In Tryon ist die Geländestrecke 5700 Meter lang. Geritten werden muss sie in zehn Minuten. Am Ende geht es nur bergauf, die Pferde brauchen also gute Kondition. An die Unfallgefahr denken die Reiter nicht, wenn sie im Gelände unterwegs sind. Denn Angst wäre ein schlechter Begleiter im Sattel. „Wenn mich das Risiko belasten würde, würde ich nicht reiten“, sagt Ingrid Klimke, die als eine der besten Reiterinnen der Welt gilt. „Das würde mich beeinflussen und sich negativ auf das Pferd übertragen.“ Und: „Das Restrisiko besteht auch, wenn ich mich in ein Auto setzte oder in den Flieger - oder bei anderen Dingen des Alltags.“



Die Gründe, warum sie den Sport so gern ausübt, erklärt die 50-jährige Mutter von zwei Töchtern so: „Mein Herz schlägt für die Vielseitigkeit, weil ich sehr gern im Gelände reite und die Abwechslung mag. Pferde sind Bewegungstiere und galoppieren von Natur aus gern.“ Klimke ergänzt: „Man muss immer aufpassen, dass man konzentriert bleibt.“ Denn das Risiko reitet immer mit.