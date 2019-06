90 Fazit:

Die deutsche U21-Auswahl fährt gegen das Team Serbiens einen 6:1-Kantersieg ein und hat sehr gute Chancen auf den Einzug in das EM-Halbfinale. Nach dem vorentscheidenden 3:0-Pausenvorsprung, für den Richter (16.) und Waldschmidt (30. und 37.) mit ihren Treffer gesorgt hatten, ließ der eingewechselte Amiri die erste Chance des zweiten Durchgangs ungenutzt, als er nur knapp über den rechten Winkel zirkelte (53.). Fast im direkten Gegenzug kamen die Orlići zu ihrer besten Gelegenheit: Jović scheiterte aus der Drehung an Nübel (54.). Obwohl der Titelverteidiger daraufhin einen Gang herunterschaltete, folgte wenig später durch Amiris Lattenschuss eine weitere gute Möglichkeit (63.). In der 69. Minute war es dann Dahoud, der den vierten deutschen Treffer erzielte: Der Dortmunder wurde nach Ballgewinn durch Neuhaus in Szene gesetzt und beförderte das Spielgerät aus vollem Lauf und gut 19 Metern abgefälscht in die obere rechte Ecke. Matchwinner Waldschmidt setzte sich in der letzten Viertelstunde noch an die alleinige Spitze der Torschützenliste, indem er nach Steilpässen von Maier und Dahoud einen sehr direkten Angriff mit einem wuchtigen Rechtsschuss in die Maschen vollendete (80.). Serbien kam in Minute 85 nach Dahouds Foul an Ranđelović durch Kapitän Živković per Strafstoß noch zum Ehrentreffer, doch das abschließende Tor war dem Sieger vorbehalten: Maier schlenzte mit der letzten Aktion des Abends nach kurz ausgeführter Ecke in den rechten Winkel. Die Mannschaft von Stefan Kuntz steht durch die Punkte vier, fünf und sechs mit anderthalb Beinen in der Vorschlussrunde; die Serben haben nur noch theoretische Chancen auf das Weiterkommen. Am Freitag beschließt die DFB-Auswahl die Gruppenphase um 21 Uhr in Udine gegen die Österreicher. Zeitgleich bekommt es das Team Serbiens hier in Triest mit Dänemark zu tun. Einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Tooor für Deutschland, 6:1 durch Arne Maier

Maier macht das halbe Dutzend voll! Nach kurz ausgeführter Ecke dribbelt der Berliner auf halblinks an den Sechzehner und zirkelt mit dem rechten Innenrist sehenswert aus 20 Metern in das rechte Kreuzeck. Ein echtes Traumor zum Schluss!

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

120 Sekunden soll der Nachschlag in Triest betragen.

89 Debütant Nmecha setzt sich auf der rechten Außenbahn gegen Bogosavac durch, tankt sich in den Sechzehner und legt für Neuhaus ab. Der schiebt aus halbrechten 14 Metern oben links drüber.

87 Wieder bleibt Nübels Weste nicht weiß, wieder war es ein Strafstoß und wieder spielt das Gegentor im Großen und Ganzen keine Rolle - es gibt einige Parallelen zum Auftaktsieg gegen Dänemark.

85 Einwechslung bei Serbien -> Aleksandar Lutovac

85 Auswechslung bei Serbien -> Nemanja Radonjić

85 Tooor für Serbien, 5:1 durch Andrija Živković

Der Kapitän besorgt den Ehrentreffer! Der Benfica-Profi lässt Nübel nach rechts hüpfen und schiebt flach in die halblinke Ecke ein. Die Serbien dürfen sich über ihr erstes Turniertor freuen.

83 Es gibt Strafstoß für Serbien! Ranđelović ist über rechts gegen aufgerückte Deutsche in den Strafraum eingedrungen, als ihn Dahoud über die Klinge springen lässt.

82 ... nach kurzer Ausführung sucht Dahoud Waldschmidt mit einem Lupfer auf die linke Sechzehnerseite. Gajić geht dazwischen und bannt die Gefahr.

