Virtual Reality beim Biathlon auf Schalke

Das ZDF überträgt dieses Sportereignis mit hohem technischen Aufwand. Zahlreiche Kameras entlang der Strecke liefern attraktive Bilder und bieten den TV-Zuschauern einen optimalen Überblick in allen Phasen des Rennverlaufs. Reporter an der Stadionloipe ist Christoph Hamm. Die Sendung moderiert Alexander Ruda, an seiner Seite ZDF-Experte Sven Fischer.