Gegen Bremen erwartet Frankfurts Coach trotzdem eine schwierige Partie: "Bremen ist sehr heimstark, hat ein tolles Publikum und ein gutes erstes Rückrundenspiel in Hannover gezeigt. Nichtsdestotrotz konzentriere ich mich auf unsere Mannschaft. Wir müssen Antworten finden, sind gewappnet und in der Lage, auswärts zu gewinnen. Es treffen zwei spielstarke Mannschaften aufeinander."

Mit letzterem wären die Hessen wohl eher weniger einverstanden. Das Team von Adi Hütter spielte eine bärenstarke Hinrunde, in der man zeitweise sieben Spieltage in Folge ohne Niederlage blieb und dabei sechs Siege einfuhr. In die Rückrunde startete die SGE mit einem 3:1-Sieg über den SC Freiburg, bei dem eben jene drei Protagonisten im Eintracht-Trikot trafen, die im Besonderen verantwortlich für den Höhenflug der SGE in dieser Saison sind. Sébastien Haller (10 Tore), Luka Jovic (13 Tore) und Ante Rebic erzielten zusammen bereits 29 Treffer, mehr als drei Viertel aller Frankfurter Tore. Auch heute steht das offensive Dreiergestirn wieder in der Startelf, ebenso wie BVB-Rückkehrer Sebastian Rode.

Mit dem knappen 1:0-Sieg über Kellerkind Hannover 96 wurde der Anfang bereits am vergangenen Wochenende gemacht. Entsprechend motiviert zeigte sich der Coach der Bremer vor der heutigen Partie: "Das wird ein Abend, an dem das Stadion brennen muss. Das wird ein Riesenerlebnis für uns und für die Fans". Mit dem SVW und Frankfurt treffen zwei sehr offensiv ausgerichtete Teams aufeinander. Für Florian Kohfeldt kein Problem: "Solange wir siegreich vom Platz gehen, kann das gerne ein Spektakel werden. Ein 7:6 für uns würde ich auf der Stelle unterschreiben."

Für den SVW, der sich vor der Spielzeit seit langem mal wieder ein ambitioniertes Ziel mit dem Erreichen der europäischen Plätze steckte, war die erste Saisonhälfte mit einer Berg- und Talfahrt verbunden. Auf einen überragenden Start mit nur einer Niederlage aus den ersten acht Partien folgte eine längere Durststrecke, in der man fünf Spieltage lang vergeblich auf den nächsten Dreier wartete und drei Niederlagen am Stück kassierte. So fiel das Team von Trainer Florian Kohfeldt noch vor der Winterpause von Rang drei auf Platz neun und befindet sich aktuell im Niemandsland der Tabelle, aus dem sich die Grün-Weißen schnellstmöglich wieder verabschieden möchten.

Tabellarisch trifft heute der Neuntplatzierte auf den Fünften. Während die Bremer nach starkem Saisonbeginn in der zweiten Hälfte der Hinrunde etwas einbrachen, konnte sich die SGE im Umfeld der internationalen Ränge festsetzen. Aktuell trennen beide Teams fünf Zähler. In die Rückrunde erwischten am vergangenen Wochenende sowohl die Bremer als auch die Frankfurter einen Start nach Maß. Heute soll der nächste Dreier folgen.

Ein herzliches Willkommen an alle Fußballfreunde zum Samstagabendspiel an diesem 19. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Ab 18:30 Uhr empfängt Werder Bremen die Eintracht aus Frankfurt vor heimischer Kulisse. Wir freuen uns auf eine spannende Partie!

Am Ende schlägt Borussia Dortmund die Gäste aus Hannover klar mit 5:1 und wird seiner Favoritenrolle damit mehr als gerecht. Nach dem Treffer von Hakimi in der ersten Hälfe (24.) gingen die Dortmunder mit einer 1:0-Führung in die Pause und übernahmen auch nach Wiederanpfiff sofort wieder die dominante Rolle. Nach dem Tor von Reus in der 60. Minute verfiel Hannover kurzzeitig in seine Einzelteile und hatte der Offensivmaschinerie der Schwarz-Gelben nichts entgegenzusetzen. Über Götze (62.) und Guerreiro (67.) stellten die Hausherren das Ergebnis innerhalb von nur sieben Minuten von 1:0 auf 4:0 und blieben auch danach lange Zeit auf dem Gaspedal. Erst in der Schlussphase begann der Druck des BVB langsam zu sinken, sodass H96 durch Bakalorz noch zum Ehrentreffer (86.) kam. Den Schlusspunkt setzten trotzdem wieder die Gastgeber, die mit Witsels Treffer in der Nachspielzeit die Partie beendeten. Während Dortmund den Vorsprung auf Bayern damit vorübergehend wieder auf neun Punkte ausbaut, bleibt Hannover im Tabellenkeller stecken. Für Breitenreiter könnte es das letzte Spiel gewesen sein.

Borussia Mönchengladbach schlägt den FC Augsburg am 19. Spieltag dank zweier Treffer in der letzten Viertelstunde mit 2:0 und freut sich über den neunten Sieg im neunten Heimspiel. Nachdem die Fohlen wegen des durch Hofmann verschossenen Strafstoßes (44.) mit einer Portion Wut im Bauch und mit einem torlosen Unentschieden in die Kabine gegangen waren, konnten sie diese negativen Gefühle nicht in konstruktiven Fußball umwandeln: Der zweite Durchgang verlief aus schwarz-weiß-grüner Sicht wegen fehlenden Angriffstempos der Hausherren äußerst zäh. Im Gegensatz zur ersten Halbzeit, in der sich die Mannschaft von Dieter Hecking ein paar Hochkaräter erarbeitete, tauchte sie nun so gut wie gar nicht mehr in abschlussreifen Positionen auf und sah sich zudem einigen schnellen Gegenstößen der Fuggerstädter ausgesetzt. In der Schlussphase konnte sie den Führungstreffer jedoch erzwingen, indem Wendt eine von Gästekeeper Kobel nur halbherzig abgewehrte Flanke erfolgreich per Abstauber verwertete (78.). Nach ein paar Minuten des Zitterns sorgte Herrmann mit einem traumhaften Distanzschuss in der Nachspielzeit für den Endpunkt. Am Ende sind die Fohlen sicherlich kein unverdienter, aber ein etwas glücklicher Sieg, weil es die Baum-Truppe mit ihrem sehr zurückhaltenden Fußball beinahe ins Ziel gerettet hätte. Borussia Mönchengladbach ist am nächsten Samstag zu Gast beim FC Schalke 04. Der FC Augsburg empfängt am Sonntag den 1. FSV Mainz 05. Einen schönen Abend noch!

Nach sieben sieglosen Bundesligaspielen in Serie fährt 1899 wieder einen Dreier ein. Mit 4:2 gewinnen die Kraichgauer in einem unterhaltsamen Spiel beim SC Freiburg. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte hatte es noch 1:1 geheißen. Dann aber begann eine tolle zweite Halbzeit in der Hoffenheim verdient in Führung ging und nach dem 3:1 sogar wie der sichere Sieger aussah. Freiburg jedoch schlug zurück und hatte rund um die 80. Minute mehrere Chancen zum Ausgleich. Ein Distanzschuss von Demirbay machte dann fünf Minuten später doch den Deckel drauf. Hoffenheim nimmt damit doch wieder Kurs in Richtung internationales Geschäft, während Freiburg bei seinem Polster von sieben Punkten auf Platz 16 bleibt.

Nürnberg fährt mit leeren Händen heim, Mainz 05 setzt sich in der Opel-Arena mit 2:1 durch. Im ersten Abschnitt zeigen sich die Gäste eher zurückhaltend, kurz vor der Pause kann Margreitter (43.) das 1:0 von Brosinski (12.) dennoch egalisieren. Eine Initialzündung ist der Ausgleichstreffer aber nicht - für keine der beiden Mannschaften. Nach dem Seitenwechsel passiert zunächst nur wenig, einzig die hitzigen Zweikämpfe sorgen für Aufregung auf den Rängen und an der Seitenlinie. Doch dabei soll es nicht bleiben, inmitten einer Mainzer Druckphase trifft Adam Zreľák plötzlich zum 1:2 (64.). Videoreferee Marco Fritz nimmt das Tor jedoch zurück, sodass der Lucky-Punch am Ende des Tages Robin Quaison (73.) gehört. Unverdient ist dieser Sieg sicherlich nicht, dennoch wird man sich in Nürnberg ärgern. Dieses Spiel hätte eben anders ausgehen können, wenn sich Adam Zreľáks linker Schuh nicht im Abseits befunden hätte.

Bayer 04 Leverkusen gewinnt nach einer starken Vorstellung mit 3:0 gegen den VfL Wolfsburg und kommt unter Peter Bosz schnell in Form! Die heutige Partie war für den neutralen Fan eine außerordentlich unterhaltsame Angelegenheit. In der ersten Halbzeit starteten beide Teams mit ganz viel Offensiv-Drang und sorgten phasenweise für Abschlüsse in Minutentakt. Die Rheinländer präsentierten sich dabei stets etwas gefestigter und im Ganzen ausgewogener. Nach einer verpassen Großchance von Wolfsburg netzte Bayer kurz vor der Halbzeitpause via Elfmeter ein und ging so mit einer knappen Führung in die Kabine. Im zweiten Durchgang machte das Match sofort weiter mit Offensiv-Power und lieferte uns erneut Torabschlüsse en masse. Bayer legte das 2:0 nach, traf jedoch auf kampfstarke Wolfsburger, die das Heimspiel niemals aufgaben. In der 66. Minute kam es im VfL-Spiel zu einem Knackpunkt: Die Niedersachsen antworteten auf das 0:2 zeitnah mit einem tollen Treffer zum 1:2, wurden jedoch vom Videobeweis zurückgepfiffen. Leverkusen überstand die beste VfL-Phase ohne Gegentreffer und agierte bis zum Schlusspfiff weiter extrem konterstark und gefährlich. Als Wolfsburg kurz vor Schluss so langsam die Hoffnung verlor, vollendete Brandt einen letzten Tempogegenstoß zum 0:3.

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 2:0 durch Patrick Herrmann

Herrmann sorgt mit einem Traumtor für die endgültige Entscheidung! Der Joker bekommt im rechten Halbraum keinen Druck von den Verteidigern und packt mit dem rechten Spann aus gut 23 Metern einen wuchtigen Schuss aus, der für Kobel unhaltbar im linken Winkel einschlägt.

90 ... eine Freistoßvariante, die mit einem flachen Pass an die Sechzehnerkante beginnt, geht fehl: Problemlos schlagen die Fohlen den Ball aus der Gefahrenzone. Noch 90 Sekunden bleiben.

90 Spielende

90 Tooor für Borussia Dortmund, 5:1 durch Axel Witsel

Kurz vor Schluss legt der BVB nochmal nach! Die Dortmunder bauen nach der Ecke entspannt im Rückraum auf. Sancho spielt den Ball quer von links in die Zentrale, wo Witsel Fahrt aufnimmt und aus knapp 20 Metern mit rechts an den linken Innenpfosten schießt. Vom Aluminium prallt die Kugel zum 5:1 über die Linie.

90 Mathenia patzt beim Abwurf, die Mainzer fangen den Ball ab. Boëtius und Maxim spielen vor dem Sechzehner einen Doppelpass, der Joker legt sehenswert per Hacke vor. Boëtius schickt seinen 16-Meter-Schuss über die Querlatte.

90 Paco Alcácer liefert sich ein Duell mit Michael Esser an der Eckfahne. Der Hannoveraner Keeper kommt gegen den Dortmunder Stürmer weit aus seinem Kasten und klärt die Pille über die Linie. Ecke!

90 Gelbe Karte für Jérôme Roussillon (VfL Wolfsburg)

Frust pur! Roussillon ist bedient und knallt die Kugel nach einem Freistoß-Pfiff mit Wut vom Platz. Gelb!

90 Gelbe Karte für Mickaël Cuisance (Bor. Mönchengladbach)

Cuisance bekommt wegen seines Fouls gegen Danso auf der halbrechten Abwehrseite nicht nur eine Gelbe Karte aufgebrummt, sondern verursacht einen Freistoß in gefährlicher Flankenlage...

87 Das hätte Stil gehabt. Dortmund hat nahezu im Gegenzug die passende Antwort parat, indem Raphaël Guerreiro auf rechts im Sechzehner zum Seitfallzieher ansetzt, die Pille aber nicht voll erwischt.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

180 zusätzliche Sekunden bleiben dem FCA, um ein spätes Remis zu erzwingen.

90 Cuisance auf dem Ego-Trip! Der junge Franzose entscheidet sich an der Strafraumkante gegen einen Querpass auf den völlig freien Stindl und lässt sich die Kugel daraufhin von Dansp abnehmen.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

88 Tooor für Bayer Leverkusen, 0:3 durch Julian Brandt

Deckel drauf, die Werkself macht alles klar! Bayer ist auch in der Crunch-Time die bessere Mannschaft und kontert Wolfsburg zum 0:3 gnadenlos aus. Bellarabi geht die rechte Linie herunter und spitzelt die Kugel perfekt ans linke Alu. Dort muss Brandt nur noch einschieben und nun ist Bayer durch!

90 Die letzten Momente der Partie laufen. Freiburg, das nach dem 2:3 nochmal richtig aufkam, hat dieses Spiel nun abgehakt.

88 Parade von Mathenia! Eine Freistoßflanke von Maxim wird auf den rechten Flügel geklärt, Brosinski schlägt den Ball ein zweites Mal in die Gefahrenzone. Bell steigt sechs Meter vor dem Kasten hoch und nickt das Leder auf das rechte Eck, Mathenia zeigt einen starken Reflex.

89 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim -> Joshua Brenet

89 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim -> Nico Schulz

87 Einwechslung bei 1. FC Nürnberg -> Sebastian Kerk

86 Tooor für Hannover 96, 4:1 durch Marvin Bakalorz

Es gibt noch den Ehrentreffer für H96. Bakalorz nimmt im MIttelfeld Fahrt auf, setzt sich gegen gleich mehrere Dortmunder Abwehrleute durch und wurschtelt den Ball noch abgefälscht von Diallo und Hadžić unhaltbar für Bürki links unten in die Maschen.

88 Gelbe Karte für Kostas Stafylidis (FC Augsburg)

Stafylidis, der nun die Kapitänsbinde des FCA trägt, räumt Cuisance im Mittelfeld ab, um einen Konter der Gastgeber zu verhindern. Referee Osmers sanktioniert diesen Regelverstoß mit einer Gelben Karten.

87 Auswechslung bei 1. FC Nürnberg -> Ondřej Petrák

86 Gelbe Karte für Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg)

Auch diese Aktion kostet Zeit! Arnold diskutiert mit Schiri Zwayer und schenkt Bayer 04 damit wichtige Sekunden. Es geht lediglich um einen Freistoß im Mittelfeld...

85 Schwindet die Hoffnung beim VfL? Die Sekunden ticken und das Duell verfängt sich mehr und mehr im Niemandsland.

87 Hahn hat das Gästetor auf dem Fuß! Der Ex-Gladbacher nimmt nach einem im Mittelfeld durchgerutschten Ball im halbrechten Offensivkorridor an Fahrt auf, wird dabei eng von Wendt verfolgt. Er zieht aus vollem Lauf und gut 14 Metern in Richtung langer Ecke ab. Sommer ist schnell unten und schnappt sich etwas unplatzierten Schuss im Nachfassen.

