Horchler sicherte sich mit dem Sieg am Samstag das Ticket für die WM in Hochfilzen im Februar. Hinter Dahlmeier wurde die Tschechin Gabriela Koukalova Dritte. Einen Tag nach ihrem Erfolg im Einzel vergab Dahlmeier ihren fünften Saisonerfolg durch zwei Fehlschüsse beim letzten Schießen, verteidigte aber das Gelbe Trikot der Weltcup-Spitzenreiterin. Nadine Horchler war am Schießstand fehlerfrei geblieben.