Domratschewa gewinnt Sprint in Tjumen

Darja Domratschewa (BLR) siegte beim Sprint in Tjumen vor Kaisa Mäkäräinen (FIN) und Tiril Eckhoff (NOR). Beste Deutsche wurde Laura Dahlmeier mit Platz 6. Anastasija Kuzmina (SVK) sicherte sich mit Rang 12 die kleine Kristallkugel in der Sprintwertung.