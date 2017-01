ZDF SPORT Livestream exkl.

10:00 Uhr Skispringen Damen in Zao, 2. Durchgang

Reporter: Martin Hüsener



13:30 Uhr Biathlon in Antholz: Schießstand Massenstart Damen



15:15 Uhr Biathlon in Antholz: Schießstand Staffel Herren



16:00 Uhr Skispringen Männer, Teamspringen, 1. Durchgang (2. DG ca. 17:05 Uhr im ZDF, s.u.)

Kommentar: Stefan Bier







10:00 - 18:00 Uhr ZDF SPORTextra



Alpiner Ski-Weltcup

Abfahrt Damen

Übertragung aus Garmisch-Partenkirchen

Reporter: Aris Donzelli



ca. 11:25

Alpiner Ski-Weltcup

Abfahrt Herren

Übertragung aus Kitzbühel/Österreich

Reporter: Michael Pfeffer

Moderation: Katja Streso

Experte: Marco Büchel





ca. 12:45

heute Xpress



ca. 12:50

Bob-Weltcup

Zweierbob Damen

Zusammenfassung aus St. Moritz/Schweiz

Reporter: Martin Wolff



ca. 13:10

Langlauf-Weltcup

10 km Damen

Zusammenfassung aus Ulricehamn/Schweden

Reporter: Peter Leissl



ca. 13:20

Biathlon-Weltcup

12,5 km Massenstart Damen

Übertragung aus Antholz/Italien

Reporter: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger

Moderation: Alexander Ruda

Experte: Sven Fischer



ca. 14:25

Bob-Weltcup

Zweierbob Herren

Übertragung aus St. Moritz/Schweiz

Reporter: Michael Kreutz



ca. 14:55

Weltcup Nordische Kombination

Springen

Zusammenfassung aus Chaux-Neuve/Frankreich

Reporter: Volker Grube



ca. 15:05

Biathlon-Weltcup

4x7,5 km-Staffel Herren

Übertragung aus Antholz/Italien

Reporter: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger

Moderation: Alexander Ruda

Experte: Sven Fischer



ca. 16:40

Weltcup Nordische Kombination

10 km Langlauf

Zusammenfassung aus Chaux-Neuve/Frankreich

Reporter: Volker Grube





ca. 17:00

heute Xpress (UT)



ca. 17:05

Weltcup-Skispringen

Team Herren

Übertragung aus Zakopane/Polen

Reporter: Stefan Bier

Moderator: Norbert König



Moderation im Studio: Kristin Otto



23:00 das aktuelle sportstudio



23:30 Uhr "Streif - One Hell of a Ride"

Film von Gerald Salmina

Bildquelle: ZDF