85 Auch André Breitenreiter wechselt zum letzten Mal. Für Hendrik Weydandt kommt Youngster Benjamin Hadžić in die Partie. Der Wechsel ist positionsgetreu.

86 Die Fuggerstädter werfen noch einmal alles nach vorne und drücken den Tabellendritten in dessen Hälfte - so weit ist Augsburg nicht von einer späten Ausgleichschance entfernt.

86 Der fällige Freistoß wird von Löwen trotz großer Distanz direkt auf das Gehäuse geschossen, Müller kann die Murmel festhalten.

85 Gelbe Karte für Stefan Bell (1. FSV Mainz 05)

Bell tritt Löwen im Zentrum in die Hacken, für den Verteidiger ist es die fünfte gelbe Karte in dieser Saison. Freistoß für Nürnberg, 33 Meter vor dem Tor.

85 Da schüttelt Brosinski plötzlich einen halbhohen Pass aus seinem rechten Fuß, das Leder hüpft in die rechte Strafraumhälfte. Boëtius läuft ein und zieht aus vollem Lauf ab, es wackelt nur das Fangnetz hinter dem Kasten.

84 Einwechslung bei Hannover 96 -> Benjamin Hadžić

84 Auswechslung bei Hannover 96 -> Hendrik Weydandt

83 Es sieht gut aus für Peter Bosz und Bayer Leverkusen! Die Rheinländer lassen in der Schlussphase bisher wenig anbrennen und sind sogar dicht vor dem 3:0. Die Wölfe wollen, wissen aber nicht wie!

85 Nach einer durchschnittlichen Leistung trotet Pléa vom Rasen. Hecking reagiert auf den knappen Vorsprung und die offensive Umstellung seines Trainerkollegen Baum mit der Hereinname von Mittelfeldmann Zakaria.

82 Die letzten zehn Minuten laufen. Für Hannover 96 wird auch dieser 19. Spieltag ein gebrauchter Tag. Die Rothosen werden im achten Spiel in Folge ohne Sieg bleiben. Vielleicht lässt sich mit etwas Ergebniskosmetik zumindest noch die Torstatistik etwas aufbessern.

85 Tooor für 1899 Hoffenheim, 2:4 durch Kerem Demirbay

Ist das die Entscheidung? Demirbay wird im Angriff nicht attackiert und feuert aus 25 Metern einfach mal drauf. Das Leder senkt sich, klatscht an den Querbalken und von dort hinter die Linie. Das zeigt auch die Uhr von Bibiana Steinhaus an und so steht es nun 4:2 für 1899.

81 ...und schießt Casteels fast das Handgelenk weg! Der flinke Bayer-Angreifer hämmert aus halblinken elf Metern auf die Bude und haut Casteels mit einem Hammer auf die Knochen. Der Torhüter kriegt die Finger dran und spürt den Schuss wohl noch bis heute Abend...

84 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Denis Zakaria

84 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Alassane Pléa

83 Gregoritsch, der das Augsburger Tor beim 1:1 im Hinspiel erzielte und zudem viele Chancen ungenutzt ließ, soll den neunten Heimsieg der Fohlen in dieser Saison noch einmal in Gefahr bringen. Baier geht als letzter FCA-Akteur vor dem Abpfiff vom Rasen.

80 Es laufen die finalen zehn Minuten! Wolfsburg bringt nun auch noch Klaus und will mit aller Macht nochmal zurückkommen. Bayer 04 ist jedoch viel gefährlicher und erspielt sich die nächste Chance, denn Brandt ist schon wieder auf der Überholspur...

82 Einwechslung bei FC Augsburg -> Michael Gregoritsch

82 Auf der Gegenseite können Demirbay und Joelinton beinahe für die Entscheidung sorgen, doch auch die Freiburger haben einen starken Schlussmann im Tor. Schwolow bleibt gegen Demirbay lange stehen und hechtet auch zum Seitfallzieher des Angreifers.

82 Auswechslung bei FC Augsburg -> Daniel Baier

82 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Anthony Ujah

82 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Jean-Philippe Mateta

80 Lucien Favre vollzieht seinen letzten Wechsel. Kämpfer Thomas Delaney verlässt den Rasen und macht Platz für Mo Dahoud, der nochmal etwas frischen Wind im Mittelfeld für die letzten Minuten entfachen soll.

79 Einwechslung bei Borussia Dortmund -> Mahmoud Dahoud

81 Kann der FCA noch einmal auf diesen späten Nakenschlag antworten? Da Hannover in Dortmund und Nürnberg in Mainz ebenfalls zu verlieren drohen, würden sie im Abstiegskampf zumindest heute nicht an Boden verlieren.

79 Auswechslung bei Borussia Dortmund -> Thomas Delaney

80 Valentini kommt aus der zweiten Reihe zum Abschluss, das Leder wird in die Höhe geblockt. Zreľák stellt seinen Körper in den Zweikampf mit Hack und pflückt das Leder im Strafraum runter, anschließend fehlen ihm die Anspielstationen.

81 Freiburg ist nah dran, doch Baumann steht im Weg! Gleich zwei Mal veruschen es die Gastgeber mit einem Abschluss aus dem Rückraum, zwei Mal reißt der Hoffenheimer Schlussmann noch die Fäuste hoch!

77 Das ist bezeichnend! Aus der Ecke entspringt nur ein Konter für den BVB, der das Tempo inzwischen allerdings etwas rausgenommen hat und nicht mehr mit der letzten Entschiedenheit auf das 5:0 geht.

78 Einwechslung bei Bayer Leverkusen -> Mitchell Weiser

78 Auswechslung bei Bayer Leverkusen -> Wendell

78 Einwechslung bei VfL Wolfsburg -> Felix Klaus

78 Auswechslung bei VfL Wolfsburg -> William

80 Der Ex-Freiburger wird nun zum Helden. Wieder ist Baumann da, dieses Mal gegen einen Kopfball aus kurzer Distanz.

77 Gelbe Karte für Leon Bailey (Bayer Leverkusen)

Bailey übertreibt es mit dem Zeitspiel und kassiert noch während seiner Auswechslung die Gelbe Karte.

79 Starke Parade von Baumann, der einen Schuss aus dem Rückraum mit einer tollen Flugeinlage entschärft und das 3:3 verhindert.

76 Asano sorgt für etwas Entlastung bei den Gästen. Ein abgefälschter Schlenzer von der rechten Seite landet nur im Toraus und bietet den Hannoveranern die Chance per Ecke.

79 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Danny Latza

78 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:0 durch Oscar Wendt

Rekordspieler Wendt lässt den Borussia-Park beben! Der Schwede, der seit heute der Nicht-Deutsche mit den meisten Einsätzen für die Fohlen ist, profitiert davon, dass Kobel eine Lang-Flanke von der rechten Angriffsseite nur noch vorne abklatschen lassen kann. Er zieht aus gut 15 zentralen Metern flach ab. Mit viel Glück rutscht das Leder ins Netz durch.

79 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Robin Quaison

76 Einwechslung bei Bayer Leverkusen -> Julian Baumgartlinger

77 Es kommt Tempo rein: Behrens schlägt einen weiten Ball auf die rechte Seite, Misidjan läuft Aarón davon. Müller riskiert einiges und kommt raus, er erreicht die Kugel nur Sekundenbruchteile vor dem Angreifer.

77 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim -> Nadiem Amiri

76 Auswechslung bei Bayer Leverkusen -> Leon Bailey

77 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim -> Dennis Geiger

75 Havertz aus der Distanz! Nach der Verschnaufpause macht Bayer wieder ernst und trägt das Leder wieder an die Strafraum-Grenze der Hausherren. Nachwuchs-Hoffnung Havertz nimmt am rechten Eck den Kopf hoch und holt zum Distanzsschuss aus. Der Versuch hat was und klatscht links an die Toraufhängung!

78 Der sehr bemühte, aber glücklose Traoré verabschiedet sich in den vorzeitigen Feierabend. Herrmann soll ab sofort mithelfen, den späten Siegtreffer zu erzwingen.

74 Nach einem Querschläger, der fast im Fünfer bei Steffen landet, drückt Bayer 04 auf die Bremse und führt die Pille für eine kurze Pause in den eigenen Reihen.

77 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Patrick Herrmann

77 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Ibrahima Traoré

75 Einwechslung bei Hannover 96 -> Tim Dierßen

76 Überragender Steilpass von Boëtius, er findet Gbamin in der linken Strafraumhälfte. Der Mittelfeldmann zögert mit einem Abschluss, sodass Valentini im letzten Moment per Grätsche klären kann.

76 Die Ungeduld auf den Rängen ist nun bei jedem leicht verrutschten Pass der Hausherren zu merken. Die Enttäuschung bei der Borussia wäre im Falle eines Unentschiedens ziemlich groß.

75 Auswechslung bei Hannover 96 -> Nicolai Müller

77 Tooor für SC Freiburg, 2:3 durch Florian Niederlechner

Freiburg lebt noch! Wieder hilft den Gastgebern ein Standard. Günter bringt die Kugel in die Mitte, wo Niederlechner ganz frei steht und herrlich ins lange Eck köpft.

75 Schiedsrichter Osmers lässt noch einmal Gnade vor Recht ergehen, nachdem der bereits verwarnte Khedira ohne RÜcksicht auf Verluste in Hofmann hineingerutscht ist. Er kommt ohne Ampelkarte davon.

72 H96 taumelt und Dortmund schraubt am 5:0. Sancho präsentiert auf links am Sechzehner einen genialen Doppelpass mit Witsel, setzt den Ball dann aber nur zentral in die Arme von Esser.

75 Nürnberg reagiert umgehend mit einem Gegenstoß, Leibold bringt die Kugel rein. Löwen lauert in der Mitte, Bell kann das Spielgerät jedoch zu seinem Schlussmann köpfen.

72 Kämpferische Wolfsburger! Die Niedersachsen rennen immer wieder mit viel Tempo an und halten das unterhaltsame Duell in der Hälfte der Rheinländer. Es fehlt das Erfolgserlebnis!

74 Neuer Mann in der Gästeoffensive ist Córdova, der Finnbogason ersetzt. Der Vezezolaner hat sein erstes Bundesligator im August 2017 gegen die Fohlenelf erzielt.

74 Einwechslung bei SC Freiburg -> Yoric Ravet

74 Auswechslung bei SC Freiburg -> Jérôme Gondorf

69 Die Wölfe lassen sich von dem zurückgenommenen 1:2 nicht aus dem Konzept bringen und machen unbeirrt offensiv weiter. Brekalo feuert aus 16 Metern auf die Bude und wieder ist Keeper Hrádecký zur Stelle. Der finnische Schlussmann vereitelt die Chance mit einer Hand!

71 Es spielt weiterhin nur eine Mannschaft! Der BVB möchte seinen Fans hier und heute ein Spektakel bieten. Innerhalb weniger Minuten lässt Reus die nächste Möglichkeit liegen.

73 Einwechslung bei FC Augsburg -> Sergio Córdova

73 Auswechslung bei FC Augsburg -> Alfreð Finnbogason

73 Tooor für 1. FSV Mainz 05, 2:1 durch Robin Quaison

Schicker Treffer der Hausherren, 2:1! Malong tritt im Spielaufbau geschickt auf den Ball, schickt Brosinski dann im passenden Moment die rechte Seite runter. Der Rechtsverteidiger setzt sofort zur Hereingabe an, am zweiten Pfosten läuft Quaison ein und nagelt das Leder unter die Latte. Da haben sie die Abwehr gekonnt ausgehebelt.

70 Einwechslung bei Borussia Dortmund -> Marcel Schmelzer

72 Traoré auf Stindl! Der Nationalspieler Guineas flankt von der rechten Außenbahn mit dem linken Innenrist vor den kurzen Pfosten. Stindl wird eng von Hinteregger bewacht. Aus gut sieben Metern nickt der BMG-Kapitän recht weit über den Querbalken das Gästetores.

70 Auswechslung bei Borussia Dortmund -> Łukasz Piszczek

72 Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:3 durch Andrej Kramarić

Und nun sorgt Kramaric für die Vorentscheidung. Nach einem Ballgewinn schalten die Hoffenheimer schnell um und treiben das Leder nach vorne. Demirbay spielt die Kugel im richtigen Moment auf Kramaric, der von dem Tor ganz ruhig versenkt.

72 Das Duo ist zurück, für Brosinski und Behrens geht es weiter.

70 Zwanzig Minuten vor dem Ende muss Freiburg die Kräfte nochmal mobilisieren, denn in den letzten Minuten kam trotz offensiver Wechsel wenig von den Gastgebern.

70 Behandlungsunterbrechung in der Opel-Arena, Brosinski und Behrens prallen nach einem Eckstoß mit den Köpfen aneinander. Besonders Behrens scheint es ordentlich erwischt zu haben.

70 Mönchengladbach kann den Druck auf die Gästeabwehr nun merklich erhöhen. Die Fohlen warten immer noch auf ihre erste zwingende Chance nach dem Seitenwechsel, haben hier deutlich abgebaut.

69 Nächster Versuch des FSV, Alexander Hack nimmt aus 25 Metern Maß. Sein Aufsetzer hoppelt neben den linken Pfosten.

66 Der Videobeweis klaut dem VfL das 1:2! Die Wolfsburger schlagen zurück und bieten ebenfalls eine herrlich gute Kombination auf. Brekalo leitet ein und übergibt im Zentrum halbrechts an Malli. Der Zehner lässt prallen und schickt Steffen somit ins unaufhaltsame Solo. Der Schweizer vollendet aus kurzer Distanz sicher und die VW-Arena springt auf! Erst nach rund zwei Minuten geht der Arm von Zwayer hoch: Abseits! Wo genau diese Abseitsstellung aber vorliegen soll, ist ohne Lupe nicht zu erkennen!

68 Auch Baum nimmt eine erste Veränderung in Sachen Personal vor. Anstelle von Max übernimmt nun Teigel auf der halblinken Mittelfeldseite.

68 Quaison erläuft sich einen langen Ball von Malong, zieht dann kurzfristig nach innen. Er flankt auf den zweiten Pfosten, Ewerton klärt vor dem einspringenden Mateta.

67 Tooor für Borussia Dortmund, 4:0 durch Raphaël Guerreiro

Das ist der vierte Streich! Reus marschiert durchs Mittelfeld, sieht den auf rechts mitlaufenden Raphaël Guerreiro und setzt den Portugiesen pünktlich beim Erreichen des Sechzehners ein. Der Flügelspieler zieht sofort ab und trifft ins kurze Eck. Esser kann einem Leid tun.

66 Einwechslung bei Borussia Dortmund -> Paco Alcácer

66 Auswechslung bei Borussia Dortmund -> Mario Götze

65 Hannover 96 droht auseinander zu fallen. Die Rothosen können der Offensivgewalt des BVB nicht standhalten und dürften nun noch mehr ins Zittern kommen. Denn Dortmunds Jokerass Paco Alcácer steht zur Einwechslung parat.

67 Durch die vielen Wechsel ist der Spielfluß natürlich kaputt. Trotzdem ist Hoffenheim aktuell die spielbestimmende Mannschaft und dem 3:1 etwas näher als Freiburg dem Ausgleich.

