Ein Jahr der Bestätigung für Wellinger und Co.

Die Anzeichen für einen starken Auftakt in den Winter stehen gut, vor allem für Wellinger. Der DSV-Adler wurde Zweiter im hochklassig besetzten Sommer-Grand-Prix und feierte zudem seinen ersten nationalen Meistertitel, nachdem er zuvor im Sommer mit einem Formtief und einem lädierten Knie zu kämpfen hatte. "Wellinger zeigte sich zuletzt absolut wettbewerbsfähig mit der internationalen Konkurrenz", so Innauer, der bei allem Fokus auf Wellinger auch Richard Freitag nicht vergessen will: "Er kann an seinen besten Tagen ein Siegspringer sein, vielleicht findet er in der Olympiasaison den Weg zu mehr Beständigkeit."