Härtetest in den Alpen

Bei ihrer Auswechslung mündete das Abklatschen mit der damaligen Bundestrainerin Silvia Neid in Frustschlagen um. Der Vorfall in der Frankfurter Arena sollte zum Symbol werden, wie überbordender Druck und missverständliche Erwartungen in einen Eklat münden können. Beim Viertelfinal-Aus gegen Japan kam die heute 41-jährige Prinz schon nicht mehr zum Einsatz. Der Bruch zwischen Trainerin und Torjägerin konnte später nur mühsam gekittet werden. Und eigentlich alles nur, weil die damals vom Deutschen Thomas Obliers betreuten "Super Falcons" so viel Widerstand leisteten.