81 Henrichs holt auf der linken Seite gegen Gajić einen Eckball heraus...

80 Tooor für Deutschland, 5:0 durch Luca Waldschmidt

Waldschmidt setzt sich an die Spitze der Torschützenliste! Tief aus der eigenen Hälfte überbrückt das DFB-Team über Maier und Dahoud das komplette Feld. Der Freiburger wirft den Turbo an, zieht gegen Milenković nach innen und ballert aus 18 Metern auf die halbrechte Ecke. Torhüter Radunović ist noch dran, fälscht aber in die Maschen ab.

78 Živković auf Radonjić! Nach einer hohen Verlagerung auf die halbrechte Seite legt der Kapitän flach nach innen, wo der OM-Spieler freie Schussbahn hat. Er agiert jedoch überhastet und verstolpert das Leder aus 17 Metern weit links daneben.

75 Richter, der wieder eine tolle Leistung gebracht hat, verlässt den Rasen. Nmecha, der beim Manchester City FC unter Vertrag steht und im Juniorenbereich auch schon für England im Einsatz war, ist Kuntz' letzter Joker für heute.

74 Einwechslung bei Deutschland -> Lukas Nmecha

74 Auswechslung bei Deutschland -> Marco Richter

73 Sicherlich wird sich die deutsche Defensive vornehmen, ohne Gegentor zu bleiben und damit noch selbstbewusster in die kommenden Spiele zu gehen. Ranđelović kommt aus halbrechten 21 Metern zum Schuss, ballert aber weit drüber.

70 Ein sehr interessanter Tausch für alle Anhänger der Eintracht aus Frankfurt: Ihr nach Madrid abwandernder Angreifer Jović geht; Joveljić, der neue Mann aus Belgrad, kommt.

69 Einwechslung bei Serbien -> Dejan Joveljić

69 Auswechslung bei Serbien -> Luka Jović

69 Tooor für Deutschland, 4:0 durch Mahmoud Dahoud

Dahoud erhöht die deutsche Führung! Nach einem weiteren Ballgewinn durch Neuhaus rennt der Dortmunder in der Mitte mit Tempo auf die Abwehrkette zu und zieht aus gut 19 Metern ab. Der noch leicht abgefälschte Rechtsschuss schlägt in der oberen rechten Ecke ein.

68 Maier, der gegen Dänemark noch zur Startelf gehörte, ist der zweite Einwechselspieler beim DFB-Team. Eggestein darf sich die Schlussphase von der Bank aus ansehen.

67 Einwechslung bei Deutschland -> Arne Maier

67 Auswechslung bei Deutschland -> Maximilian Eggestein

66 Das Torverhältnis könnte im Rennen um das Halbfinale übrigens noch eine Rolle spielen: Sollte das deutsche Team das abschließende Gruppenmatch gegen Österreich verlieren, könnte es dem DFB-Team in die Karten spielen, zuvor zwei deutliche Erfolge gefeiert zu haben.

63 Amiri mit dem nächsten Lattenschuss! Richter attackiert mit hohem Tempo über den rechten Flügel und dringt nach Pass von Neuhaus in den Sechzehner ein. Er spielt flach vor den linken Pfosten. Amiri nimmt vom linken Fünfereck direkt ab. Torhüter Radunović bekommt noch eine Hand dran und lenkt das Leder an den Querbalken.

60 Bei diesem Zwischenstand kann es sich das DFB-Team natürlich erlauben, die Sache etwas ruhiger anzugehen. Nach einer guten Stunde plätschert die Partie so ein bisschen dem Ende entgegen - Serbien kann damit ganz gut leben.

57 Die deutsche Abwehr hat in dieser Phase mehr zu tun, da im Mittelfeld nicht mehr mit der letzten Konsequenz gegen den Ball gearbeitet wird. Serbien hat sich nach den katastrophalen Minuten vor der Pause wieder gefangen und ist bereit, um ein akzeptables Ergebnis zu kämpfen.

54 Jović mit der Topchance für Serbien! Kapitän Živković setzt sich auf der linken Außenbahn durch und spielt flach in den Sechzehner, wo Baumgartl das Leder verstolpert. Der Noch-Frankfurter zieht daraufhin aus 14 Metern aus der Drehung in Richtung flacher rechter Ecke ab. Nübel ist schnell unten und leitet den Ball um den Pfosten.

53 Amiri mit dem Kunstschuss! Nach Vorlage von Neuhaus und Dahoud schnibbelt der Hoffenheimer aus halblinken Metern in Richtung des rechten Winkels. Die Kugel fliegt nur knapp über den Querbalken.