67 Einwechslung bei FC Augsburg -> Georg Teigl

67 Auswechslung bei FC Augsburg -> Philipp Max

63 Einwechslung bei VfL Wolfsburg -> Josip Brekalo

66 Zu eigensinnig von Pléa! Der Franzose ist Adressat einer präzisen Verlagerung von Strobel auf die halblinke Seite. Anstatt nach innen für den freien Stindl abzulegen, geht er in das Dribbling mit Schmid und verliert es.

63 Auswechslung bei VfL Wolfsburg -> Elvis Rexhbeçaj

66 Einwechslung bei 1. FC Nürnberg -> Eduard Löwen

66 Auswechslung bei 1. FC Nürnberg -> Matheus Pereira

65 Einwechslung bei SC Freiburg -> Florian Niederlechner

65 Auswechslung bei SC Freiburg -> Pascal Stenzel

65 Einwechslung bei SC Freiburg -> Luca Waldschmidt

64 Videobeweis: Der bislang bärenstarke Brosinski springt unter einem langen Ball her, Leibold ist Nutznießer. Von der linken Seite gibt er hart in die Mitte, Zreľák hält sechs Meter vor dem Kasten nur die Fußspitze rein. Dann landet die Kugel im rechten Eck. Zunächst gibt Dankert den Treffer, die Videoassistenten erkennen jedoch eine Abseitsposition des Torschützen. Tatsächlich: Der linke Schuh von Zreľák ist im Abseits - hauchdünn!

65 Auswechslung bei SC Freiburg -> Lucas Höler

65 Hecking reagiert auf die offensive Ideenlosigkeit seines Teams mit dem ersten personellen Wechsel. Neuhaus, der in Durchgang zwei völlig untergetaucht ist, wird ab sofort durch Cuisance ersetzt.

62 Tooor für Borussia Dortmund, 3:0 durch Mario Götze

Doppelschlag zum 3:0! Delaney präseniert einen perfekten Steilpass auf Sancho in der Spitze auf der linken Seite. Der Engländer drückt das Gaspedal nach unten, zieht nach innen und legt den Ball perfekt für Götze auf rechts im Sechzehner auf. Der WM-Held von 2014 fackelt nicht lange und überwindet Esser per Rechtsschuss im langen Eck.

64 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim -> Stefan Posch

62 Tooor für Bayer Leverkusen, 0:2 durch Kevin Volland

Bayer macht das 2:0! Die Werkself erkämpft sich das Spielgerät im Mittelfeld und macht es danach wieder ganz fix. Aránguiz zeigt mit Volland den Doppelpass nach Lehrbuch und bedient den Stürmer mit einer tollen Vorlage ans rechte Alu. Volland fackelt nicht lang, nimmt den Ball mit dem Spann und feuert ihn unter die Latte uns ins Netz!

64 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Mickaël Cuisance

64 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim -> Ádám Szalai

64 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Florian Neuhaus

63 Und beinahe legen die Gäste noch einen Treffer nach. Hoffenheim marschiert über die linke Seite, von wo der Pass in die Mitte auf Szalai kommt, der im Fallen abschließt, aber an Schwolow scheitert.

60 Jetzt muss Casteels aber fliegen! Volland ist wieder im Fokus und holt den Ball butterweich vom Himmel. Es folgt ein satter Schuss aus spitzem Winkel, den Casteels mit einer toller Reaktion pariert.

62 Infolge eines von Hahn schnell ausgeführten Einwurfs kratzt Schmid die Kugel von der rechten Grundlinie und feuert sie in Richtung Elfmeterpunkt. Max kann zwar direkt abnehmen, doch seinem Schuss steht Elvedi im Weg.

58 Abschlüsse en masse! Dieses Duell wird einfach nicht langweilig und sprengt auf dem Spielbericht die Torschuss-Statistik. Nun hämmert Volland aus mittigen 20 Metern auf die Bude und zielt nicht ganz so genau. Casteels macht die Arme auf und pariert.

60 Tooor für Borussia Dortmund, 2:0 durch Marco Reus

Albornoz lädt den BVB zum 2:0 ein! Der finnische Außenverteidiger unterschätzt die Schnelligkeit des anlaufenden Hakimi und verliert den Ball im eigenen Sechzehner auf der linken Seite. Dortmunds Torschütze legt gegen den aus seinem Kasten sprintenden Esser quer nach innen, wo Reus die Kugel locker flockig per Außenrist über den hereinfliegenden Akpoguma ins Tor spitzelt.

60 Nach einer guten Stunde ist im Borussia-Park der ein oder andere Pfiff zu vernehmen: Die Heimfans sind enttäuscht ob des schwachen Wiederbeginns der Fohlen, deren Fehlerquote im Zusammenspiel deutlich gestiegen ist.

59 Die Hausherren erhöhen die Schlagzahl, Brosinski findet mit einer Flanke den Schädel von Mateta. Ewerton hängt dem Angreifer am Trikot, dann köpft der Mainzer aus acht Metern am rechten Torwinkel vorbei.

57 Weghorst zeigt sich! William verfrachtet eine steile Flanke von rechts mit Schnitt in den Fünfer, wo Weghorst in Stürmer-Manier in Position läuft. Der VfL-Angreifer bekommt nicht den nötigen Druck auf den Ball und übergibt Hrádecký das Leder mit dem Kopf.

59 Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:2 durch Andrej Kramarić

Der Kroate verwandelt seinen dritten Elfmeter in dieser Saison, zum dritten Mal in die untere linke Ecke. Schwolow scheint diese Statistik nicht zu kennen und spekuliert auf einen Schuss in die Mitte.

58 Dicke Chance für Mainz! Maxim befördert einen Eckstoß von rechts auf den ersten Pfosten, Hack verlängert. Das Leder kommt im Fünfmeterraum runter, Quaison setzt zum Flugkopfball an und scheitert am achtsamen Mathenia.

56 Dortmund drückt wieder mehr aufs Tempo! Sancho dribbelt sich über links in den Sechzehner und befördert den Ball nach mehreren Übersteigern an den langen Pfosten zum einlaufenden Witsel. Der belgische Nationalspieler kommt zwei Schritte zu spät.

58 Es gibt Elfmeter für Hoffenheim! Der Ball rollt nach einem geklärten Ball durch den Sechzehner und kurz bevor Stenzel das Leder klären kann, spitzelt Schulz die Kugel weg und wird von Stenzel getroffen. Klarer Fall!

58 Gelbe Karte für André Hahn (FC Augsburg)

... an deren Ende zeigt Schiedsrichter Osmers beiden Beteiligten die Gelbe Karte.

57 Gelbe Karte für Yann Sommer (Bor. Mönchengladbach)

Hahn verhindert eine schnelle Ausführung eines Abschlags von Sommer. Daraufhin kommt es zu einer kurzen Meinungsverschiedenheit der Ex-Teamkollegen...

57 Ein Standard sorgt für Gefahr, Maxim schlägt einen Freistoß von der rechten Seite. Mateta verlängert die Hereingabe mit dem Hinterkopf, dann schlägt der Ball neben dem linken Pfosten ein.

56 Gelbe Karte für Wendell (Bayer Leverkusen)

Gelbe Minuten an der Aller! Nun fällt Wendell negativ auf und drückt seinem Gegenspieler die Hand ins Gesicht. Auch diese Aktion hat eine Verwarnung zur Folge.

54 Abgeblockt! Nachdem der Ball zunächst im Hannoveraner Strafraum an Götze und Guerreiro vorbeifliegt, kommt Piszczek auf rechts zum Abschluss, bleibt mit seinem Geschoss jedoch an einem der Gäste-Spieler hängen.

56 Die Kraichgauer müssen nun erstmal durchatmen. Nach einer Flanke kommt Petersen an den Ball, ehe es ein Gewühl gibt, in dem sowohl Petersen, als auch die Gästeabwehr nicht richtig an den Ball kommt. Am Ende kann Hoffenheim die Situation dann doch bereinigen.

54 Gelbe Karte für John Anthony Brooks (VfL Wolfsburg)



52 Casteels ist zur Stell! Havertz ist der nächste Initiator eines Bayer-Konters und beweist direkt vor dem Sechzehner das Auge für den Nebenmann. Bailey nimmt das Leder auf und donnert es Casteels genau auf die Faust!

56 Finnbogason kommt einen Schritt zu spät! Schmid nimmt im Rahmen eines Gegenstoßes auf der rechten Außenbahn an Fahrt auf und gibt aus vollem Lauf eine halbhohe Flanke vor den Heimkasten ab. Der Isländer hebt mit den Füßen voraus ab und will mit einem leichten Kontakt aus acht Metern in die Maschen vollenden, verpasst aber knapp.

55 Vielleicht bringt Alexandru Maxim etwas Kreativität mit, dieses Spiel könnte ihn gebrauchen. Im zweiten Durchgang ist nicht viel los.

54 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Alexandru Maxim

54 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Levin Öztunali

53 Hoffenheim verteidigt noch ein Stückchen höher als noch in Durchgang Eins. Nach den zwei haarsträubenden Patzern der ersten Hälfte haben die Hoffenheimer wohl eine Schwäche ausmachen können.

54 Die Fuggerstädter überstehen die ersten Minuten des zweiten Durchgangs ohne den ganz großen Offensivdruck der Hecking-Truppe. Mönchengladbach hat in dieser Phase keine Ideen, wie die vielbeinige Gästeabwehr ausgespielt werden könnte.

51 Auf der Gegenseite bietet sich den Dortmunder die Chance zur Ecke von der rechten Seite. Sancho hebelt die Pille nach innen, findet aber nur den Kopf eines Hannoveraner Abwehrspielers.

52 Gelbe Karte für Fabian Bredlow (1. FC Nürnberg)

Ein Einwurf wird den Mainzern zugesprochen, in der Nürnberger Coachingzone ist kein Halten mehr. Köllner lässt sich vom vierten Offiziellen beruhigen, Bredlow sieht von Referee Dankert Gelb.

49 Diallo nimmt aus der Defensive heraus Fahrt auf und bittet zum Doppelpass mit Reus. Das Zuspiel landet etwas im Rücken des Abwehrmanns, sodass für H96 die Tür offen ist zum Konter. Über rechts schickt Albornoz das Leder nach innen, wo aber kein Abnehmer in Rot-schwarzem Dress parat steht.

50 Quaison verursacht mit einem Foul an der Mittelinie eine Rudelbildung, Misidjan hat es hart getroffen. Im Getümmel schubst Bell noch Margreitter weg, Dankert lässt die Karten aber stecken.

49 Und im Gegenzug rettet Lars Bender auf der Linie! Weghorst eilt im Vollsprint durch den Rückraum und legt quer zu Williams. Der Brasilianer düpiert Hrádecký aus zehn Meter und wird nur von Bender aufgehalten, der super einläuft und den Ball kurz vor der Linie abfängt!

50 Gelbe Karte für Florian Grillitsch (1899 Hoffenheim)

Beide Mannschaften kommen mit viel Elan aus der Pause und liefern sich einige harte Zweikämpfe. Grillitsch ist der erste der es übertreibt und dafür Gelb bekommt.

51 Der Seitenwechsel hat nichts am Einbahnstraßenfußball geändert, nur dass es nun fast ausschließlich in Richtung Nordkurve geht. Augsburgs Weg zum einfachen Punktgewinn am Niederrhein ist noch ein sehr weiter.

48 Fast das 0:2! Die Wolfsburger verstolpern das Leder in der gegnerische Zone und werden dann gnadenlos ausgekontert. Havertz gibt weiter zu Bellarabi, der vom linken Fünfer-Ende perfekt halbhoch querlegt. Volland hat komplett freie Bahn, will den Extra-Schritt gehen und verpasst somit eine 100%-Chance aus vier Metern!

46 Weiter geht's in Dortmund! Schiri Gräfe gibt die Kugel wieder frei und eröffnet den zweiten Durchgang, den beide Teams personell unverändert beginnen.

48 Weder Dieter Hecking noch Manuel Baum haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

46 Hinein in die zweiten 45 Minuten! Beide Teams machen unverändert weiter.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Weiter geht's! Beide Mannschaften sind zurück auf dem Rasen und das in unveränderter Formation.

46 Willkommen zurück zum zweiten Abschnitt im Borussia-Park! In Leverkusen hat die Fohlenelf aus wenig viel gemacht; im Heimspiel gegen Augsburg ist bisher das Gegenteil der Fall. Mit verschossenen Elfmetern vor eigenem Publikum hat sie in dieser Saison aber schon Erfahrungen gesammelt: Hazard hat in der Hinrunde zweimal kurz vor der Pause beim Stand von 0:0 vom Punkt vergeben. Sowohl gegen Leverkusen als auch gegen Nürnberg fiel der erste Treffer trotzdem wenige Minuten nach Wiederanpfiff – läuft‘s gegen die Fuggerstädter ähnlich?

46 ...und weiter! Beide Trainer verzichten zunächst auf Veränderungen, Nürnberg hat angestoßen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Mit einer verdienten 1:0-Führung geht Borussia Dortmund gegen Hannover 96 in die Pause. Die Gäste aus Niedersachsen erwischten den besseren Start in die Partie und kratzten gleich nach anderthalb Minuten an der Führung durch Hendrik Weydandt. Dortmunds Schlussmann Roman Bürki machte den 96ern einen Strich durch die Rechnung. In der Folge erhöhten die Gastgeber nach und nach die Schlagzahl und drängten die Hannoveraner immer weiter in die Defensive. Während Reus in Minute 20 und 23 noch beste Chancen auf die Führung vergab, machte Haikimi es eine Minute später besser und traf nach Vorarbeit von Guerreiro ins lange Eck. Anschließend ließ Schwarz-Gelb den Gästen wieder mehr Raum zum Kombinieren. Der Ausgleich blieb allerdings aus. Fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff war es dann nochmal Guerreiro, der mit einer klasse Direktabnahme an Esser scheiterte. Für die zweiten Minuten ist hier noch nichts entschieden, auch weil Hannover 96 deutlich stärker auftritt als man es von einem Tabellen-17. hätte erwarten können.

45 Halbzeitfazit:

Bayer Leverkusen holt sich kurz vor dem Pausenpfiff das späte 1:0 und liegt nach unterhaltsamen 45 Minten in Front! In allen Bundesligaspielen zwischen Wolfsburg und Leverkusen gab es noch niemals ein 0:0 - auch heute nicht. Beide Teams waren von Anfang an bemüht, diese Tradition fortzuführen und starteten sofort offensiv in die Partie. Während Wolfsburg besser ins Spiel kam, übernahm Leverkusen mit fortlaufender Spieldauer das Kommando und erzeugte in Summe mehr Torgelegenheiten. Zum Ende des Durchgangs nahm das Duell nochmal richtig Fahrt auf und lieferte den Fans diverse Abschlüsse auf beiden Seiten. Nachdem Steffen die beste VfL-Chance liegen ließ, nutzte Bayer 04 einen Elfmeter für die 1:0-Führung.

