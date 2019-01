Nagelsmann: Reizpunkte vor der Abschiedstour

Nagelsmanns Anweisungen purzeln noch lauter aus seinem Mund als sonst. Der 31-Jährige scheint in seiner dritten Saison in Hoffenheim keine einzige Minute ungenutzt verschwenden zu wollen. So staunte etwa die "Bild"- Zeitung über eine Trainingseinheit von 120 Minuten Länge und stellte überspitzt fest: "Nagelsmann quält seine Stars für die Bayern."