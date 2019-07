Die Wasserspringer Maria Kurjo und Lars Rüdiger haben im Team-Wettbewerb wie erwartet nicht in den Kampf um die WM-Medaillen eingreifen können. Der Sieg in dieser nicht-olympischen Disziplin ging an China.