45 Halbzeitfazit

Pause in Mainz, zwischen dem FSV und dem 1. FC Nürnberg steht es 1:1. Die Hausherren haben über weite Strecken das Heft in der Hand, wissen mit ihrem Ballbesitz aber zu häufig nichts anzufangen. Umso dankbarer war man wohl, als Hanno Behrens einen Elfmeter verursacht (11.): Brosinski bringt seine Mannen daraufhin in Führung. In der Folge flacht das Niveau zunehmend ab, erst kurz vor der Pause nimmt die Partie wieder Fahrt auf. Plötzlich wollen die Nürnberger doch mitspielen, statt verzweifelt lange Bälle zu schlagen - und wird prompt belohnt. Vielleicht kann das Schlusslicht aus dem späten Ausgleich neuen Mut schöpfen, wir dürfen gespannt sein!

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es zwischen dem SC Freiburg und 1899 Hoffenheim 1:1-Unentschieden. Über die gesamten 45 Minuten geht dieses Remis absolut in Ordnung. Zu Beginn war Freiburg eindeutig die bessere Mannschaft und schaffte es die verunsicherten Gäste zu beschäftigen. Der Sportclub war es dann auch, der die Hoffenheimer mit einem Fehler in die Partie brachte. Fortan war Hoffenheim besser im Spiel und hatte zwei dicke Chancen zum 2:0. Weil sie diese aber nicht nutzten, glich Freiburg kurz vor der Halbzeit zum 1:1 aus.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Teaminternes Catchen! Reus und Delaney rauschen in der eigenen Hälfte ineinander und muss beide am Kopf behandelt werden. Vor allem beim Kapitän scheint die Rübe ordentlich zu dröhnen. Es geht aber weiter.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Nochmal die Werkself! Bayer will noch eine Bude nachlegen und kreiert einen weiteren Angriff. Brandt steckt an der Sechzehner-Kante zackig durch und Bailey probiert es aus der Drehung. Das Leder wird noch abgefälscht und Casteels hält spektakulär!

45 Halbzeitfazit:

Keine Tore nach 45 Minuten zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Augsburg. Die Fohlenelf gab von Anfang an den Takt vor und stieß vor allem über die linken Außenbahn häufig weit vor. In der ersten Viertelstunde sprangen für sie allerdings nur zwei gefährliche Strafraumszenen heraus. In der 19. Minute schrammte das Hecking-Team erstmals knapp an einem Treffer vorbei, als Traoré freistehend am gut aufgelegten Gästekeeper Kobel scheiterte (19.). Die Baum-Truppe konnte trotz ihrer sehr defensiven Grundhaltung nicht verhindern, dass sie einige brenzlige Situationen vor dem eigenen Kasten überstehen musste, in denen es den Hausherren entweder an der Präzision im letzten Pass oder an der Cleverness im Abschluss mangelte. Die beste Gelegenheit, einen Vorsprung mit in die Kabine zu nehmen, ließ dann Hofmann kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit ungenutzt, als er mit dem aus einem Morávek-Foul an Neuhaus resultierenden Strafstoß seinen Meister in FCA-Keeper Kobel fand (44.). Bis gleich!

45 Gelbe Karte für Charles Aránguiz (Bayer Leverkusen)

Dunkelgelb! Aránguiz rasiert Rexhbeçaj an den Trainerbänken um und streckt den Wolfsburger mit gestrecktem Bein nieder! Zwingend Gelb!

45 Da kann man mehr raus machen. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit kommt Fossum auf rechts im Sechzehner zum Abschluss, trifft den Ball aber nicht richtig und stellt Bürki mit einem "Kullerabschlüsschen" vor keine ernsthaften Probleme.

45 Felix Zwayer legt noch ein wenig Nachspielzeit obendrauf und verlängert die erste Halbzeit um drei Minuten.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Gelbe Karte für Jean-Philippe Gbamin (1. FSV Mainz 05)

Gbamin tritt Misidjan in die Hacken, als dieser den Ball bereits abgegeben hat.

44 Gelbe Karte für Kevin Akpoguma (Hannover 96)

Hartes Einsteigen von Hannovers Innenverteidiger. Die Leihgabe aus Hoffenheim kommt im Zweikampf mit Delaney viel zu spät und holzt den Dänen nach allen Regeln der Kunst um. Die Gelbe Karte hat er sich redlich verdient.

45 Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Kai Havertz

Der Youngster bleibt cool und verwandelt sicher! Havertz muss lange warten, ehe er schießen darf und vollendet unhaltbar unten rechts!

44 Genau so ist es. Der Flügelflitzer der Gäste muss den Platz humpelnd verlassen. Für ihn ist nun der Ex-Stuttgarter Takuma Asano mit von der Partie.

44 Elfmeter verschossen von Jonas Hofmann, Bor. Mönchengladbach

Kobel hält die Null! Hofmann entscheidet sich für eine flache Ausführung auf die linke Ecke. Der Gästekeeper hat sich für die richtige Seite entscheiden und pariert mit der rechten Hand nach vorne. Pléa setzt den Nachschussversuch aus gut zehn Metern wegen leichter Rücklage weit drüber.

43 Einwechslung bei Hannover 96 -> Takuma Asano

44 Gelbe Karte für William (VfL Wolfsburg)

Der Brasilianer kassiert auch noch Gelb! Havertz tritt an!

43 Auswechslung bei Hannover 96 -> Noah Sarenren Bazee

42 Noah Sarenren Bazee muss erneut behandelt werden. Der Linksaußen der Rothosen hat weiter Probleme am linken Schienbein und scheint nicht weitermachen zu können...

43 Tooor für 1. FC Nürnberg, 1:1 durch Georg Margreitter

Die Gäste gleichen aus! Valentini steht an der rechten Eckfahne bereit, hebt das Leder dann scharf vor den Elfmeterpunkt. Margreitter wird von der Abwehr völlig vernachlässigt und rennt in die Hereingabe, aus neun Metern köpft er wuchtig ins linke Eck ein.

43 Gute Chance für den Club! Matheus Pereira zieht von der rechten Seite in die Mitte, schickt mit seinen Körpertäuschungen dann zwei Gegenspieler ins Leere. Er schießt aus 14 Metern, Müller taucht ab und lenkt den Abschluss neben den linken Pfosten.

43 Es gibt Strafstoß für die Fohlen! Nach Wendts flachem Anspiel vom linken Flügel dreht sich Neuhaus auf der nahen Sechzehnerseite zunächst im Morávek und wird kurz darauf von diesem am rechten Knöchel erwischt.

43 Ja! Elfmeter für die Werkself! William verliert im Fünfer die Ruhe und tritt Volland mehr als deutlich auf die Füße. Extrem unnötig, da Volland mit dem Rücken zum Tor steht!

43 Gibt es noch eine dicke Möglichkeit oder geht es mit einem 0:0 zum Pausentee? Wir gehen in die Schlussphase der ersten 45 Minuten.

42 Tooor für SC Freiburg, 1:1 durch Lucas Höler

Wer vorne die Dinger nicht macht, wird hinten wie so oft bestraft. Nach einem Eckball kommt ein Freiburger zu frei zum Kopfball. Der Ball klatscht an den Pfosten, doch Höler steht goldrichtig und versenkt zum 1:1.

41 Kommen die Schwarz-Weiß-Grünen dem Führungstreffer vor dem Kabinengang noch einmal nahe? Aktuell sehen die gut 42000 Zuschauer im Borussia-Park viel Ballgeschiebe im Mittelfeld mit wenig Raumgewinn in Richtung Kobel.

41 Aarón darf den ruhenden Ball ausführen, bleibt aber an der Mauer hängen. Ewerton ist hoch genug gesprungen.

40 Chancen hüben wie drüben! Beide Teams erspielen sich eine identische Tormöglichkeit: Weghorst dreht sich am rechten Alu fein um die eigene Achse und schießt Hrádecký auf Kniehöhe an. Im Gegenzug erhält Volland einen ungeahnten Pass in ähnlicher Position und scheitert vom linken Alu.

40 Überragende Direktabnahme von Guerreiro! Ein langer Schlag von Piszczek landet passgenau auf dem Fuß vom Dortmunder Flügelspieler, der wenige Meter vor Esser zum Volley abzieht und den Hannoveraner Schlussmann zu einer Glanzparade zwingt. Aus kurzer Distanz reißt Esser noch die rechte Pranke nach oben und kratzt den Ball aus dem Winkel.

40 Gefährliche Freistoßposition: Hack rückt auf und wird im Zentrum von Behrens gelegt. Die Experten stehen 21 Meter vor dem Kasten bereit.

39 Hoffenheim schnuppert weiter am 2:0! Wieder patzt die Freiburger Hintermannschaft und Kramaric marschiert auf die Abwehr zu. Sein Pass auf Szalai ist ein kleines Stück zu lang, ansonsten wäre hier wohl ein Tor gefallen.

39 Brosinski bedient Öztunali im Zentrum, der Mainzer dreht sich ein und will aus 20 Metern abschließen. Petrák weiß das zu verhindern.

38 Größte VfL-Chance der Partie! Die Niedersachsen geben ihrem Angriff richtig Speed mit und überrennen Bayer auf der rechten Flügelseite. Brooks bugsiert den Ball ins Zentrum, wo Steffen einen Abpraller mit dem Vollspan links vorbei hämmert! Hrádecký hätte diese Rakete nie bekommen!

38 Das erste Etappenziel des FCA, ein torloses Pausenremis, ist in Sichtweite. Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum wird aber in Sachen Unentschieden auch nach dem Seitenwechsel darauf angewiesen sein, dass die Fohlen die ein oder andere gute Chance ungenutzt lassen.

36 Bei den 96ern macht Hendrik Weydandt bislang ein ganz starkes Spiel. Der Sturmtank der Hannoveraner zeigt sich vorne immer präsent und macht der Dortmunder Hintermannschaft mit seiner Körperlichkeit zu schaffen.

37 Gelbe Karte für Nico Schulz (1899 Hoffenheim)

Der Linksverteidiger unterbindet einen Konter mit einem Foulspiel und sieht dafür natürlich die Gelbe Karte.

36 Kramaric hat das 2:0 auf dem Fuß! Der Kroate marschiert auf die Abwehr zu und lässt gleich zwei Leute mit einem einfachen Trick aussteigen. Der freie Abschluss ist dann aber zu zentral und kein Problem für Schwolow.

36 Arnold rettet in der allerletzten Sekunde! Die Werkself bleibt am Drücker und initiiert direkt den nächsten Vorstoß. Volland ist auf der rechten Seite der VfL-Gefahrenzone im Prinzip frei durch und wird dann doch noch von Arnold abgegrätscht!

36 Gelbe Karte für Jean-Philippe Mateta (1. FSV Mainz 05)

Mateta sieht die erste Verwarnung der Partie - zu Unrecht. Er setzt intensiv gegen Leibold nach, spitzelt die Kugel dann per Grätsche weg. Seinen Kontrahenten trifft er nicht.

35 Augsburg bringt über links einen Entlastungsangriff auf den Rasen, der sogar in einem Schussversuch mündet. Baiers Abschluss mit dem rechten Fuß aus mittigen 19 Metern wird von Elvedi geblockt, so dass Sommer nicht eingreifen muss.

34 Bailey nimmt auch noch an der nachfolgenden Szene teil und übernimmt den Freistoß gleich selbst. Der Versuch gelangt aus 18 halbrechten Metern auf die Kiste und wird von Casteels abgefangen.

34 Plötzlich ein Geschenk für die Gäste: Ein langer Ball von Leibold tickt vor dem Sechzehner auf, Aarón verschätzt sich anschließend. Das Spielgerät hüpft zu Misidjan, aus halbrechter Position jagt der Rechtsaußen die Murmel über das Gehäuse.

33 Sarenren Bazee bleibt nach einem Zweikampf mit Diallo im Strafraum der Gäste liegen. Von Elfmeter kann keine Rede sein, aber der Youngster scheint sich das linke Bein verdreht zu haben. Nach kurzer Behandlung geht es vorerst weiter für den Flügelflitzer.

33 Gelbe Karte für Kevin Danso (FC Augsburg)

Der Innenverteidiger schubst Traoré auf der tiefen rechten Angriffsseite dermaßen stark ins Seitenaus, dass dieser mit einem Fotografen kollidiert. Glücklicherweise sind sowohl Spieler als auch Beobachter unverletzt; Danso kassiert trotzdem eine Gelbe Karte.

33 Eben dieser Demirbay legt nun für Grillitsch auf, der aus 25 Metern direkt abzieht. Gegen dieses Pfund wäre Schwolow wohl machtlos gewesen, das Leder rauscht aber über den Querbalken.

33 Gelbe Karte für Elvis Rexhbeçaj (VfL Wolfsburg)

Jetzt holt Bailey eine Gelbe heraus! Der Leverkusener präsentiert seine Schnelligkeit und lässt Rexhbeçaj im privaten Sprintduell keine Chance. Gelb für Schieben und Drücken von hinten!

32 Eine gute halbe Stunde ist durch und Hoffenheim hat aktuell das Kommando übernommen. Vor allem Demirbay wird im Zentrum immer aktiver.

31 Traoré und Lang mit der Doppelchance! Nachdem er auf links im Sechzehner an die Grundlinie durchgebrochen ist, legt Stindl in Richtung Elfmeterpunkt zurück. Erst wird Traorés Direktabnahme von Danso gut einen Meter vor der Linie geblockt, dann ballert Lang drüber.

30 Die Rothosen laufen weiter an. Diesmal ist es Sarenren Bazee, der sich über rechts in den Strafraum tankt, dort allerdings einen Gegenspieler zu viel gegen sich hat. Von Dortmund ist offensiv seit dem Führungstreffer nichts mehr zu sehen.

30 Stockfehler bei Bailey! Der pfeilschnelle Jamaikaner geht einem Steilpass von Volland hinterher und sieht sich bereits aus elf Metern abziehen. Bei der Annahme verspringt die Kugel jedoch und Casteels sagt Danke.

30 Finnbogason steht erstmals im Mittelpunkt, als er auf halblinks steil in den Sechzehner geschickt hat und nur noch von Elvedi verfolgt wird. Er kommt nicht am Schweizer vorbei und auch sein Querpass auf die rechte Angriffsseite kommt nicht an.

30 Schickes Kombinationsspiel der Hausherren, aus dem Zentrum lupft Malong das Leder schließlich über die Viererkette. Mateta kann es nicht erreichen, steht aber ohnehin im Abseits.

27 96 setzt ein Zeichen in der Offensive! Die Gäste zeigen sich von diesem Gegentreffer unbeeindruckt und suchen wieder intensiver den Weg nach vorne, auch weil der BVB seit dem 1:0 etwas den Fuß vom Gas genommen hat. Eine lange Flanke von der rechten Seite landet in der Mitte bei Weydandt, der um Milimeter zu spät kommt.

28 Mehmedi in Pech! Der Wolfsburger sackt kurz vor einer Ecke ohne gegnerische Einwirkung zusammen und muss sofort vom Platz. Malli kommt als Ersatzmann!

28 Die Nürnberger lassen das Leder von der rechten Seite auf die linke wandern, Tim Leibold ist schließlich in Abschlussposition. Aus 22 Metern verfehlt er den rechten Torwinkel um ein gutes Stück.

28 Einwechslung bei VfL Wolfsburg -> Yunus Mallı

28 Auswechslung bei VfL Wolfsburg -> Admir Mehmedi

27 Der Favorit führt gegen den Underdog! Hannover begann stark, hatte nach anderthalb Minuten gleich die erste große Chance, wurde vom BVB in der Folge jedoch immer weiter hinten reingedrängt.

