Sport | ZDF SPORTextra - "Echt Respekt": Die Geschichte des Damen-Skispringens

Von den Anfängen des Damen-Skispringens im Jahr 1909 bis zur olympischen Premiere 2014 mit einem überraschenden Sieg in Sotschi. Am 13./14. Januar gibt's die Highlights beim Weltcup in Sapporo bei ZDF SPORTextra.