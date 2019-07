Tokios langer Schatten

Gemeinsam haben die beiden Dauerkrauler auch ihr Programm bei der WM in Südkorea: Nach jeweils einem Start im Freiwasser – bei dem Wellbrock auf der olympischen Zehn-Kilometer-Strecke triumphierte, während Köhler am Donnerstag mit Gold im Teamwettbewerb überraschend nachzog – geht es nun von der Küstenstadt Yeosu ins Landesinnere. Zu den Wettkämpfen der Beckenschwimmer in Gwangju – wo die beiden jeweils über 800 und 1500 Meter Freistil starten.



Freiwasser-Weltmeister Wellbrock, im Vorjahr Europameister über 1500 Meter mit der viertschnellsten je geschwommenen Zeit und Dritter über 800 Meter, tritt dabei als der DSV-Kandidat mit den größten Medaillenchancen an. Am Edelmetall kratzen oder womöglich auch danach greifen dürften neben der Lebensgefährtin des 21-Jährigen am ehesten Philip Heintz (200 Meter Lagen), Franziska Hentke (200 Meter Schmetterling) und Marco Koch (200 Meter Brust).