52 Richter gibt den ersten Schuss nach der Pause ab, als er von der rechten Sechzehnerseite aus spitzem Winkel abzieht. Das Spielgerät segelt weit über Radunović' Kasten.

51 Joker Ranđelović bringt von der tiefen rechten Seite einen halbhohen Ball vor den kurzen Pfosten. Bevor es im Zentrum gefährlich werden kann, klärt Baumgartl mit dem linken Fuß.

48 Beide Trainer haben jeweils einmal gewechselt. Kuntz bringt Amiri für Öztunali, Đorović Ranđelović für Pantić. Hüben wie drüben dürfte es sich um einen positionsgetreuen Tausch handeln.

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in Triest! Die Kuntz-Truppe zeigt bisher eine bärenstarke Leistung, sorgte gegenüber der Auswahl Serbiens in der jüngsten Viertelstunde in einigen Szenen durch ihren direkten Kombinationsfußball sogar für einen Klassenunterschied. Trotz seiner Deutlichkeit ist der Zwischenstand für die Orlići sogar schmeichelhaft, denn in den letzten Minuten hat es keine echte Gegenwehr mehr gegeben.

46 Einwechslung bei Serbien -> Lazar Ranđelović

46 Auswechslung bei Serbien -> Danilo Pantić

46 Einwechslung bei Deutschland -> Nadiem Amiri

46 Auswechslung bei Deutschland -> Levin Öztunali

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Die deutsche U21-Auswahl ist auf dem besten Weg zum zweiten Sieg im zweiten EM-Spiel. 3:0 steht es nach 45 Minuten des Vergleichs mit den Serben. Das Kuntz-Team präsentierte sich von Anfang an als kombinationsfreudig und hielt den Schwerpunkt des Geschehens tief in der gegnerischen Hälfte. Nach einer Fernschusschance durch Neuhaus (11.) war es Dänemark-Matchwinner Richter, der einen hervorragenden Steilpass Öztunalis vom Elfmeterpunkt in die rechte Torecke beförderte (16.). Die Dominanz der deutschen Mannschaft ebbte in der Folge etwas ab, ohne dass Kapitän Tah und Co. in der Abwehr Probleme bekamen. Ein Ballgewinn durch Neuhaus ermöglichte dann nach einer halben Stunde eine Überzahlsituation, die optimal ausgespielt wurde: Waldschmidt musste nach Richters Querpass aus kurzer Distanz nur noch den Fuß hinhalten. Der zweite Treffer des Freiburgers beruhte dann auf einem Temposolo über links und einem präzisen Abschluss aus vollem Lauf in die lange Ecke (37.). Weitere Treffer wären durch Richter (39.) und Öztunali (42.) möglich gewesen. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins wird um 60 Sekunden verlängert.

45 ... nach Waldschmidts Ausführung in die Mauer kommt es gleich zum nächsten Handspiel. Den nun fälligen Freistoß setzt Öztunali weit über den serbischen Kasten.

44 Gelbe Karte für Uroš Račić (Serbien)

Račić blockt Eggesteins Schuss fünf Meter vor der zentralen Sechzehnerlinie mit der Hand ab...

42 Öztunali an den Querbalken! Der Mainzer kann das Leder am Elfmeterpunkt nach hohem Anspiel vom linken Flügel gegen zwei Abwehrleute behaupten und zieht aus der Drehung mit dem rechten Spann ab. Das Leder prallt in der Mitte frontal gegen die Latte.

41 Serbien vermittelt nun einen verheerenden Eindruck, leistet kaum noch echte Gegenwehr. Sollte das Kuntz-Team die Partie seriös zu Ende spielen, droht der Mannschaft von Trainer Goran Đorović eine heftige Abreibung.

39 Richter mit der nächsten Chance! Dahoud bedient den Kollegen mit der elf auf dem Rücken an der halblinken Sechzehnerkante. Er fackelt nicht lange und zielt mit dem rechten Fuß auf die kurze Ecke. Das Spielgerät rauscht nicht weit an der Stange vorbei.

37 Tooor für Deutschland, 3:0 durch Luca Waldschmidt

Waldschmidt schnürt den Doppelpack! Der Freiburger wird aus der eigenen Hälfte auf dem linken Flügel durch Henrichs geschickt. Er nimmt über 40 Meter eine hohe Geschwindigkeit auf, rennt in den Sechzehner und vollendet aus vollem Lauf und leicht spitzem Winkel in die flache rechte Ecke.

