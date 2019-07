Die Zweifel des Leitwolfs

Wenn Patrick Hausding über den Start in das Jahr 2019 spricht, bekommen seine stets mit Bedacht gewählten Worte einen gezielten Schuss Selbstironie. Bei einem Salto rückwärts vom Trampolin landete der 30-Jährige Mitte Januar im Training statt auf den Füßen auf dem Kopf, erlitt einen Nervenschaden an zwei Fingern und einen Bündelriss im Rückenmuskel. Wochenlang musste seine Freundin ihn anziehen, weil er selbst dazu nicht in der Lage war. "Das war mal wieder", witzelt er im Gespräch mit zdfsport.de schräg, "eine Verletzung, die ich so noch nicht hatte."