28 Nach einem Ballverlust der Hoffenheimer hat Höler viel Platz und marschiert durchs Zentrum. Die Laufwege der Mitspieler sind zugestellt und so versucht er es alleine. Sein Linksschuss landet jedoch deutlich neben dem Kasten.

28 In der Hinrunde hat die Elf vom Niederrhein schon die ein oder andere Geduldsprobe gegen passive Gäste bestanden, musste zum Beispiel gegen den VfB Stuttgart lange auf den Dosenöffner warten. Auch heute hat es nicht gleich mit den ersten Abschlüssen aus guter Position geklappt.

26 Weghorst etwas zu egoistisch! Der VfL-Toptorjäger sprintet auf der rechten Sechzehner-Seite mit Tempo auf die letzter Meter und sieht auf der anderen Seite die einschussbereiten Kollegen Mehmedi und Steffen. Der Niederländer probiert es jedoch selbst und trifft lediglich Tah.

26 Schöner Diagonalball von Leibold, Misidjan hat den richtigen Laufweg eingeschlagen. Scheinbar ist er aber zu spät gestartet, vor der Strafraumbegrenzung fehlen ihm zwei Schuhgrößen für einen Kontakt.

26 Doch auch Hoffenheim ist mitten drin in der Partie. Demirbay spielt die Kugel am Sechzehner quer auf Geiger, dessen Schuss aber leichte Beute für Schwolow ist.

25 Gelbe Karte für Rani Khedira (FC Augsburg)

Nun ist Khedira fällig: Nach seinem harten Einsteigen gegen Stindl nach gut zwölf Minuten bringt er Hofmann an linken Außenlinie zu Fall.

23 Und das schlägt sich beinahe im Ausgleich wieder. Herrliche Flanke von Günter auf Petersen, der quer auf Koch legt. In Rückenlage versucht er einen Seitfallzieher, der jedoch über das Tor geht.

24 Zum dritten Mal Bellarabi! Weghorst rennt sich an den Trainerbänken fest und die Werkself darf kontern. An der Strafraum-Grenze flankt Aránguiz aus dem Stand (!) nach links, wo Bellarabi einen gewagten Volley aus schwierigem Winkel probiert. Auch dieser Versuch ist nicht schlecht und driftet abermals hauchzart rechts vorbei.

24 Neuhaus nimmt Maß! Der Ex-Düsseldorfer spielt im linken Halbraum einen Doppelpass mit Strobl und zieht aus gut 18 Metern mit dem rechten Fuß ab. Das Spielgerät rauscht recht deutlich über den linken Winkel hinweg.

24 Tooor für Borussia Dortmund, 1:0 durch Achraf Hakimi

Das war eine Frage der Zeit! In den letzten Minuten wurde der Druck des BVB immer größer. Auf links unternimmt Madrid-Leihgabe Achraf Hakimi einen einfachen Doppelpass mit Guerreiro und darf von der Sechzehnerkante abziehen. Mit rechts haut der Marokkaner die Pille elegant ins lange Eck. Esser ist ohne Chance.

23 Brosinski schiebt sich mühelos an Leibold vorbei, will dann Quaison mit einem Flachpass im Strafraum bedienen. Petrák hat aufgepasst und macht den Passweg zu.

22 Wie verpackt der SC Freiburg diesen mehr als unnötigen Gegentreffer? Auf den ersten Blick zeigen sich die Breisgauer unbeeindruckt.

22 Ginter spielt aus dem Mittelfeld einen präzisen langen Ball an die zentrale Strafraumkante. Nur der aufmerksame Torhüter Kobel, der seine Linie rechtzeitig verlassen hat, verhindert eine hervorragende Situation für Pléa. Er pflückt das Leder vor dem Franzosen aus der Luft.

23 Pfostenkracher BVB! Es gibt die nächste Topchance für die Hausherren. Diesmal ist es es Piszczek, der kurz vor dem Sechezehner präzise auf Marco Reus durchsteckt. Der Kapitän darf wieder alleine vor Esser abschließen und schickt den Ball anden rechten Außenpfosten.

21 Auch Hrádecký bekommt einen Trainingsball. Arnold ist beim VfL der Mann für den ruhenden Ball und übernimmt einen Freistoß aus rechten 35 Metern. Die nachfolgende Freistoß-Flanke hat kein Ziel und verendet in den Armen von Keeper Hrádecký.

20 Aus 19 Metern kommt Gbamin zum Abschluss, er bleibt an Behrens hängen. Dann fliegt das Leder in die Höhe, Quaison setzt zum Fallrückzieher an. Sein Kunstschuss landet über dem Querbalken, Mathenia winkt frühzeitig ab.

20 Reus! Der muss sitzen! Bakalorz leistet sich wenige Meter vor dem eigenen Strafraum einen folgenschweren Stockfehler. Über Götze wird der Ball auf Reus durchgesteckt, der gegen den herausstürmenden Esser die Picke statt die Innenseite wählt und das Leder über den Kasten setzt.

20 Sancho in die dritte Etage! Der quirrlige Engländer kommt auf halblinks aus 18 Metern zum Abschluss, nagelt den Ball aber nur auf die Tribüne.

19 Für den neutralen Zuschauer ist dieses Bundesliga-Match bislang beste Unterhaltung. Beide Teams suchen den Weg nach vorn und gehen mit ihrer offensiven Spielausrichtung auch Risiko ein. Bayer macht dabei den etwas besseren Eindruck und steht im eigenen Sechzehner geschlossener.

19 Traoré mit der Riesenchance! Nach einem hohen Ball von der linken Außenbahn kann der Nationalspieler Guineas mit einem Haken auf der rechten Sechzehnerseite Hinteregger und Stafylidis aussteigen lassen. Er hat aus sieben Metern freie Schussbahn, produziert aber nur einen unplatzierten Versuch. Kobel wehrt diesen nach vorne ab; Traorés Nachschussversuch aus Rücklage fliegt über das Gästetor.

18 Das Baum-Team hat mittlerweile nicht nur einen besseren Zugriff im Mittelfeld, sondern hält das Leder auch etwas länger in den eigenen Reihen. Das torlose Unentschieden ist daher nicht unter Dauerbeschuss; Mönchengladbach muss dazu noch etwas mehr Tempo machen.

19 Tooor für 1899 Hoffenheim, 0:1 durch Joelinton

Auch einen Monat nach Weihnachten werden noch Geschenke verteilt! Gulde spielt den Ball zurück, doch weil das Leder nicht in den Fuß kommt, denkt Heintz, der Ball sei für Keeper Schwolow. Falsch gedacht! Joelinton spritzt dazwischen, schlägt noch einen Haken und versenkt eiskalt!

18 Im letzten Moment geklärt! Kramaric sieht Szalai und versucht es mit einem Heber über die Abwehr. Im letzten Moment kann Stenzel den Pass noch abfangen, ansonsten wäre es eng geworden.

18 Dortmund drückt weiter auf den Führungstreffer. Der BVB ist inzwischen klar feldüberlegen und tonangebend. Nach einem Foul an Sancho gibts den nächsten Freistoß auf der halbrechten Seite, der aber wirkungslos versandet.

18 Schussversuch aus der zweiten Reihe, Matheus Pereira schließt aus vollem Lauf ab. Er schickt die Murmel auf die Tribüne.

17 Und jetzt der VfL! Steffen leitet die Kugel im Rückraum mit einem Sahnepasse zu Mehmedi weiter, der am rechten Strafraum-Eck marschieren kann. Tah kommt nicht mehr hinterher und Mehmedi knallt die Kugel links vorbei! Viel fehlt da auch nicht...

17 Ein langer Ball soll es richten: Leibold schlägt das Spielgerät auf das linke Strafraumeck, Zreľák kommt nur noch mit der Fußspitze dran. Dann packt Müller zu.

16 Götze vertendelt die nächste gute Möglichkeit. Reus setzt sich mit einer einfachen Körpertäuschung im Mittelfeld durch und sprintet in Richtung Strafraum. Kurz vor dem Sechzehner leitet er den Ball zum ehemaligen Münchener, dessen Doppelpassversuch misslingt.

14 Einer für Casteels! Brandt schnappt sich einen Freistoß aus fernen 40 Metern und zeigt seinen Mitspielern eine weite Bogenlampe an. Die Hereingabe eiert ohne Schnitt in den Fünfer und wird dort zur Trainingsaufgabe für Casteels.

15 Die Partie flacht etwas ab. Die beiden Mannschaften pressen hoch und zwingen ihren Gegner damit zu unkotrollierten Bällen. Aktuell leidet darunter der Spielfluß.

16 Traoré findet Pléa! Der Ex-Augsburger flankt vom rechten Flügel mit dem rechten Innenrist hoch vor den zweiten Pfosten. Dort kommt der Franzose zwar mit der Stirn an den Ball, verleiht ihm auch wegen der engen Bewachung durch Danso kaum Druck. Kobel nimmt ihn sicher auf.

16 Auch nach dem 1:0 befindet sich der Ball zumeist im Besitz der Mainzer. Nürnberg produziert hier zu viele Fehlpässe, sobald die Kugel mal erobert ist.

15 Die Fuggerstädter schalten erstmals schnell um und erarbeiten sich dadurch eine Überzahlsituation. Hahns Flanke vom rechten Flügel vor den langen Pfosten ist jedoch zu ungenau und wird von Sommer vor Finnbogason aus der Luft gepflückt.

14 Nach einem abgeblockten Freistoß aus dem Zentrum gibts den ersten Eckball für die Schwarz-Gelben. Guerreiro steht zur Ausfürhung parat, zirkelt das Leder aber nur auf den Kopf eines 96ers.

12 Starker Einsatz von Roussillon! Der Franzose ist auf der linken Seitenlinie nicht klein zu kriegen und gibt einen Zweikampf gegen Lars Bender einfach nicht auf. Im Zentrum hilft Sven Bender seinem Bruder und klärt zur Ecke. Diese bleibt ereignislos.

13 Der BVB erhöht die Schlagzahl. Die Hausherren drücken in dieser Phase merklich aufs Tempo und präsentieren speziell in Person von Sancho und Hakimi immer wieder schnelle Vorstöße auf außen.

12 Erstmals können sich die Gäste für kurze Zeit in der gegnerischen Hälfte festsetzen. Die Hereingaben aus dem Halbfeld bleiben jedoch ohne Gefahr.

12 Tooor für 1. FSV Mainz 05, 1:0 durch Daniel Brosinski

Brosinski übernimmt und trifft! Der Rechtsverteidiger wartet zunächst ab, bis Mathenia in die linke Ecke abtaucht. Dann schiebt er die Kugel flach in die Mitte des Kastens.

11 Im Ansatz vielversprechend! Sancho und Reus kombinieren sich über links in den Sechzehner, wo am Ende Götze die Pille gegen einen Hannoveraner Abwehrspieler verliert.

12 Khedira bewirbt sich für eine frühe Gelbe Karte, als er Stindl ohne Chance auf den Ball im Mittelfeld von hinten in die Beine tritt. Referee Osmers entscheidet sich wegen einer ansonsten fairen Anfangsphase gegen eine erste Verwarnung.

9 Hauchzart vorbei, wieder Bellarabi! Leverkusen übernimmt in der VW-Arena das Kommando und begeistert nun mit einem perfekten Seitenwechsel. Bailey flankt von der rechten Eckfahne diagonal durch den Strafraum und bugsiert Bellarabi das Leder exakt auf den Fuß. Der Bayer-Aktivposten visiert die lange Ecke an und zwirbelt den Ball knapp am Alu vorbei!

11 Elfmeter für Mainz! Aarón zieht von der linken Seite nach innen, Behrens lässt sein Bein stehen. Klare Entscheidung!

10 Gelbe Karte für Achraf Hakimi (Borussia Dortmund)



9 ...Der Standard bleibt ohne Folgen. Stattdessen stürmen die Hannoveraner nach vorne, wo sich Hakimi gegen Weydandt nur in Form eines Fouls zu helfen weiß. Manuel Gräfe zückt die frühe Gelbe Karte für den BVB-Außenverteidiger.

10 Augsburg trägt aktiv noch nicht viel bei an diesem 19. Spieltag. Der Gast hat es bisher kaum sauber über die Mittellinie geschafft, ist fast ausschließlich in der Arbeit gegen den Ball gefordert.

9 Freiburg bleibt das bessere Team. Nach einem langen Ball von Schwolow verschätzt sich Hübner und macht den Weg frei für Höler, der das Leder aber nur noch im Fallen erwischt und seinen Schuss nicht richtig kontrollieren kann.

8 Sancho tankt sich auf rechts durch und schickt die Pille flach in den Strafraum. Dort steht kein Abnehmer parat, aber der Dortmunder Flügelflitzer bekommt den Freistoß auf Außen zugesprochen...

9 Jetzt auch mal die Gäste, von der rechten Seite rollt ein Steilpass in die Spitze. Adam Zreľák entwischt zwar seinen Verfolgern, 05-Keeper Florian Müller ist aber zuerst am Ball.

7 Wenn die beiden Teams so weitermachen, wird es auch heute definitiv kein 0:0 geben. Wolfsburg und Leverkusen schalten immer wieder blitzschnell um und offenbaren dann aber auch Lücken in der Abwehr.

8 Die Schmerzen scheinen abgeschüttelt zu sein, Daniel Brosinski schlägt eine scharfe Flanke von der rechten Seite. Ewerton ist auf dem Posten.

7 Der Tabellen-17. zeichnet sich in dieser Anfangsphase durch ein extrem hohes Pressing aus, das den Dortmundern kaum Zeit zum Handeln erlaubt. Allerdings ist ein solches Spiel konteranfällig. Noch kann der BVB daraus keinen Profit schlagen.

7 Traoré zieht nach einem Anspiel von Neuhaus vom rechten Strafraumeck nach innen und visiert aus gut 17 Metern mit dem linken Fuß die flache kurze Ecke an. Kobel ist schnell unten und begräbt den eher langsamen Schuss problemlos unter sich.

6 Autsch! Bell und Brosinski setzen zum vereinsinternen Pressschlag an, der Kapitän trifft seinen Abwehrkameraden mit voller Wucht am Fuß. Daraufhin muss Brosinski behandelt werden.

5 Die Fans im ehemaligen Westfalenstadion erleben einen temporeichen Auftakt beider Teams. Auch der BVB schiebt nach vorne an und setzt Delaney im Sechzehner ein. Der Däne nickt die Pille nur in die Arme von Michael Esser.

5 Die ersten Minuten gehören weiterhin den Breisgauern, die vor heimischem Publikum die sichtbare Verunsicherung der Gäste ausnutzen wollen. Ein Freistoß aus dem Halbfeld ist nun aber leichte Beute für Baumann.

5 Bellarabi drückt die Kugel gegen das Lattenkreuz! Wolfsburg arbeitet nicht zwingend genug nach hinten und schenkt Bellarabi am linken Sechzehner-Rand enorm viel Freiraum. Der Bayer-Angreifer tanzt Knoche aus, legt sich den Ball auf den anderen Fuß und schlenzt das Spielgerät mittig gegen das Lattenkreuz! Ordentlich was los in Wolfsburg!

2 Auch bei der folgenden Ecke wirds gefährlich, weil Anton frei zum Abschluss im hinteren Teil des Strafraums kommt. Der Ball rauscht aber nur über den Kasten.

