Genervt von Dahlmeiers Schatten

"Ich will, dass es fair zugeht. Damit man beim Start ins neue Jahr einfach gute Rennen machen kann", sagt die 24-Jährige, die im Gespräch mit zdfsport.de zum Beispiel mit Grausen an die Oberhofer Männerstaffel des letzten Winters zurückdenkt: "Da war es neblig ohne Ende. Und das hat immer so einen blöden Beigeschmack, wenn man nicht das zeigen kann, was man drauf hat - weil man einfach nichts sieht.“



Nichts zu sehen war bei den ersten beiden Weltcups im Dezember von Laura Dahlmeier, die wegen ihrer anfälligen Gesundheit auch in Oberhof wieder fehlt. "Weniger ist manchmal mehr!", erklärte die Doppel-Olympiasiegerin von Pyeongchang auf Facebook. Und fügte sicherheitshalber schon mal hinzu: "Ich muss in diesem Winter einfach von Tag zu Tag gucken, wie es mir geht und was möglich ist."