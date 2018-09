Martin und Schachmann in Lauerstellung

Martin und Schachmann sind sich in dieser Saison näher gekommen. Das gemeinsame Erlebnis Giro d´Italia mit Start in Israel bot genügend Zeit zu tiefergehenden Gesprächen. Der junge holte sich wertvolle Tipps beim erfahrenen Kollegen. Das Ziel: Fehlervermeidung für den künftigen Karriereverlauf. Aber die Kommunikation war beileibe keine Einbahnstraße, auch er habe durchaus von Schachmann profitiert, versichert Martin. Beide haben sie denselben Manager: Jörg Werner. Er organisierte für jeden einen Teamwechsel zum Saisonende. Schachmann verlässt sein belgisches Erfolgsteam Quickstep-Floors, mit 69 Saisonsiegen die klare Nr. Eins unter den World Tour Teams. Er konnte am vergangenen Sonntag mit ihm das Mannschaftszeitfahren gewinnen, die erste von zwölf WM-Entscheidungen in Tirol. Der Wechsel zum deutschen Team Bora-hansgrohe sei nicht riskant, betont Schachmann, der unter vielen Angeboten auswählen konnte. Martin verlässt mit Katusha-Alpecin eine kriselnde Equipe. Wohin genau, das will er erst in den nächsten Tagen bekanntgeben.