4 Auch der zweite Eckstoß der Hausherren wird geklärt, aus dem Rückraum kann Pierre Malong abschließen. Er bleibt zunächst hängen, erhält aber den Abpraller zurück. Sein zweiter Versuch landet dann deutlich über dem Kasten.

5 Manuel Baum stellt nach der 1:2-Heimpleite gegen Fortuna Düsseldorf ebenfalls zweimal um. Kostas Stafylidis und Rani Khedira ersetzen Raphael Framberger (Kreuzbandriss) und Michael Gregoritsch (Bank).

3 Die nächste Angriffswelle á la VfL! Erneut geht es über den rechten Flügel, wieder fehlt nicht viel. Steffen sprintet ins Solo und legt ideal für Weghorst quer. Der Niederländer grätscht jedoch daneben und befindet sich zudem im Abseits.

3 Dieter Hecking hat im Vergleich zum 1:0-Auswärtssieg bei Bayer Leverkusen zwei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Denis Zakaria (Bank) und Thorgan Hazard (Bluterguss in der Wade) beginnen Florian Neuhaus und Ibrahima Traoré.

2 Und die erste Chance geht an den SC Freiburg. Gleich zwei Mal können die Hoffenheimer zuvor den Ball nicht klären. Am Ende ist es Vogt, der den Schuss von Höler so abblockt, dass die Gefahr schnell bereinigt ist.

2 Erste Ecke der Partie, Öztunalis Hereingabe wird zunächst von Margreitter bereinigt. Das Leder kommt dank Gbamin wieder in den Strafraum, ein Mainzer steht allerdings nicht in Abschlussposition.

2 Die Wölfe wollen es wissen! Nur Sekunden nach dem Kickoff schnappen sich die Gastgeber den Ball und treiben ihn mit Volldampf in die gegnerische Zone. Mehmedi und William schaffen auf der rechten Seite eine Menge Raum und kommen um ein Haar zum Torschuss!

2 Kobel rettet nach 70 Sekunden in höchster Not! Nach Steilpass von Hofmann kommt Wendt über links hinter die gegnerische Abwehrkette und spielt von der Grundlinie flach an die Fünferkante. Augsburgs Schlussmann rettet vor dem einschussbereiten Stindl mit der linken Hand.

2 Weydandt! Die Gäste haben sich etwas vorgenommen. Keine zwei Minuten sind gespielt und Bürki muss die erste Glanzparade auspacken. Von der rechten Seite fliegt die Pille ins Zentrum, wo Weydandt mit dem Kopf zum Ball geht und den Dortmunder Schlussmann zum Reflex im rechten Eck zwingt.

1 Und damit rein in diese Partie! Schiri Gräfe gibt die Kugel frei und eröffnet die Begegnung des Spitzenreiters Borussia Dortmund gegen den Tabellen-17. Hannover 96.

1 Abfahrt! Bayer Leverkusen begibt sich in den Mittelkreise und eröffnet die Partie mit dem Anstoß. Die Hausherren tragen ihr Heimtrikot, die Werkself setzt auf blaue Shirts.

1 Auf geht's! Bibiana Steinhaus pfeift die Partie an, die Freiburg in Rot und Schwarz anstößt. Die Gäste aus Hoffenheim agieren heute in weißen Jerseys.

1 Mönchengladbach gegen Augsburg – auf geht's im Borussia-Park!

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Der Ball rollt! Mainz hat in roten Trikots angestoßen, Nürnberg ist in Schwarz unterwegs.

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Lars Stindl gewinnt die Seitenwahl geegn seinen Kapitänskollegen Daniel Baier. Damit stoßen die Hausherren Gäste an.

Ein richtiger Hingucker! Die Wölfe-Fans präsentierten eine riesige Choreo und schmücken die Fankurve mit einem überdimensionalen VfL-Logo!

Vor etwa 42000 Zuschauern betreten die 22 Hauptdarsteller den Rasen.

Die beiden Mannschaften kommen auf den Rasen. Auch bei kalten Temperaturen ist die Stimmung im Signal-Iduna Park wieder einmal fantastisch. Gleich geht's los!

Da sind die Helden! Beide Teams betreten den Rasen und werden dabei von Schiedsrichter Felix Zwayer angeführt.

Gleich geht's los! Die Spieler warten bereits im Tunnel und die Fans singen sich schon warm.

Schiedsrichter der Partie ist Bastian Dankert. Ein gutes Omen für die Gäste? Immerhin pfiff der 38-Jährige am 4. Spieltag eines der beiden siegreichen Spiele des Clubs (2:0 gegen Hannover). An den Seitenlinien assistieren René Rohde und Markus Häcker, vierter Offizieller ist Marcel Pelgrim. Sollte der Videobeweis eingesetzt werden, sind Marco Fritz und sein Assistent Pascal Müller verantwortlich.

Was letzte Woche verloren ging, soll heute nachgeholt werden: "Wenn wir so eine Leistung erneut abrufen, bin ich mir sicher, dass wir in Wolfsburg drei Punkte holen", hofft Kai Havertz. Macht Bayer Boden gut oder setzen sich die Grün-Weißen ab?

Die bisherigen 20 Duelle zwischen den beiden Mannschaften versprechen Spannung. Sechs Mal gewann Freiburg, fünf Mal Hoffenheim. In gleich neun Spielen trennte man sich Remis, was ob der Hoffenheimer Geschichte dieser Saison auch heute kein unwahrscheinliches Ergebnis zu sein scheint.

Gegen die Fohlen setzten die Bayer-Kicker den Matchplan des neuen Trainers rasch um und akklimatisierten sich schnell mit der neuen Spielausrichtung, einzig das Erfolgserlebnis blieb aus. "Das Ergebnis bringt uns nicht weiter. Aber für uns als Team war es wichtig, dass wir das, was der Coach will, zu 100 Prozent spielen können", sagt Stürmer Kevin Volland.

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Manuel Gräfe. Der 45-jährige Sportwissenschaftler aus Berlin absolviert heute sein 249. Bundesligaspiel und wird dabei tatkräftig von seinen beiden Assistenten Benedikt Kempkes und Mike Pickel unterstützt.

Die Bundesligabilanz dieser Paarung spricht eindeutig für die Mainzer. Achtmal siegte der FSV gegen den FCN, Nürnberg konnte nur vier Spiele für sich entscheiden. Fünf Begegnungen endeten Remis. Besonders stark sind die Rheinhessen vor eigenem Publikum: Sieben der acht Siege wurden daheim gefeiert.

Mit der Regeldurchsetzung des 16. Bundesligavergleichs zwischen Vitus- und Fuggerstädtern wurde ein Unparteiischengespann beauftragt, das von Harm Osmers angeführt wird. Der 33-Jährige vertritt den SV Baden aus dem Niedersächsischen Fußball-Verband, arbeitet hauptberuflich als Investitionscontroller und ist zur Saison 2016/2017 in die höchste deutsche Spielklasse aufgestiegen. Bei seinem 29. Bundesligaeinsatz wird er an den Seitenlinien von Thomas Gorniak und Sascha Thielert unterstützt; als Vierter Offizieller verdingt sich Patrick Alt.

Genauso offensiv und ebenfalls ein Fan vom 4-3-3 ist Peter Bosz, der neue Trainer von Bayer 04 Leverkusen. Der Niederländer feierte am 18. Spieltag sein Bundesliga-Comeback und erlitt beim Debüt für Bayer eine vermeidbare 0:1-Niederlage im Derby gegen Gladbach.

Michael Köllner erwartet heute einen technisch starken Gegner, der mit mit flottem Umschaltspiel glänzt. "Das ist eine sehr eingespielte Mannschaft. Wir müssen das Spiel der Mainzer im Zentrum zum Erliegen bringen", sagt Nürnbergs Trainer. Gleichzeitig muss man selbst den Angriff suchen, schließlich stehen die Franken zunehmend unter Zugzwang. Der letzte Ligaerfolg wurde im September gefeiert, dabei setzte man sich mit 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf (6. Spieltag) durch. "Mich stimmt zuversichtlich, dass der Geist des Teams intakt ist. Wir fahren nach Mainz, um dort zu punkten", stellt Köllner klar.

"Wir wollen den Gladbachern ihren Spielwitz nehmen und uns wieder auf unsere Stärken besinnen. Wir können durchaus etwas mitnehmen, auch wenn wir eher in der Rolle des Außenseiters sind", weiß Manuel Baum, dass ein Ende der Negativspirale ausgerechnet in Mönchengladbach wohl nur schwierig umzusetzen sein wird. Im Gegensatz zum ersten Saisonduell mit den Fohlen, als das Remis für die Rot-Grün-Weißen wegen klarer Chancenvorteile nicht zufriedenstellend war, würde ein einfacher Punktgewinn heute sicherlich als Erfolg gewertet werden.

Auf Seiten der Hoffenheimer versucht Julian Nagelsmann mehr Durschlagskraft ins Team zu bringen. Mit Szalai bringt der Übungsleiter einen echten Stoßstürmer für Belfodil. Zudem ist Geiger für Posch und Grillitsch für Bittencourt mit von der Partie.

Letztere stehen bei 96 heute erneut in der Startaufstellung. Insgesamt wechselt Trainer Breitenreiter auf vier Positionen. Für Oliver Sorg, Walace, Pirmin Schwegler und Bobby Wood rücken Matthias Ostrzolek, Iver Fossum, Marvin Bakalorz und Noah-Joel Sarenren Bazee neu ins Team. Bei den Gastgebern bleibt bis auf den erwähnten Wechsel Reus für Philipp alles beim Alten.

In der heutigen Aufstellung sucht man vergeblich nach dem Namen Vincenzo Grifo. Dem Rückkehrer verwehrt eine Klausel jedoch das Heimdebüt am heutigen Tag, denn bei seinem Wechsel vom heutigen Gegner wurde festgelegt, dass Grifo in diesem Spiel nicht antritt. Ein rechtlicher Graubereich, aber nun mal Fakt. Nils Petersen steht dafür heute wieder in der Startelf und soll an der Seite von Luca Höler für Gefahr sorgen.

Den Start in das neue Kalenderjahr hat die Mannschaft von Trainer Manuel Baum am letzten Samstag gegen Fortuna Düsseldorf in den Sand gesetzt. Dem Aufsteiger aus dem Rheinland, der noch am zweiten Advent vier Punkte hinter den Fuggerstädtern lag, unterlag Augsburg in der heimischen WWK Arena mit 1:2. Den negativen Spielstand, der aus einem Kopfballtor in der 45. Minute resultierte, konnte durch Schmids direkt verwandelten Freistoß zwar egalisiert werden (64.); mutigere Gäste tüteten jedoch in Minute 89 den nicht unverdienten Auswärtssieg ein.

Besonders gute Erinnerungen an Leverkusen hat Stürmer Wout Weghorst, der in der Vorrunde beim 3:1-Auswärtssieg in Leverkusen seinen ersten Bundesliga-Treffer erzielte. Durch den Ausfall von Daniel Ginczek ist der VfL-Toptorschütze (sechs Tore) momentan die einzige Sturmspitze des grün-weißen 4-3-3-Systems.

"Wir wissen, dass wir auf einem guten Weg sind", zeigt sich Sandro Schwarz mit den bisherigen Leistungen seiner Truppe zufrieden. "Aber wir beschäftigen uns nicht damit, wie die Tabellenkonstellation ist." Vielmehr will man von Woche zu Woche denken, die Heimspiele nehmen dabei eine besondere Rolle ein. "Die Leute da draußen sollen sehen, dass wir alles daran setzen, die Punkte in Mainz zu behalten."

Vor dem Duell mit dem Herbstmeister gibt sich der 45-jährige Coach trotzdem kämpferisch: "Mit einer Leistung wie aus dem Hinspiel haben wir durchaus Chancen, für eine große Überraschung zu sorgen." Tatsächlich hatten die 96er dem BVB beim 0:0 am zweiten Spieltag als nur eines von vier Teams in der Hinrunde Punkte abluchsen können. Allerdings war die Ausgangslage damals noch eine ganz andere. Helfen sollen den Hannoveranern in der Rückrunde vor allem zwei neue und altes bekanntes Gesicht. Während Stürmer Jonathas vorzeitig von seiner Leihe für Corinthians zurückbeordert wurde, sicherte man sich mit den geliehenen Nicolai Müller (Frankfurt) und Kevin Akpoguma (Hoffenheim) zwei weitere Spieler mit Bundesliga-Erfahrung.

Die 96er dürften sich geehrt fühlen, dass ihnen trotz der überschaubaren Ergebnisse in den vergangenen Wochen und Monaten so viel Respekt gezollt wird. Immerhin sind die Zahlen nicht sonderlich berauschend: Mit elf Punkten aus 18 Spielen hat man bereits jetzt vier Zähler Abstand auf das rettende Ufer. Das größte Problem stellt dabei aktuell die Offensive dar. In den letzten sieben Partien konnten die Rothosen nur drei Treffer erzielen. Auf der anderen Seite kassierte man allerdings 14 Gegentore. Ein Turnaround scheint bitter nötig zu sein. Ob dieser noch unter Trainer André Breitenreiter gelingt, darf allerdings ernsthaft angezweifelt werden.

Der FC Augsburg hat in seinem achten Jahr in der Bundesliga schwierige Monate vor sich, sollte die seit Mitte der Hinrunde andauernde Krise nicht ein baldiges Ende finden. Seit dem 2:1-Auswärtserfolg bei Hannover 96 am 27. Oktober haben die Fuggerstädter in neun Begegnungen nur noch drei Unentschieden geholt und sind aus den unteren einstelligen Tabellenregionen auf den 15. Platz abgerutscht. Aktuell profitiert der FCA noch davon, dass mit Stuttgart, Hannover und Nürnberg drei andere Klubs einen noch schwächeren ersten Saisonabschnitt absolviert haben.

Zufriedenheit ist bei 1899 Hoffenheim in den vergangenen Monaten eine Seltenheit gewesen. Die Gäste sind seit sieben Bundesligaspielen sieglos, nach sechs Unentschieden gab es zum Rückrundenstart gegen die Bayern ein 1:3. Zu wenig für die ambitionierten Kraichgauer, die im Vorjahr noch auf Platz Drei landeten. Bei einer Niederlage am heutigen Tag könnte der Rückstand auf das Internationale Geschäft bereits auf sechs Punkte anwachsen.

Die Hausherren haben sich bereits einen kleinen Vorsprung auf die Abstiegsplätze rausgespielt, man schielt eher in Richtung Europapokal. Nur vier Punkte trennen die Mainzer vom Tabellensechsten aus Wolfsburg. Für Nürnberg geht es in der Rückrunde um das blanke Überleben, der Club ist als Schlusslicht auf jeden Zähler angewiesen. Auf den Relegationsplatz (VfB Stuttgart) sind es derzeit drei Punkte Rückstand, zum rettenden Ufer (FC Augsburg) vier.

"Bei eigenem Ballbesitz war ich nicht zufrieden, weil wir die Bälle zu schnell verloren haben. Das müssen wir am Samstag besser machen, uns in den Eins-gegen-Eins-Situationen und direkten Zweikämpfen anders verhalten und die Bälle besser behaupten. Wir sind nach wie vor in der Findungsphase, wollen den Auswärtssieg bei Bayer aber unbedingt mit drei Punkten vergolden", unterstreicht Dieter Hecking, dass sein Team vor sieben Tagen in Leverkusen in der aktiven Spielgestaltung noch viel Luft nach oben hatte und dass heute andere Qualitäten gefragt sind.

