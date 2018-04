Rekordjäger Wellinger: Das war erst der Anfang

Doch was hat in Wellinger den Turbo zünden lassen? ZDF-Experte Toni Innauer glaubt, dass Wellingers Schanzenrekord in der Qualifikation für das Tournee-Finalspringen in Bischofshofen der mentale Auslöser für den Höhenflug gewesen sein könnte. Mit 144,5 Metern schaffte der DSV-Mann den weitesten Sprung in der Geschichte der Vierschanzentournee – tags darauf verpasste er im Wettkampf den zweiten Durchgang.