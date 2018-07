Sport | ZDF SPORTextra - Büchel: "Auch vor Olympia gilt: Vollgas geben"

Programmänderung in Garmisch: Am Samstag findet statt der Sprintabfahrt in zwei Läufen ein Abfahrtslauf statt. ZDF-Reporter Aris Donzelli und Experte Marco Büchel über die richtige Herangehensweise für die Athletinnen so kurz vor Olympia.