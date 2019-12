Reus fällt aus: BVB mit Sorgen beim Jahresabschluss

Der WM-Held von 2014 kommt unter Favre nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus, die Gespräche über eine Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrags stocken. "Wir sind in internen Gesprächen. Es gibt aktuell nichts zu vermelden. Es gibt keinen neuen Stand", so Zorc.



Die volle Konzentration gilt dem Gegner am Freitag. "Sie können sehr gefährlich sein", sagte Favre über die Hoffenheimer, die ebenfalls eine äußerst wechselhafte erste Serie hinter sich haben. Trainer Alfred Schreuder forderte für die Partie "viel Mut und in der Defensive sehr viel Stabilität". Der BVB habe "eine brutale Qualität und ein hohes Tempo", so Schreuder.