Was, wann, wo: Wintersport im ZDF

Los geht es am Mittwoch um 10.15 Uhr mit den Finals des Ski Alpin Weltcups in Soldeu/Andorra, welche bis Sonntag im ZDF zu sehen sind.

Auch die Biathlon WM in Östersund/Schweden wird von Mittwoch bis Donnerstag live gezeigt.



Am Samstag und Sonntag sind jeweils die Weltcup Finals der Nordischen Kombination zu sehen. Außerdem: Langlauf Sprint der Damen und Herren, sowie 10km Freistil der Damen und 15km Freistil der Herren.



Für alleTurnfans gibt es am Sonntag eine Zusammenfassung des DTP-Pokals, welcher vom 15. - 17. März in Stuttgart stattfindet.



Als zusätzlichen Service zeigt das ZDF ab ca. 11:55 Uhr das Teamfinale des Ski Alpin Weltcups am Freitag im Livestream. Außerdem im Livestream: Samstag der Weltcup im Snowboardcrossing und Sonntag der Weltcup im Ski Crossing.