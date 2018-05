An das neue Erscheinungsbild von Richard Freitag muss man sich erst einmal gewöhnen. Der deutsche Skispringer trägt neuerdings einen Oberlippenbart - und das fällt auch deshalb so auf, weil man den 26-Jährigen in diesem Winter so oft wie nie zuvor auf dem Podium sieht. Zwei Siege hat Freitag vor der Tournee-Generalprobe in Engelberg schon gefeiert, erstmals das gelbe Trikot des Gesamtweltcup-Besten erobert. Sein ärgster Konkurrent ist gleichzeitig sein Kumpel: Andreas Wellinger ist Teil zwei der neuen deutschen Doppelspitze in der Luft.