36 Dahoud mit der Hacke! Am Ende eines Gegenstoßes wird der Dortmunder unweit des Elfmeterpunkts durch einen Querpass von Richter in Szene gesetzt und verlängert diesen mit der Ferse in Richtung der halblinken flachen Ecke. Radunović kann den Ball festhalten.

33 Im Vorabendspiel der Gruppe B hat übrigens Dänemark Österreich mit 3:1 geschlagen. Nach aktuellem Stand würde der DFB-Auswahl im abschließenden Vorrundenmatch ein Unentschieden reichen, um als Erster sicher in die Vorschlussrunde einzuziehen.

30 Tooor für Deutschland, 2:0 durch Luca Waldschmidt

Das DFB-Team legt schon nach einer halben Stunde nach! Im Offensivpressing nimmt Neuhaus Lukić den Ball ab. Der Mönchengladbacher, Richter und Waldschmidt rennen allein auf Milenković zu. Nach Pass auf den Augsburger auf die halblinke Sechzehnerseite legt dieser uneigennützig quer für den Freiburger, der aus mittigen fünf Metern nur noch einschieben muss.

29 Klostermann klärt auf der rechten Abwehrseite vor Radonjić auf Kosten eines Eckstoßes. Den bekommt die Kuntz-Auswahl im ersten Anlauf geklärt.

26 Nach ihrem Führungstor haben die DFB-Kicker ihre offensiven Ambitionen leicht zurückgeschraubt und lassen nun auch längere Ballbesitzphasen der Orlići zu. Ein kurzes Durchatmen ist zu diesem Zeitpunkt sicherlich akzeptabel.

23 Richter aus spitzem Winkel! Nach Verlagerung durch Waldschmidt zieht Henrichs von links in den Sechzehner ein und spielt flach vor den Pfosten, wo Keeper Radunović nur abklatschen lassen kann. Richter setzt zweimal nach, bleibt aber jeweils an einem Abwehrmann hängen.

21 Vereinzelt schafft es das serbische Team nach vorne und ist dort allein schon aufgrund seiner körperlichen Präsenz gefährlich. Es hat jedoch noch keinen Angriff zu Ende bringen können.

18 Gelbe Karte für Nikola Milenković (Serbien)

Der Fiorentina-Abwehrmann räumt Öztunali unsanft an der rechten Seitenlinie ab. Er kassiert bereits seine zweite Verwarnung bei dieser EM und wird damit im abschließenden Gruppenspiel gegen Dänemark fehlen.

16 Tooor für Deutschland, 1:0 durch Marco Richter

Richter erzielt seinen dritten Turniertreffer! Der Augsburger wird von Öztunali mit einem präzisen Steilpass zwischen die beiden serbischen Innenverteidiger geschickt. Richter kommt am Elfmeterpunkt vor dem herauslaufenden Torhüter Radunović an den Ball und spitzelt sie mit dem rechten Fuß in die flache rechte Ecke.

14 Im Gegensatz zum Auftaktspiel erwischt die deutsche Offensive einen guten Start. Durch direkte Kombinationen werden zuverlässig Wege in das letzte Felddrittel gefunden. Macht das DFB-Team so weiter, werden weitere Chancen folgen.

11 Neuhaus mit dem ersten Abschluss! Der Mönchengladbacher kann die Kugel in der offensiven Mitte auf engem Raum behaupten und zieht aus gut 21 Metern mit dem linken Spann ab. Er verfehlt den rechten Pfosten nur knapp.

9 Nach Doppelpass mit Öztunali an der zentralen Sechzehnerkante holt Richter aus gut acht Metern zum Schuss aus. In höchster Not kann Gajić mit einer sauberen Grätsche retten.

6 Goran Đorović stellt nach dem 0:2 gegen Österreich zweimal um. Srđan Babić und Uroš Račić nehmen die Plätze von Erhan Mašović (Bank) und Vukašin Jovanović (Rotsperre) ein.

4 Stefan Kuntz hat im Vergleich zum 3:1-Auftaktsieg gegen die Dänen eine personelle Änderung vorgenommen. Im Mittelfeld beginnt Florian Neuhaus anstelle von Arne Maier.

