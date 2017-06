Max Meyer muss erwachsen werden

Jung, dynamisch und erfolgreich: Max Meyer Quelle: dpa

Der klein gewachsene Dribbler vom FC Schalke steht nämlich an einem ganz entscheidenden Punkt in seiner immer noch jungen Karriere. Mit seinen bald 22 Jahren ist er nicht nur langsam aus dem Alter heraus, um noch als Talent durchzugehen, sondern eigentlich auch schon zu lange dabei im Profigeschäft. Mit 17 Jahren und fünf Monaten spielte er bereits in der Bundesliga, vier Wochen später debütierte er in der Champions League und wurde kurz vor der WM 2014 von Bundestrainer Joachim Löw erstmals in die A-Nationalmannschaft berufen. Inzwischen hat er zwar schon 122 Bundesligaeinsätze zu verzeichnen, aber nur vier recht bedeutungslose in der obersten DFB-Auswahl.