Sportdirektor Michael Zorc mahnt gegen den Vorletzten im Tableau trotzdem zur Vorsicht: "Ich kann nur davor warnen, dass die drei Punkte gedanklich schon eingesackt sind. Wir brauchen die gleiche Konzentration, wie wir sie in Leipzig auch hatten! Die Hannoveraner stehen nicht gut in der Tabelle und stehen unter Druck. Deshalb werden sie kämpferisch alles mit auf den Platz bringen." Auch Trainer Favre schlägt in dieselbe Kerbe: "Hannover hat das letzte Spiel verloren, ja, aber ich habe auch Spiele gesehen, in denen sie sehr gut gespielt haben. Zum Beispiel haben sie 1:1 in Freiburg gespielt, wo sie viel mehr Torchancen hatten. Dabei hatte Freiburg zwei Wochen vorher 3:0 gegen Leipzig gewonnen und auch 2:0 gegen Gladbach. Das sagt alles."

Für den BVB hingegen läuft die erste Saison unter Trainer Lucien Favre bislang wie geschnitten Brot. Nach 18 Spielen steht weiterhin erst eine Niederlage zu Buche. In der Tabelle hält die Borussia damit hartnäckig den Sechs-Punkte-Vorsprung auf die Münchener Bayern. Zusätzlich steht man in der Champions League im Achtelfinale und ist auch im DFB-Pokal dank zweier Siege nach Verlängerung noch mit von der Partie. Gegen Kellerkind Hannover wollen die Schwarz-Gelben heute den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft machen und den Verfolgern gegenüber weiterhin keine Schwäche zeigen. Mithelfen kann dabei wieder Kapitän Marco Reus, der nach Verletzung zurück ist und für Maximilian Philipp in die Startelf rückt.

"Das wird ein sehr spannendes Spiel. Ich bin mir sicher, dass es aufgrund der Ausrichtung beider Mannschaften ein sehr intensives Duell wird", meint VfL-Coach Bruno Labbadia, der Gegner Leverkusen vor zehn Jahren coachte. Mit dem VfL will peilt Labbadia heute den ersten Pflichtspielsieg im Jahr 2019 an. Beim Rückrunden-Auftakt auf Schalke präsentierten sich die Wolfsburger lange Zeit stark, verloren nach einer 1:0-Führung am Ende aber doch noch unglücklich mit 1:2.

Auch wenn für den SC Freiburg aktuell nur Platz 13 herausspringt, ist man im Breisgau mit der bisherigen Saison nicht unzufrieden. Mit 21 Zählern steht man sieben Punkte vor dem Relegationsplatz und hat damit ein ordentliches Polster für die Mission Klassenerhalt aufbauen können. Aus der Winterpause kehrte man allerdings mit einer deutlichen Niederlage zurück. Beim 1:3 in Frankfurt hatte man gerade in der ersten Hälfte große Probleme in der Hintermannschaft ausmachen können.

Nachdem die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking trotz der in der Gesamtschau erfolgreichen Hinrunde wie vor Weihnachten in Leipzig, Hoffenheim und Dortmund auch in Leverkusen sehr zurückhaltend aufgetreten war, möchte sie heute im heimischen Borussia-Park wieder ein offensives Feuerwerk abbrennen: Im ersten Saisonabschnitt gewann sie all ihre acht Heimpartien, schoss dabei 23 Tore und ließ nur drei Gegentreffer zu. Sollte gegen den FCA der saisonübergreifend zwölfte Heimdreier in Serie gelingen, könnte der Vorsprung auf Platz vier auf acht Punkte anwachsen.

Die Fohlenelf, die durch zwei Niederlagen im Dezember mit einem leichten Negativtrend in die Winterpause gegangen war und nicht das vielversprechendste Trainingslager absolviert hatte, meldete sich am vergangenen Samstag mit einem 1:0-Auswärtssieg bei Bayer Leverkusen zurück. Nach dem Seitenwechsel geriet der Kasten des Torhüters Sommer stark unter Beschuss, doch mit einer ordentlichen Portion Glück konnte die aus einem Pléa-Treffer (37.) resultierende knappe Führung über die Zeit gerettet werden.

Zum Rückrundenauftakt feierten die Mainzer einen 3:2-Auswärtserfolg in Stuttgart. Scheinbar sah Trainer Sandro Schwarz dabei die Leistung, die er von seiner Mannschaft erwartet: Er schickt heute exakt die Elf auf den Rasen, die den Dreier eintütete. Anders sieht es beim 1. FC Nürnberg aus: Nach einer 1:3-Heimpleite gegen Hertha BSC gibt es Handlungsbedarf, Coach Michael Köllner nimmt zwei Wechsel vor. Federico Palacios-Martínez ersetzt Eduard Löwen (Bank), Adam Zreľák übernimmt für Mikael Ishak (Bank) im Sturmzentrum.

Mit Blick auf die Tabelle dürfte das heute eine klare Angelegenheit werden. Die Ausgangslage könnte kaum unterschiedlicher sein. Mit Dortmund vs. Hannover trifft heute der Spitzenreiter auf den Tabellen-17. Während bei den Schwarz-Gelben alles in Butter zu sein scheint und auch der Rückrundenstart mit dem schweren Spiel gegen Leipzig (1:0-Sieg) gelang, herrscht bei den 96ern Krisenstimmung. Die Rothosen sind seit sieben Spielen ohne Sieg und verpatzten auch den Start in die zweite Saisonhälfte mit einem 0:1 gegen Bremen am vergangenen Wochenende. Für Trainer Breitenreiter ist der Stuhl seitdem merklich angesägt. Mit Effenberg und Magath wurde unter der Woche bereits über potenzielle Nachfolger diskutiert.

Hallo und herzlich willkommen zum 19. Spieltag der Fussball-Bundesliga. Der heutige Samstag hält unter anderem die Partie zwischen dem SC Freiburg und 1899 Hoffenheim bereit. Wie gewohnt rollt der Ball ab 15:30 Uhr

Ein herzliches Willkommen an alle Fußballfreunde zum 19. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Der Herbstmeister fordert den Abstiegskandidaten. Ab 15:30 Uhr empfängt Borussia Dortmund Hannover 96 vor heimischer Kulisse. Wir freuen uns auf eine spannende Partie!

Das heutige Match zwischen dem VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen verspricht spannende 90 Minuten. Beide Teams starteten - trotz guter Leistung - mit einer Niederlage in die Rückrunde und wollen heute unbedingt Zählbares mitnehmen. In den bisherigen 43 Duellen zwischen dem VfL und Bayer gab zudem nicht ein einziges 0:0.

Das Toptrio der Bundesliga, das sich nach dem ersten Spieltag der Rückrunde etwas vom Rest abgesetzt hat, bekommt es an diesem letzten Wochenende im Januar vor jeweils heimischer Kulisse mit Teams aus dem Tabellenkeller zu tun: Während Tabellenführer Borussia Dortmund mit Hannover 96 und der FC Bayern München mit dem VfB Stuttgart Klubs empfängt, die auf (potentiellen) Abstiegsrängen stehen, misst der Dritte Borussia Mönchengladbach die Kräfte mit dem FC Augsburg, der knapp über dem Strich platziert ist.

Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Im ersten Heimspiel der Rückrunde möchte Borussia Mönchengladbach seine Siegesserie im eigenen Stadion ausbauen. Zu Gast in der Hennes-Weisweiler-Alle ist der FC Augsburg, der seit Ende Oktober kein Pflichtspiel mehr gewonnen hat.

Guten Tag und herzlich willkommen zur Bundesliga! Um 15:30 Uhr gastiert Bayer Leverkusen beim VfL Wolfsburg in der VW-Arena. Ein Spiel mit Tor-Garantie: Zwischen dem VfL und Bayer gab es noch nie ein 0:0.

Herzlich willkommen zum 19. Spieltag der Bundesliga! Heute Nachmittag empfängt der 1. FSV Mainz 05 den 1. FC Nürnberg. Anstoß ist um 15:30 Uhr.

90 Fazit:

Es bleibt beim 2:2 Unentschieden. Hertha BSC Berlin und Schalke 04 teilen zum Start dieses 19. Spieltags die Punkte und beenden eine kampfintensive und bisweilen wilde Partie mit einem verdienten Remis. Alle vier Tore fielen heute in der ersten Hälfte, drei davon in den letzten Minuten vor der Pause. Während für die Schalker Yevhen Konoplyanka (17.) und Mark Uth (44.) erfolgreich waren, netzten bei den Berlinern Liverpool-Leihgabe Marko Grujić (39.) und Altstar Vedad Ibišević (45.+4). Im zweiten Durchgang wechselten sich beide Teams mit den Chancen ab. Die Mehrzahl der Hochkaräter gingen allerdings auf das Konto von Schalke, die in Person von Suat Serdar (52. + 70.) und Steven Skrzybski (73.) gleich drei Topgelegenheiten liegen ließen. Auf der Gegenseite verhinderte Youngster-Keeper Aexander Nübel in der 62. Minute gegen Selke den Einschlag zum 3:2. Am Ende kann Hertha BSC mit diesem einen Punkt deutlich besser leben als Schalke 04, die damit vorerst weiter in der unteren Tabellenhälfte stecken bleiben.

90 Spielende

90 Die reguläre Spielzeit ist abgelaufen. Sorgt eines der beiden Teams noch für die Entscheidung?

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

90 Schalke will den Sieg in diesen Schlussminuten einen Tick mehr. Die Blau-Weißen übernehmen die Spielführung, auch weil sich Hertha mit den Wechseln etwas defensiver und abwartender präsentiert.

88 Sané per Kopf! Caligiuri zirkelt einen Freistoß von der linken Seite in den Sechzehner, wo der hünenhafte Abwehrmann zum Kopfball heransegelt, die Pille aber nur über die Querlatte setzt.

88 Doppelwechsel bei den Hausherren: Trainer Pál Dárdai nimmt die ausgepumpten Duda und Maier runter und bringt mit Mittelstädt und Darida zwei defensiver und stabiler eingestellte Spieler.

87 Einwechslung bei Hertha BSC -> Vladimír Darida

87 Auswechslung bei Hertha BSC -> Ondrej Duda

86 Einwechslung bei Hertha BSC -> Maximilian Mittelstädt

86 Auswechslung bei Hertha BSC -> Arne Maier

84 Kalou gegen einen, gegen zwei, gegen drei. Der eingewechselte Offensivmann tankt sich auf links durch, lässt zwei Schalker stehen und geht im Zweikampf mit dem dritten zu Boden. Das reicht nie und nimmer für einen Elfmeter.

83 Konoplyanka probierts vom linken Sechzehnereck, schickt die Pille aber nur auf die Tribüne. Da war der Schuss zum 0:1 deutlich platzierter.

82 Die letzten zehn Minuten laufen. Nach hektischen Minuten gönnen sich die Teams in dieser Phase eine kurze Verschnaufspause.

79 Da hat nicht viel gefehlt! Der heute unglaublich kombinationsfreudige Davie Selke ist in der Offensive unterwegs und steckt den Ball von rechts auf Kalou im Sechzehner durch. Der Mann von der Elfenbeinküste wird aber sofort von Abwehrturm Salif Sané abgekocht.

77 Schalkes Stürmer muss raus. Trainer Domenico Tedesco muss den dritten verletzungsbedingten Wechsel hinnehmen und bringt Youngster Ahmed Kutucu für Steven Skrzybski.

76 Einwechslung bei FC Schalke 04 -> Ahmed Kutucu

76 Auswechslung bei FC Schalke 04 -> Steven Skrzybski

75 Deutet sich hier der nächste verletzungsbedingte Wechsel bei S04 an? Gerade noch das 2:3 auf dem Fuß, liegt Steven Skrzybski nun am Boden und muss behandelt werden. Das sieht nach einer Muskelverletzung aus.

73 Jarstein ist zur Stelle! Schalke erhöht die Schlagzahl und schraubt am Führungstreffer. Skrzybski legt sich den Ball im Sechzehner auf den starken Rechten und prüft Herthas Schlussmann im linken oberen Winkel. Jarstein fährt den linken Arm aus und verhindert erneut den Einschlag.

72 Einwechslung bei Hertha BSC -> Salomon Kalou

72 Auswechslung bei Hertha BSC -> Vedad Ibišević

70 Serdar! Es gibt den nächsten Hochkaräter auf der Gegenseite und wieder ist es Suat Serdar, der die Chance liegen lässt. Skrzybski wird auf die Reise geschickt und drückt das Gaspedal nach unten. Der Pass nach innen auf den mitgelaufenen Serdar kommt einen Tick zu spät, sodass dieser kaum Zeit zum Abschluss hat und das Leder nur zentral auf den Kasten schickt. Jarstein reißt die Hände nach oben und pariert.

66 Die Partie hat wieder deutlich an Fahrt gewonnen! S04 scheinen die zugelassenen Chancen wieder aufgeweckt zu haben. Die Gelsenkirchener schieben selbst wieder mehr nach vorne. Es geht rauf und runter.

62 Nübel bewahrt Schalke vor dem Rückstand! Kaum ist eine kritische Situation vorbei, schwimmt Schalke das nächste Mal in der Abwehr. Selke wird auf links freigespielt und kann in Richtung Tor stürmen. Der Ex-Bremer schließt aufs kurze Eck ab und Schalkes Schlussmann fährt per Reflex die rechte Pranke aus. Ganz stark vom Youngster!

61 Es gibt keinen Elfmeter für die Hertha und das geht in Ordnung. Rudy bekommt das Leder aus kurzer Distanz an die rechte Hand geschlagen. Da ist keine Absicht zu erkennen.

61 Da gibts Gesprächsbedarf! Rekik versuchts infolge der Ecke artistisch und Rudy blockt den Ball ab. Die Kugel springt dem Mittelfeldmann an die Hand und Brych funkt nach Köln...

59 Gute Idee von Grujić! Die Leihgabe aus Liverpool wird rechts im Sechzehner in Szene gesetzt und probierts mit dem Querpass Richtung Rückraum. Schalkes Abwehr ist zur Stelle. Ecke!

58 Es ist ein Duell auf Augenhöhe. Beide Teams schenken sich in dieser Phase nichts und geben sich im Mittelfeld kaum Raum zum schalten und walten.

54 Auf der Gegenseite hat Nübel Schwierigkeiten nach einer Ecke und lässt die Pille infolge einer Kopfballverlängerung von Sané durch die Fänge gleiten. Zum Glück für die Gelsenkirchener steht hinter dem Keeper kein Berliner zum Kopfball parat.

52 Serdar! Schalkes Mittelfeldmann setzt sich auf der linken Seite durch und lässt Grujić in dieser Szene ganz alt aussehen. Der Deutsch-Türke zieht parallel zur Auslinie nach innen, trifft mit seinem Schuss aufs kurze Eck aber nur das Außennetz.

51 Schalkes Linksverteidiger hebelt den Ball nach innen, findet aber nur den Fuß eines Herthaners. Schalke reklamiert ein vorangegangenes angebliches Handspiel. Brych lässt zu Recht weiterlaufen.

