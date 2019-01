Sport | ZDF SPORTextra - Büchel: Zagreb liegt Neureuther

ZDF-Experte Marco Büchel blickt auf den Herren-Slalom in Zagreb am Sonntag. Einmal mehr feiert Felix Neureuther ein Comeback. "Das Gelände spielt ihm in die Karten", traut ihm Büchel einen Top-5-Platz zu. Doch der Favorit ist ein anderer.