Stoch schnappt Tande den Gesamtsieg weg

Noch schlimmer: Nicht einmal ein Podestplatz sprang für das DSV-Team heraus. Eisenbichler war als Vierter beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen am nähesten dran. Er war der größte Lichtblick. "Markus hat das sehr gut gelöst in seiner neuen Rolle", lobte Schuster. Auch Stephan Leyhe konnte als Gesamt-Achter die Erwartungen erfüllen. Freund, Wellinger und Freitag schöpften ihr Potenzial dagegen nicht aus.