3 Bogosavac wird auf links von Pantić an die Grundlinie im Sechzehner geschickt. Die wuchtige Flanke des Außenverteidigers verpasst Kapitän Živković vor dem zweiten Pfosten nur knapp.

1 Die U21-Kicker gegen Serbien – auf geht's in Triest!

1 Spielbeginn

Jonathan Tah gewinnt die Seitenwahl gegen seinen Kapitänskollegen Andrija Živković. Damit stoßen die Orlići an.

Die Hymnen ertönen.

Die 22 Akteure betreten den Rasen. An die 10000 Zuschauer dürften sich im Stadio Nereo Rocco befinden.

Die UEFA hat ein Schiedsrichtergespann aus Rumänien auf den deutsch-serbischen Vergleich angesetzt, das von István Kovács angeführt wird. Der 34-Jährige aus Carei steht seit 2010 auf der FIFA-Liste, kommt seit der Saison 2014/2015 in der Europa League zum Einsatz und hat in der abgelaufenen Spielzeit auch erstmals eine Partie in der Königsklasse geleitet. Die Linienrichter sind seine Landsleute Vasile Marinescu und Mihai Artene; Vierter Offizieller ist der Engländer Paul Tierney.

Dass der negative Turnierbeginn der Orlići ziemlich überraschend kam, liegt am stark besetzten Kader. Zu diesem gehört nicht nur Noch-Frankfurter und Bald-Madrilene Luka Jović, der in der vergangenen Pflichtspielsaison 27 Treffer erzielt hat. In der Innenverteidigung verfügt Coach Đorović über Nikola Milenković, der Stammspieler bei der ACF Fiorentina ist. Andrija Živković, der auf dem offensiven rechten Flügel spielt, kam für SL Benfica im Herbst in der Champions League zum Einsatz.

Für die Auswahl Serbiens, die eingerechnet der jugoslawischen Teilnahmen zum elften Mal bei einer U21-Europameisterschaft vertreten ist, verlief der Turnierauftakt am frühen Montagabend hier in Triest enttäuschend, war sie den Österreichern doch mit 0:2 unterlegen. Von Anfang an fehlte der Đorović-Truppe die Idee im Vorwärtsgang. Nach dem Pausenrückstand wurde sie zwar etwas aktiver und arbeitete sich ein paar Möglichkeiten heraus, doch nach der Roten Karte gegen Vukašin Jovanović sowie dem zweiten Gegentor per Freistoß (78.) war die Entscheidung gefallen.

Im Stadio Friuli präsentierte sich die Kuntz-Truppe nach einer ziemlich passiven ersten Viertelstunde als das spielbestimmende Team und hatte die Partie nach etwas mehr als einer Stunde durch den Kontertreffer Waldschmidts entschieden. Gegen weitgehend harmlose Dänen kassierte sie in Minute 73 zwar per Handelfmeter, den der Stuttgarter Timo Baumgartl verursacht hatte, ein Gegentor, doch der vorherigen Überlegenheit tat dies überhaupt keinen Abbruch; ein höherer Sieg war deutlich näher als der Anschluss der DBU-Auswahl.

Im Kampf um den Einzug in das Halbfinale, das mit der Qualifikation für das Olympische Fußballturnier 2020 in Tokyo verbunden ist, hat die DFB-Vertretung am Montagabend in Udine den ersten Sieg eingefahren. Das dänische Team, das schon 2015 und 2017 jeweils in der Gruppenphase kein Stolperstein geworden war, konnte mit 3:1 geschlagen werden. Ein Doppelpack des Augsburgers Marco Richter (28. und 52.) sowie ein Treffer des Freiburgers Luca Waldschmidt (65.) sorgen für den erfolgreichen Turnierstart.

Am fünften Turniertag der U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino kommen die Nationalmannschaften aus der Gruppe B zum zweiten Mal zum Einsatz. Teil dieser Staffel ist die DFB-Auswahl, die nach dem Triumph in Kraków 2017 als Titelverteidiger antritt– genau genommen gilt dies jedoch nur für Trainer Stefan Kuntz und die vier Spieler Waldemar Anton, Nadiem Amiri, Mahmoud Dahoud und Levin Öztunali, die auch schon vor zwei Jahren zum deutschen Aufgebot gehörten.