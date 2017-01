Exklusiv im zdfsport.de-Livestream:

13:00 Uhr: Viererbob, 1. Lauf, beim Weltcup in Königssee

Reporter: Michael Kreutz



13:15 Uhr: Ski Alpin, 2. Lauf Riesenslalom der Herren in Garmisch-Partenkirchen, ab 13.35 Uhr auch im TV!



15:00 Uhr: Rodel-WM in Igls: Teamstaffel

Reporter: Norbert Galeske





10:10 - 18:00 Uhr ZDF SPORTextra



Alpiner Ski-Weltcup

Riesenslalom Herren, 1. Lauf

Übertragung aus Garmisch-Partenkirchen

Reporter: Michael Pfeffer

Moderation: Katja Streso

Experte: Marco Büchel



ca. 10:55

Rodel-WM

Herren, 1. Lauf

Zusammenfassung aus Innsbruck-Igls/Österreich

Reporter: Norbert Galeske

Moderation: Stephan Pacho



ca. 11:20

heute Xpress



ca. 11:25

Alpiner Ski-Weltcup

Super-G Damen

Übertragung aus Cortina d'Ampezzo/Italien

Reporter: Aris Donzelli



ca. 12:30

Weltcup Nordische Kombination

Springen

Übertragung aus Seefeld/Österreich

Reporter: Volker Grube

Moderation: Yorck Polus



ca. 13:00

heute Xpress



ca. 13:05

Rodel-WM

Herren, 2. Lauf

Übertragung aus Innsbruck-Igls/Österreich

Reporter: Norbert Galeske

Moderation: Stephan Pacho



ca. 13:35

Alpiner Ski-Weltcup

Riesenslalom Herren, 2. Lauf

Übertragung aus Garmisch-Partenkirchen

Reporter: Michael Pfeffer

Moderation: Katja Streso

Experte: Marco Büchel



ca. 14:15

Weltcup Nordische Kombination

15 km Langlauf

Übertragung aus Seefeld/Österreich

Reporter: Volker Grube

Moderation: Yorck Polus



ca. 15:00

Bob-Weltcup

Viererbob

Übertragung vom Königssee

Reporter: Michael Kreutz



ca. 15:25

Weltcup-Skispringen

1. Durchgang

Übertragung aus Willingen

Reporter: Stefan Bier

Moderation: Norbert König



ca. 16:00

Eisschnelllauf-Weltcup

Zusammenfassung aus Berlin

Reporter: Hermann Valkyser

Moderation: Kristin Otto



ca. 16:10

Weltcup-Skispringen

2. Durchgang

Übertragung aus Willingen

Reporter: Stefan Bier

Moderation: Norbert König



ca. 17:00

heute Xpress (UT)



ca. 17:05

Rodel-WM

Teamstaffel

Zusammenfassung aus Innsbruck-Igls/Österreich

Reporter: Norbert Galeske

Moderation: Stephan Pacho



ca. 17:25

Eisschnelllauf-Weltcup

Zusammenfassung aus Berlin

Reporter: Hermann Valkyser

Moderation: Kristin Otto



Moderation im Studio: Rudi Cerne



