HSV: Stark nur bei Gegenwind

Schnell wurde klar, dass dieses Tabellenbild ein Muster ohne Wert war, dass der Aufstieg eher dem Flug des Ikarus glich, der zu schnell zu hoch hinauswollte und sich die Flügel verbrannte. In rasendem Tempo wurde der HSV mit vier Niederlagen in Folge wieder nach unten durchgereicht - mitten hinein in den Abstiegskampf. Wie in den vergangenen Jahren.



Doch nach dem 3:0 gegen Hoffenheim am 13. Spieltag schien sich zumindest ein erneuter Existenzkampf vermeiden und endlich eine solide Flughöhe ansteuern zu lassen. Es folgten Unentschieden gegen die Tabellennachbarn aus Freiburg und Wolfsburg und zuletzt die 1:2-Heimpleite gegen Eintracht Frankfurt. Sollte jetzt noch eine Niederlage in Mönchengladbach folgen - dann hängt am Weihnachtsbaum ein Tabellenbild mit dem HSV auf einem Abstiegs- oder Relegationsplatz.