Experimentierfeld Außenbahn

Mutiert zur Stammkraft: Matthias Ginter Quelle: Imago

Der 20-fache Nationalspieler fliegt ja gerne unter dem Radar hindurch: Einerseits ist er Weltmeister 2014, Confed-Cup-Sieger 2017 und zwischendrin auch beinahe noch Olympiasieger 2016 geworden, aber andererseits wurde er weder in Brasilien 2014 noch bei der WM in Russland 2018 eingesetzt. Generell sei es "nicht so positiv gelaufen", erklärte er am Donnerstag in einer Medienrunde. "In Russland waren es überraschenderweise nicht so viele Spiele für uns." Aber er hat das abgehakt. Dass er jetzt Stammspieler werde könne, sei ein "Stück den Umständen" geschuldet. Aber dafür muss sich ein Musterprofi wie Ginter bestimmt nicht entschuldigen.