50 Konoplyanka steckt auf links schön auf Oczipka durch, der gegen einen abblockenden Lazaro zumindest einen Eckball herausholt...

49 Beide Teams präsentieren sich zu Beginn dieses zweiten Durchgangs deutlich verhaltener als noch vor der Pause. Das Tempo ist ausbaufähig in dieser Phase.

46 Weiter geht's im Berliner Olympiastadion! Schiri Dr. Felix Brych gibt die Kugel wieder frei und eröffnet den zweiten Durchgang, den beide Teams vorerst personell unverändert angehen werden.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Mit einem turbulenten 2:2 Unentschieden gehen Berlin und Schalke in die Pause. Die Hausherren legten den besseren Start aufs Parkett, wurden jedoch von Konoplyankas Kunstschuss in der 17. Minute kalt erwischt. Es dauerte bis zur 39. Minute bis die Haupstädter wieder gefährlich vor den Schalker Kasten kamen, dann jedoch in Person von Grujić und Duda brilliant agierten. Letzterer legte mit der Hacke auf und Berlins Sechser schob den Ball kühl wie die Temperaturen in die Maschen. In den Schlussminuten schoben anschließend beide Teams das Visier nach oben, sodass erst Uth (44.) mit Links den alten Vorsprung wieder herstellte und wenig später Ibišević (45.) in der Nachspielzeit den erneuten Ausgleich besorgte. Für die zweiten 45 Minuten ist das Spiel damit unverändert offen. Aus Sicht von Schalke könnten allerdings die zwei verletzungsbedingten Wechsel aus Durchgang Eins zum Problem werden. Sowohl Schöpf als auch Stambouli mussten verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tooor für Hertha BSC, 2:2 durch Vedad Ibišević

Du kriegst die Tür nicht zu! Es gibt tatsächlich noch den Ausgleich vor der Pause! Die Berliner zeigen sich angestachelt von dem 1:2, treiben den Ball sofort wieder nach vorne und setzen sich in der Schalker Hälfte fest. Auf rechts nimmt Selke eine Flanke perfekt herunter und hebelt das Leder im zweiten Schritt butterweich ins Zentrum. Dort steht Vedad Ibišević von Sané und Nastasić ungedeckt und nickt die Pille rechts an Nübel vorbei in die Maschen.

45 Die ersten regulären 45 Minuten sind abgelaufen, doch die Nachspielzeit, die mit vier Minuten noch gering ausfällt, läuft. Passiert hier noch etwas vor der Pause?

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

44 Tooor für FC Schalke 04, 1:2 durch Mark Uth

Die direkte Antwort! Nach dem 1:1 wird das Spiel kurzzeitig wild und beide Mannschaften verlieren ihre Ordnung. Schalke nutzt das aus und geht zum zweiten Mal in Führung. Serdar schickt Oczipka auf links die Linie runter. Der ehemalige Frankfurter geht ein paar Meter und legt dann quer in den Sechzehner. Uth steht parat und fackelt nicht lange. Mit links wuchtet der Stürmer die Pille links halbhoch in den Kasten. Jarstein ist zum zweiten Mal geschlagen.

41 Gelbe Karte für Sebastian Rudy (FC Schalke 04)



41 Gelbe Karte für Davie Selke (Hertha BSC)



41 Da kochen die Gemüter über! Schalke zeigt sich erhitzt über diesen Ausgleich, scheint da eine Abseitsstellung gesehen zu haben, die Rudy und Selke aufeinander losgehen lässt. Brych regelt das Ganze diplomatisch und zeigt beiden die Gelbe Karte.

39 Tooor für Hertha BSC, 1:1 durch Marko Grujić

Kaum gescholten und schon netzen die Hauptstädter zum Ausgleich! Marko Grujić leitet den Angriff selbst mit ein, setzt Maier auf links ein, der das Leder kurz vor dem Strafraum auf den rechts miteinlaufenden Duda weiterleitet. Der Topscorer der Hausherren packt den nächsten Geniestreich aus und schickt das Leder mit der Hacke zurück nach innen, wo Grujić inzwischen durchgelaufen ist und den Ball rechts unten in die Maschen schiebt.

37 Für die Hausherren scheint das 0:1 ein echter Wirkungstreffer gewesen zu sein. Die Berliner trauen sich inzwischen zwar wieder nach vorne, werden aber kaum gefährlich. Bezeichnenderweise landet ein Freistoß aus dem Halbfeld nur in den Fängen von Nübel.

34 Ist das bitter! S04 muss zum zweiten Mal verletzungsbedingt wechseln. Auch für Stambouli geht's nichts weiter. Mit Nabil Bentaleb wird das Spiel nun eine Spur offensiver. In der Defensive stellt Tedesco mit diesem Wechsel von einer Dreier- auf eine Viererkette um.

33 Einwechslung bei FC Schalke 04 -> Nabil Bentaleb

33 Auswechslung bei FC Schalke 04 -> Benjamin Stambouli

33 Mächtiges Pfund! Schalke treibt den Ball nach der Ecke in die andere Richtung und Caligiuri hat im Mittelfeld zu viel Platz. Der Rechtsverteidiger nimmt Maß und jagt die Pille in die dritte Etage.

31 Mark Uth arbeitet auch nach hinten. Nahe der Auslinie auf der rechten Seite klärt der Stürmer der Gäste zur Ecke für die Berliner. Diese bleibt ohne Folgen.

30 Die Berliner haben sich von dem Gegentreffer inzwischen erholt und schieben wieder mehr nach vorne. Allerdings ist auch Schalke nun deutlich aktiver und unternimmt selbst die Initiative.

28 Für Schöpf gehts nicht weiter. Der Österreicher, der von Rekik vor wenigen Minuten böse auf die Socken bekam, verlässt den Rasen. Für ihn ist nun Suat Serdar mit von der Partie.

27 Einwechslung bei FC Schalke 04 -> Suat Serdar

27 Auswechslung bei FC Schalke 04 -> Alessandro Schöpf

26 Ganz frech! Der Schalker Doppeltorschütze vom vergangenen Wochenende sprintet über rechts nach vorne und sieht, dass Jarstein auf ein Abspiel ins Zentrum spekuliert. Der Deutsch-Italiener nimmt Maß aufs kurze Eck, trifft die Pille aber nicht voll. Das ist keine Aufgabe für Berlins Keeper.

24 Nach einer Ecke von der linken Seite kommt Marko Grujić im Strafraum der Schalker zum Abschluss. Der Ball fliegt durch die Beine von Sané, allerdings nur in die Arme von Schlussmann Alexander Nübel.

22 Es geht zunächst in Unterzahl weiter. Stambouli wird weiter am Spielfeldrand auf Herz und Nieren getestet, scheint gleich aber wieder auf den Rasen zu dürfen.

19 So kanns gehen! Hertha dominiert, aber Schalke trifft. Aktuell ist das Spiel erneut unterbrochen, weil Maier und Stambouli im Luftzweikampf mit den Köpfen zusammengerauscht sind. Während der Berliner bereits wieder steht, muss Schalkes Innenverteidiger noch behandelt werden.

17 Tooor für FC Schalke 04, 0:1 durch Yevhen Konoplyanka

Und plötzlich stehts hier 0:1! Aus dem Nichts geht S04 dank einer starken Einzelaktion von Yevhen Konoplyanka in Führung. Der Ukrainer wird auf links am Sechzehnereck in Szene gesetzt und drückt das Gaspedal parallel zur Strafraumkante nach unten. Der Linksaußen geht enige Meter und schlenzt die Pille dann im perfekten Bogen ins lange Eck. Jarstein fliegt, ist aber nicht lang genug.

15 Der Österreicher im Schalker Dress kann weitermachen! Angesichts des Einsteigens von Rekik scheint es fast ein Wunder, dass sich Schöpf in dieser Szene nicht mindestens ein, zwei Bänder gerissen hat.

14 Gelbe Karte für Karim Rekik (Hertha BSC)



13 Das hat ordentlich gerummst! Rekik legt sich den Ball zu weit vor und Schöpf rauscht heran. Herthas Innenverteidiger will seinen Fehler wieder gut machen, kommt jedoch zu spät und trifft den Mittelfeldmann böse am Knöchel. Schöpf knickt mit dem Knie weg und wälzt sich über den Boden. Das sah nicht gut aus!

12 Dem Selbstbewusstsein der Berliner kommt zu Gute, dass die Mannschaft von Trainer Pál Dárdai zu Hause erst eine Niederlage in dieser Saison hinnehmen musste. Zusätzlich hat Schalke auswärts in neun Spielen erst zweimal gewinnen können.

10 Den Gästen, die heute in "quietschgrün" auftreten, fällt im Spiel nach vorne bislang wenig bis gar nichts ein. Abgesehen von der Anfangsmöglichkeit durch Skrzybski war von Blau-Weiß noch nicht viel zu sehen.

6 Die Hauptstädter setzen sich erstmals etwas in der Hälfte der Gelsenkirchener fest und drücken auf den Führungstreffer. S04 spielt mit dem Feuer.

5 Wie schon gegen Wolfsburg überlässt Schalke auch der Hertha in dieser Anfangsphase die Spielführung. Die Hausherren stürmen wieder über links nach vorne, wo Selke im Sechzehner seine Mitspieler im Zentrum übersieht und nur in das Bein eines Schalker Abwehrspielers abschließt.

3 Auch Berlin nähert sich erstmals an. Nach einer nur unzureichend geklärten Hereingabe in den Sechzehner hebelt Duda die Pille zurück in den Strafraum, wo Selke auf links zwei Schritte zu spät kommt.

1 Keine zehn Sekunden sind gespielt und S04 hat die erste Chance. Der gebürtige Berliner Steven Skrzybski zündet auf links den Turbo und testet Jarstein aus knapp 14 Metern im kurzen Eck. Der Keeper der Hausherren ist zur Stelle und pariert sicher.

1 Und damit rein in diese Partie! Schiedsrichter Dr. Felix Brych gibt die Kugel frei und eröffnet die Begegnung Hertha BSC Berlin vs. FC Schalke 04.

1 Spielbeginn

Die beiden Mannschaften betreten den Rasen im Olympiastadion. Die Temperaturen sind frostig, doch die Fans der zwei Teams sind on fire und freuen sich auf eine spannende Flutlicht-Partie. Gleich geht's los!

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Dr. Felix Brych. Für den WM-Referee von 2018 ist es der 257. Einsatz in Deutschlands höchster Spielklasse. Unterstützt wird diese personifizierte Erfahrung von den beiden Assistenten Mark Borsch und Stefan Lupp.

Personell lässt Trainer Pál Dárdai erst zum zweiten Mal in dieser Saison sein Team unverändert. Wie schon beim 3:1-Sieg gegen Nürnberg setzt der ehemalige Spieler der Berliner auf Davie Selke und Vedad Ibisevic in der Spitze. Auch auf Seiten der Schalker vermeidet Coach Domenico Tedesco größere Umstellungen. Einzig eine Veränderung gibt es zu vermelden: Für den gelbgesperrten Weston McKennie rückt der nach Mandelentzündung wieder genesene Yevhen Konoplyanka in die Startelf. Im Tor steht wie schon am vergangenen Spieltag Youngster Alexander Nübel. In punkto Formation verlässt sich der S04-Trainer zu Beginn auf ein 3-5-1, so wie in der zweiten Hälfte gegen den VfL Wolfsburg. Als einzige Spitze stürmt Steven Skrzybski an vorderster Front.

Manager Michael Preetz nahm die Möglichkeit auf der gestrigen Pressekonferenz wahr, um besonders den Erfolg in der Hinrunde gegen die Schalker, als man nach satten 14 Jahren erstmals wieder in Gelsenkirchen gewinnen konnte (2:0-Sieg), nochmal hervorzuheben: "Da haben wir uns sehr drüber gefreut, das war auch wichtig für den folgenden Saisonverlauf, da bin ich von überzeugt. Insofern kann ich eins sagen, wir würden uns über einen erneuten Sieg genauso freuen wie in der Hinrunde." Die Vertragsverlängerung mit Trainer Pál Dárdai wurde unter der Woche ebenso bekannt gegeben , wie die mit seinem Sohn Palko Dárdai, der auf der Rechtsaußen-Position für die Berliner wirbelt. Entsprechend starten die Hauptstädter mit jede Menge positiver Energie in das Duell mit S04.

Letzteres dürfte auch dem Ziel der Berliner entsprechen, die mit einem 3:1-Auswärtserfolg über Kellerkind Nürnberg in die Rückrunde starteten. Als Doppeltorschütze trug sich erneut der bereits in der Hinrunde stark überzeugende Ondrej Duda in die Statistik ein. Der Zehner der Hauptstädter steht inzwischen bei neun Treffern und einer Vorlage. Die Hertha beendete mit dem Auswärtsdreier eine Sieglos-Serie von drei Spielen, mit der man sich in die Weihnachtspause verabschiedet hatte. Mit neuem Elan will die Truppe von Pál Dárdai nun vor allem an den Start in die Saison anknüpfen, als man in neun Spielen nur eine Niederlage kassierte.

Für Trainer Domenico Tedesco ist die Marschroute klar: "Wir wollen in der Rückrunde deutlich besser punkten als im ersten Saisonteil. Damit haben wir gegen Wolfsburg begonnen, das wollen wir in Berlin fortsetzen. Wir haben eine neue Dynamik und neues Selbstvertrauen, wollen unser Potenzial auf den Platz bringen – von Woche zu Woche immer mehr." Über die Tatsache, dass der Druck trotz des Sieges über Wolfsburg nur geringfügig kleiner geworden ist, ist sich der 33-Jährige Deutsch-Italiener im Klaren: "Druck haben wir in jedem Spiel. Druck ist nichts Ungewöhnliches. Denn wir wollen immer gewinnen."

Neben den ausbleibenden Ergebnissen liefen in Hinrunde und Weihnachtspause auch einige andere Dinge bei S04 schief. Neben Spielereskapaden wie namentlich von Amine Harit oder Verletzungssorgen im Sturm, warten Fans und Spieler weiterhin auf die angekündigten Wintertransfers und personellen Verstärkungen. Entsprechend stand zuletzt vor allem Sportvorstand Christian Heidel im Fokus der Kritik. Trotzdem soll in der Rückrunde nun alles besser werden. Der Anfang gelang am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg, wo am Ende nach einer notwendigen Leistungssteigerung in Durchgang zwei ein knapper, aber nicht unverdienter 2:1-Sieg auf der Ergebnisanzeige prangte. Im Duell mit dem Club aus der Hauptstadt soll an diesen Teilerfolg heute angeknüpft werden.

Tabellarisch trifft heute der Siebtplatzierte auf den Zwölften. Während die Berliner mit 24 Zählern aus 17 Partien eine ordentliche Hinrunde spielten, lief die erste Saisonhälfte der Knappen milde ausgedrückt "katastrophal". Mit 18 Punkten belegte man über die Feiertage nur den 14. Tabellenplatz, zu wenig für S04, das nach der starken letzten Debütsaison von Trainer Domenico Tedesco auf eine ähnliche gute Spielzeit gehofft hatte. In die Rückrunde sind am vergangenen Wochenende beide Teams mit einem Sieg gestartet. Für die Blau-Weißen ist der Druck trotzdem unverändert hoch.