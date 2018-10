Die neue Weltcup-Saison steht vor der Tür. Der Auftakt in Sölden ist in den letzten Jahren zur Tradition geworden, stand allerdings in diesem Jahr bis Mitte Oktober wegen der anhaltend warmen Temperaturen auf der Kippe. Dadurch konnten die Läufer nur bedingt am Rettenbachferner trainieren.



Dennoch können die Rennen am Wochenende nun stattfinden. Den Start machen die Frauen am Samstag. Mit Viktoria Rebensburg geht auch eine der vier deutschen Starterinnen als Mitfavoritin ins Rennen. Die 29-Jährige gewann bereits im letzten Jahr das erste Rennen der Saison im Tiroler Ötztal vor der Französin Tessa Worley und Manuela Mölgg aus Italien. Für die Oberbayerin war es bereits der zweite Sieg nach 2010 auf der Strecke. Damit fehlt ihr nur noch ein Sieg zur Rekordhalterin Tina Maze aus Slowenien, die 2017 ihre Karriere beendete.