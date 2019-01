Los geht es am Sonntag um 10.15 Uhr mit Wintersport live. Der Wintersport macht ab 14.10 Uhr dem Handball Platz im Hauptprogramm, wenn das DHB-Team gegen Frankreich um WM-Bronze spielt.



Wintersportfans verpassen aber nichts, ZDFinfo zeigt ab 13.25 Uhr live den Super-G der Herren in Kitzbühel und das Massenstart-Rennen der Biathleten in Antholz. Außerdem in der Zusammenfassung bei ZDFinfo: Der 10-km-Langlauf der Nordischen Kombinierer in Trondheim.



Nach dem Handballspiel geht es im Hauptprogramm ab ca. 16.20 Uhr noch einmal weiter mit Wintersport bis 17.05 Uhr.



Als zusätzlichen Service zeigt das ZDF ab 12.15 Uhr den entscheidenden 10-km-Langlauf in der Nordischen Kombination und den 2. Lauf des Viererbob-Weltcups im Livestream.